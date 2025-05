„Byl to zápas, který se nemá prohrát,“ láteřil plzeňský kouč Miroslav Koubek.

„Měli jsme dost šancí, nakonec šli ve druhé půli do vedení, ale naše produktivita je nyní špatná. Mohli jsme zápas rozhodnout v prvním poločase, kdy jsme měli řadu šancí. Navíc děláme v poslední době hrubé chyby v defenzivě. Předcházely oběma gólům soupeře. Nejprve špatný odkop a krásná střela, pak to nezvládl vzadu Jemelka v situaci, se kterou by si takový hráč měl poradit. Moc tomu nerozumím. Dáme gól a pak spácháme takové harakiri.“

Baník naopak i v oslabené sestavě, v níž scházeli zranění Ewerton a Rigo či potrestaný Frydrych, slavil v Plzni podruhé v sezoně tříbodový zisk.

„Po inkasovaném gólu nám hrozně pomohlo rychlé vyrovnání. Zdálo se, že soupeř pak znejistěl a my přidali druhý. Nezvládli jsme dvě domácí utkání, i dnes nám scházela lehkost v kombinaci a kvalita v přihrávkách. Ale mužstvo celou sezonu neskutečně maká, dře a teď bylo odměněno,“ popisoval ostravský trenér Pavel Hapal.

Hrdinou zápasu byl hostující gólman Holec. Kdyby v prvním poločasu nepředvedl minimálně tři klíčové zákroky, Plzeň mohla hrát daleko klidněji. Lapil zakončení Palusky zblízka, ostrou ránu Memiče přizvedl na horní tyč a včasným vyběhnutím znemožnil jistou šanci Vydrovi. Při tomhle zákroku si podvrtnul kotník, ale po ošetření pokračoval.

„Vyběhnout asi nebylo nejlepší rozhodnutí, bál jsem se, abych soupeře netrefil a nebyla z toho červená. Vím, že Vydra mě pak určitě nechtěl trefit, ale lehký kontakt jsem cítil a došlápl jsem na nohu špatně. V první moment jsem byl vyplašený, ale dopadlo to dobře,“ líčil třicetiletý slovenský gólman. „Plzeň si vždycky šance vypracuje, jsem rád, že nám dala jen jeden gól. Pak jsme to otočili a nakopne nás to do zbývajících dvou utkání.“

Zklamaný plzeňský fotbalista Pavel Šulc po domácí porážce s Baníkem Ostrava.

Viktoria po minulé ztrátě na Slavii podruhé v řadě ve skupině o titul padla, nicméně stále platí, že druhé místo má ve vlastních rukách. Pokud příští víkend zvládne duel v Olomouci a v posledním kole doma přetlačí Jablonec, na výsledky Baníku se nemusí ohlížet.

„Víme to, budeme bojovat do konce. Měli jsme mečbol, nevyužili ho. Jsme sami na vině, mrzí nás to hodně. Máme stále jistý bonus, nicméně body už musíme začít sbírat,“ uvědomuje si Koubek, který však ve zbytku sezonu bude postrádat klíčového srbského stopera Markoviče.

Nastartuje se i tak Plzeň v pravý čas?