Odkaz na um Plzeňanů. Fotbalová Viktoria ukázala druhou sadu dresů

„To byl od začátku náš záměr, na kterém jsme společně pracovali. Známe reakce hráčů, kteří z dresu byli nadšení, a věřím, že se bude líbit a osloví i naše fanoušky,“ řekl COO Viktorie Plzeň Jaromír Hamouz.
„Dres je opravdu výjimečný,“ potvrzuje i kapitán Matěj Vydra. „Během focení jsme se shodli, že se nám moc líbí. Je netradiční, hodně zajímavý a na první pohled zaujme.“
Design nového venkovního dresu vystupuje z řady. Je výrazný, odvážný, zároveň ale abstraktně vystihuje právě zmíněné rysy. Je výsledkem práce technického dodavatele klubu, italské společnosti Macron.
„Viktoria měla jasnou představu, co by měl dres znázorňovat. A také my jsme z výsledku nadšení,“ uvedl Oliver Weber, Senior Sponsorships Manager.
Představovací video vzniklo ve spolupráci s herci DJKT Plzeň.