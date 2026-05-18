Chance Liga 2025/2026

Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

  11:40
Je mezi šesticí hráčů z plzeňské kabiny, kteří figurují v širší nominaci na mistrovství světa v USA a Mexiku. A záložník Denis Višinský se trenéru národního týmu Miroslavu Koubkovi připomněl v nedělním duelu proti Jablonci parádní střelou. Uběhlo dvacet minut, když si za hranicí šestnáctky rychle zpracoval přihrávku od spoluhráče Ladry a prudkou křížnou ranou překonal slovinského gólmana Mihelaka.
Denis Višinský slaví trefu do brány Jablonce. | foto: ČTK

„Nevím, jestli to byl můj nejhezčí ligový gól, ale jeden z nejhezčích určitě,“ líčil Višinský po jasné výhře 5:0 v předposledním kole nadstavby o titul.

Třiadvacetiletý rodák z Mělníka si připsal osmou trefu v ligové sezoně, gól zaznamenal i v úvodním kole nadstavby proti Hradci Králové.

„Na začátku sezony jsem měl možná ještě lepší období než nyní. Třeba minule na Spartě to z mé strany nebyl dobrý zápas, jsem rád, že se mi to teď povedlo odčinit,“ uvažoval.

Ve čtvrtek se Višinský dozví, zda u Koubka prošel první „čistkou“, seznam čítající 54 jmen se zúží na třicet. Pokud ano, bude záložník živit naději, že reprezentační trenér vyřkne jeho jméno i po přípravném utkání proti Kosovu 31. května v Praze. To už oznámí konečnou nominaci.

„Neřeším to, nechávám to osudu, náhodě, kdoví čemu ještě. Že bych kvůli tomu byl nějak nervózní, to určitě ne. Já se soustředím na každý zápas furt stejně, uvidíme, jak se trenér rozhodne,“ reagoval Višinský.

Plzeň na konci sezony nabrala formu. Z pěti posledních utkání čtyřikrát vyhrála, k tomu brala na Letné bezbrankovou remízu, přičemž byla lepším týmem. A byť už před nedělním duelem měla jistotu třetí příčky, trenér Hyský poslal v posledním domácím vystoupení na hřiště nejsilnější možnou sestavu.

„Poslední zápasy si to sedlo. Sestava se ustálila, principy fungují. Každé utkání jsme herně lepší a lepší, já jen doufám, že si to přeneseme do další sezony,“ pochvaloval si mladík, který na západ Čech přišel loni v létě z Liberce.

Po pětigólové demolici Jablonce navíc vyzdvihl dva spoluhráče. Slovenský stoper Krčík si připsal dvě branky a atakuje ligový rekord v počtu branek vstřelených obráncem v jedné sezoně, kapitán Vydra se pro změnu trefil po zdravotních potížích poprvé po půl roce.

„Dávidovi (Krčíkovi) jsme přáli hattrick. Myslím, že to se v lize ještě žádnému stoperovi nepovedlo. A věřím, že v neděli na Slavii se trefí znovu a ten rekord dorovná,“ hlásil Višinský a ocenil i Vydru, který v neděli pátým gólem podtrhl vysokou výhru. „Pro mě je to jeden z nejlepších hráčů, se kterým jsem kdy hrál. Trápilo ho zranění, to byl důvod, proč nedal tak dlouho gól. Teď už znovu prokázal, jak je pro nás extrémně důležitý.“

Koneckonců, také čtyřiatřicetiletý Vydra se rve o svou šanci zahrát si na největším turnaji světa.

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

