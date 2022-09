Bílek po výhře: Tři změny byly po Barceloně akorát, zase jsme to uválčili

Nezvažoval jste větší rotaci v sestavě?

Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, že bychom změn udělali víc. Tři byly akorát, osvědčilo se to. Jsem rád, že kluci, kteří odehráli většinu utkání proti Barceloně, zase předvedli skvělý výkon. Zasloužená odměna pro ně v podobě tří bodů.

I kondičně jste vypadali silně. Stihli jste zregenerovat?

Stihli. Nebylo vidět, že bychom byli extrémně unavení. Čas na odpočinek nebyl takový, ve čtvrtek jsme letěli zpátky, pak cesta do Olomouce. Kluci to vzali výborně, velká pochvala pro ně.

Václava Jemelku jste šetřil na Inter Milán?

Vencu jsem úplně nešetřil na Inter, trošku ho po zápase na Barceloně pobolívalo koleno. Z toho důvodu jsme ho tam nedali.

V Plzni je měsíc a hned se zařadil k důležitým hráčům. Jak jste s ním spokojený?

Maximálně. Většinu utkání nastupuje na pozici, která není pro něj úplně ideální, ale vede si skvěle. Jsem rád, že jsme ho přivedli, protože nejen herně je skvělý, ale je dobrý kluk a do kabiny zapadl bez problémů. Jeho důraz, aktivita, chtít vyhrát, to jsou pro nás důležité věci, takové hráče potřebujeme.

Výborným výkonem a dvěma góly se blýskl jiný odchovanec Sigmy Tomáš Chorý.

Choras je jako Jemelka bojovník. Vysoký hráč, který je tady od toho, aby dával góly. Jsem rád, že se naplno prosadil. Měl ještě jednu šanci - střelu z vápna. Splnil, co potřebujeme. Odvedl obrovské penzum práce, pomáhá hodně i do defenzivy.

Tomáš Chorý se raduje z první vstřelené branky do sítě Olomouce.

Gólem a asistencí se blýskl obránce Milan Havel, který dvakrát zakončoval z malého vápna. Vyžadujete po něm, aby se dostával takhle vysoko?

Chceme, aby beci hodně útočili, dostávali se do pokutového území. Předtím, než dal Milan branku, měl ještě jednu tutovou šanci, kdy Vlkanova nastřelil tyčku. Bylo to pro něj asi rychlé a netrefil prázdnou bránu. Jsem rád, že vzápětí šanci proměnil, že góly jsou rozprostřené na víc hráčů a že obránci se do toho také zapojují. Bylo to v minulé sezoně a je to i v této.

Čekal jste v Olomouci takové drama?

Čekal jsem, že to bude bitva. Vždycky je to tady složitý zápas a zase se to potvrdilo. První půli jsme zvládli velmi dobře, úvod jsme měli výborný, dobře jsme kombinovali. Soupeře jsem k ničemu nepustili, dali jsme branku. Škoda nešťastné branky na 1:1. Do šedesáté minuty jsme hráli velmi dobře, dali jsme tři góly, měli jsme další šance. Pak to soupeř hrál na jednu kartu, nakopával balony do pokutového území, ale tlaku jsme odolali a zaslouženě vezeme tři body.

Utkání bylo hodně emotivní se spoustou sporných situací. Vypadáte v klidu. Jak jste to prožíval?

Po zápase už vypadám v pohodě, ale jinak to prožívám samozřejmě taky. Super je, že se vždycky po takové ráně, kdy soupeř srovnal, dovedeme rychle zvednout. Dostaneme na 1:1, na 2:2... Tým ukazuje obrovskou vnitřní sílu, o které jsem už mluvil mnohokrát. Jdeme za vítězstvím. Bylo vidět, že za jakéhokoli stavu nás zajímají tři body.

Přestřelka nebývá u Plzně zvykem. K většímu klidu jste potřebovali přidat další gól z brejku?

Jednoznačně aby produktivita byla ještě lepší. Vstřelili jsme tři branky, ale byla tam spousta brejkových situací, které jsme nedotáhli. Mohl být větší klid, ale o to je cennější, že jsme to zase uválčili.

I Sigma si vytvořila poměrně dost příležitostí. Je to před mačem s Interem Milán varování?

Olomouc je dobré mužstvo. Nějaké situace si vytvořila, nevím, jestli jich bylo hodně, jak říkáte. Fotbal byl zajímavý i pro lidi. My jsme měli hodně šancí a soupeř měl taky nějakou. Utkání bylo skvělé. My si zakládáme na tom, abychom neinkasovali. Dostali jsme dvě branky, ale když dáte o jednu branku víc, spokojenost bude.