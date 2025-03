Liga mistrů? Na to vůbec nemyslíme. Hapal po Plzni chválil: Kluci mě teď nepotřebují

„Pořád se díváme pod sebe. Máme jistou šestku, jdeme zápas od zápasu. Nad ničím jiným nepřemýšlíme a o Lize mistrů už vůbec ne. Nicméně jsme samozřejmě rádi, že si upevňujeme pozici v první čtyřce,“ reagoval po cenné výhře ostravský trenér Pavel Hapal. Baník vyhrál sedm z posledních osmi ligových duelů.

Po utkání byly až do tiskové místnosti slyšet bouřlivé oslavy z ostravské kabiny. Co jste hráčům po výhře 1:0 řekl?

Pochválil jsem je, byla tam euforie. Ale ani ne kvůli tomu, že jsme v Plzni vyhráli po sedmnácti letech, ale spíš že vidíme, co to dělá v tabulce. Ale stále jsme v rozehrané soutěži. Když jsme mužstvo skládali, nikdo tomu tolik nevěřil, ale myslím, že se nám kluci vyprofilovali skvěle. Vizitka toho je, že hodně hráčů dostali pozvánku do reprezentačních celků. To nás velice těší. S předvedenou hrou sice dnes nemůžu být moc spokojený, ale cítím, že hráči jedou na doraz.

Proč jste nebyl spokojený?

Měli jsme hodně nepřesností, které nás brzdily v našem fotbale, nebyli jsme silní na míči. Čekali jsme těžký zápas a těžký také byl. A mužstvo to neskutečně odpracovalo, hlavně v defenzivě. Dali jsme krásný gól, zároveň ustáli spoustu situací, kdy nás podržel brankář Holec. Nebo to hráči na hraně sebeobětování odvrátili, ublokovali. Prožíváme období, kdy se k nám asi obrací i štěstí. Plzeň je doma strašně silná, jsme rádi, že jsme tady vyhráli. Byl to spíše remízový zápas, o to víc musíte bojovat. Kluci to udělali a byli odměnění.

Plzeň vás chtěla nechat hrát a udeřit z brejkových situací, ale nakonec jste s touto taktikou uspěli vy. Těší vás to?

Ano, Viktorka se cítí velice komfortně v defenzivní činnosti, pak trestá z brejků po rychlých přechodových situacích. Dnes jsme však z takové situace udeřili my. Chtěli jsme hlavně zahustit střed hřiště, kde je Plzeň asi nejlepší. Eliminovat Kalvacha, Šulce, Červa.

Rozhodl útočník Prekop, kterého ale hráči na hřišti v jednu chvíli hodně uklidňovali, byl plný emocí.

I my jsme ho v poločase klidnili, aby nedostal zbytečnou žlutou kartu. Byly tam nějaké emoce, ale bylo by zbytečné, aby tímto pokazil dobrý výkon.

Plzeňský Jan Paluska (vlevo) stíhá Matěje Šína z ostravského Baníku.

Mrzí vás, že jste ve druhé půli nedotáhli některý z nadějných brejků?

Když jsme se dostali na míč, hodně jsme kazili, i jednoduché přihrávky. Mluvil jsem po utkání s Buchtičem (Buchtou), ve druhé půli jsme tam šli dva na jednoho, ale nepřihrál dobře. Říkal, že už toho měl plné zuby, křeč v lýtku. Na druhou stranu mám radost, že jsme příliš nefaulovali. To vyplývá z tréninku, pumpujeme to do hráčů. Nechceme, aby faulovali, chceme hrát čistě. Proto máme velice pohyblivé hráče.

Znovu jste uspěli i bez zraněného kapitána Ewertona. Bude složité zapracovat ho zpátky do sestavy?

Je dobře, že si Baník dokáže poradit i bez něho. Ale pořád platí, že Eve je pro nás jedním z nejdůležitějších hráčů, tak k tomu budeme přistupovat. Teď mám krásné pocity. Už po minulém utkání jsem říkal, že tohle mužstvo momentálně nepotřebuje trenéra. Hráči ví, co chtějí, systém mají zažitý a dávají všechno pro tým. Trenéra budou potřebovat, až přijdou horší chvíle. Takže současné úspěchy si nepřipisuji, je to odměna pro hráče.

Po reprezentační pauze hostíte Pardubice, o týden později dorazí Sparta. A může to být přímý souboj o druhou příčku.

Teď máme pauzu, potrénujeme, nevypustíme vůbec nic. Připravíme se na Pardubice, nad ničím jiným nyní nepřemýšlím.