Dva měsíce a dost. Boháč přestupuje z Plzně do Artisu, má smlouvu na tři roky

Boháče si přivedl do Viktorie na začátku července z Karviné tehdejší plzeňský trenér Martin Hyský, jenž ho v minulosti ve slezském klubu vedl.
V sezoně nastoupil bývalý mládežnický reprezentant do jediného zápasu nejvyšší soutěže. Hyský na lavičce západočeského týmu po nepovedeném úvodu sezony skončil a nahradil ho Radoslav Kováč.
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„Po příchodu nového trenéra jsme přivedli do zadních řad hned tři posily a Sebastian by nyní neměl potřebné zápasové vytížení. Logicky jsme se tedy domluvili na jeho odchodu a přejeme mu, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ uvedl sportovní manažer Viktorie Martin Vozábal.
Boháč dosud v první lize odehrál za Karvinou a Baník Ostrava 70 zápasů a dal dva góly. Jako kapitán dovedl Karvinou k historickému triumfu v domácím poháru.
„Těším se na nový impulz tam, kde mi budou důvěřovat a kde budu moci prodat svoje přednosti. Od nového působiště očekávám, že se budu moct posouvat jako hráč i jako člověk,“ řekl Boháč.
V dresu Artisu by mohl debutovat příští sobotu v derby se Zbrojovkou. „Bude to jistě hodně vyhecované, boj na krev o každý balon. To je velké lákadlo,“ uvedl odchovanec hlučínského fotbalu.