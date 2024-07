Plzeňský Kabongo už si na podzim nezahraje. Na tréninku si poranil koleno

„Christophe se bohužel zranil na předzápasovém tréninku. V nejbližších dnech podstoupí operaci a podzimní část sezony pro něj skončila předčasně. Má samozřejmě naši plnou podporu a maximální péči klubových lékařů a fyzioterapeutů. Věříme, že se po zranění vrátí co nejdříve zpět na trávník a v plné síle,“ uvedl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

„Je to pro nás obrovská ztráta,“ uvedl na tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Kabongo v prvním kole ligové sezony při výhře 3:1 v Praze na Dukle naskočil do základní sestavy a zaujal dobrým výkonem. V úvodním dějství přispěl k vybojované penaltě.

Za svůj nový klub ale stihl český reprezentant do 21 let, který měl pomoci nahradit někdejší oporu Tomáše Chorého po jeho letním odchodu do Slavie, odehrát jen jedno utkání a už je na marodce.