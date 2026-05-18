Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

„Nevím, jestli to byl můj nejhezčí ligový gól, ale jeden z nejhezčích určitě,“ líčil Višinský po jasné výhře 5:0 v předposledním kole nadstavby o titul.
Třiadvacetiletý rodák z Mělníka si připsal osmou trefu v ligové sezoně, gól zaznamenal i v úvodním kole nadstavby proti Hradci Králové.
„Na začátku sezony jsem měl možná ještě lepší období než nyní. Třeba minule na Spartě to z mé strany nebyl dobrý zápas, jsem rád, že se mi to teď povedlo odčinit,“ uvažoval.
Ve čtvrtek se Višinský dozví, zda u Koubka prošel první „čistkou“, seznam čítající 54 jmen se zúží na třicet. Pokud ano, bude záložník živit naději, že reprezentační trenér vyřkne jeho jméno i po přípravném utkání proti Kosovu 31. května v Praze. To už oznámí konečnou nominaci.
„Neřeším to, nechávám to osudu, náhodě, kdoví čemu ještě. Že bych kvůli tomu byl nějak nervózní, to určitě ne. Já se soustředím na každý zápas furt stejně, uvidíme, jak se trenér rozhodne,“ reagoval Višinský.
Plzeň na konci sezony nabrala formu. Z pěti posledních utkání čtyřikrát vyhrála, k tomu brala na Letné bezbrankovou remízu, přičemž byla lepším týmem. A byť už před nedělním duelem měla jistotu třetí příčky, trenér Hyský poslal v posledním domácím vystoupení na hřiště nejsilnější možnou sestavu.
„Poslední zápasy si to sedlo. Sestava se ustálila, principy fungují. Každé utkání jsme herně lepší a lepší, já jen doufám, že si to přeneseme do další sezony,“ pochvaloval si mladík, který na západ Čech přišel loni v létě z Liberce.
Po pětigólové demolici Jablonce navíc vyzdvihl dva spoluhráče. Slovenský stoper Krčík si připsal dvě branky a atakuje ligový rekord v počtu branek vstřelených obráncem v jedné sezoně, kapitán Vydra se pro změnu trefil po zdravotních potížích poprvé po půl roce.
„Dávidovi (Krčíkovi) jsme přáli hattrick. Myslím, že to se v lize ještě žádnému stoperovi nepovedlo. A věřím, že v neděli na Slavii se trefí znovu a ten rekord dorovná,“ hlásil Višinský a ocenil i Vydru, který v neděli pátým gólem podtrhl vysokou výhru. „Pro mě je to jeden z nejlepších hráčů, se kterým jsem kdy hrál. Trápilo ho zranění, to byl důvod, proč nedal tak dlouho gól. Teď už znovu prokázal, jak je pro nás extrémně důležitý.“
Koneckonců, také čtyřiatřicetiletý Vydra se rve o svou šanci zahrát si na největším turnaji světa.