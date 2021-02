„Děda“ Limberský a jeho jubileum. Recept? Především životospráva, smál se

Beauguel, autor jediného gólu ve vyrovnané bitvě v Brně (1:0), vyběhl před kamery televize O 2 TV Sport a zlil jubilanta ledovou vodou. „Congratulations, dědo!“ křičel útočník a sedmatřicetiletý bek se jen smál.

„Je to hovado, vůbec nevím, co si to dovoluje,“ vtipkoval Limberský, načež zvážněl. „Ale hned jsem mu v kabině po zápase děkoval, jsem šťastný, že dal gól a jubileum mi zpříjemnil.“

„Asi bych nikdy neřekl, že se k takovému číslu dostanu. Vážím si toho, není to samozřejmost odehrát čtyři sta ligových zápasů. Je to pocta. Jsem rád, že zdraví i výkonnost držely, takže spokojenost a štěstí,“ řekl v nahrávce pro média. „Byl to krásný den. Manželka má sedmadvacáté narozeniny, já jubilejní zápas a vyhráli jsme. Co víc si přát,“ pokračoval.

Před utkáním se snažil na jubileum moc nemyslet. „I když strašně moc lidí mi to předhazovalo, i rodina. Takže se tomu nešlo vyhnout. Ale snažil jsem se soustředit a podat pro tým co nejlepší výkon, prostě vyhrát. Jsem rád, že mi ten jubilejní 400. zápas nezhořknul,“ prohlásil Limberský.



Plzeňský odchovanec debutoval v lize v srpnu 2003 při porážce 0:2 se Žižkovem, následně zazářil na MS dvacetiletých a zamířil do italské Modeny. Po půl roce se vrátil do Viktorie, v zimě však znovu vyrazil do zahraničí. V Tottenhamu nicméně nehrál a po šesti měsících se hlásil zpátky, kromě neúspěšné sezony ve Spartě (2007/08) už kopal jen za Plzeň.



Místo na levém kraji obrany patří jemu, odrazil veškerou konkurenci, která se v týmu v uplynulých letech objevila.

Z aktivních ligových fotbalistů má na kontě více startů pouze jeho někdejší dlouholetý spoluhráč Milan Petržela. Nynější záložník Slovácka zatím odehrál v nejvyšší soutěži 408 utkání.

„Řešili jsme to. Připomínal mi, že čtyři sta zápasů udělal taky tady v Brně a prohráli. Takže říkal, ať to hlavně my s Plzní nezopakujeme. Jsem rád, že si 400. zápas budu pamatovat jako vítězný,“ řekl Limberský.

Končit s kariérou se mu zatím rozhodně nechce. „Cítím se dobře. Musím říct, že se cítím dokonce ještě líp než před pár lety. Je to i zásluha trenérského štábu, který mi dává v tréninku hodně pokouřit. Ale já to potřebuji, jsem za to rád. Tímto jim děkuji, že mi prodloužili kariéru,“ uvedl Limberský.



A jeho recept na dlouhověkost? V televizním rozhovoru bez přemýšlení vypálil jasnou odpověď: „Tak především je to životospráva, kterou dodržuju,“ usmíval se pod respirátorem.