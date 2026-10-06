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Chance Liga 2026/2027

Viktoria na dosah! Plzeň spustila mobilní aplikaci, součástí jsou i odměny za mise

Ervín Schulz
  8:23
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti St. Gilloise v Evropské lize.

Plzeňský trenér Radoslav Kováč během utkání proti St. Gilloise v Evropské lize. | foto: Reuters

Plzeňský Amar Memič reaguje po nevyužité šanci v zápase se Slavií.
Sampson Dweh z Plzně v debatě s Tomášem Chorým ze Slavie.
Plzeňský kouč Radoslav Kováč reaguje v zápase se Slavií.
Plzeňský Amar Memič lituje nevyužité šance v zápase se Slavií.
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Symbolicky v čase 19:11, s odkazem na rok založení klubu, v pondělí večer fotbalová Viktoria Plzeň spustila novou mobilní aplikaci. Její motto zní: Viktoria na dosah, fanouškům nabízí po stažení exkluzivní obsah, novinky, pohled do zákulisí, kvízy či soutěže.

„Naším cílem je přinášet fanouškům zajímavý pohled do dění v klubu, exkluzivní informace a pořádnou porci zábavy na jednom místě. Jedná se o nový způsob, jak chceme fanoušky zapojit do dění v klubu,“ líčil marketingový ředitel klubu Miroslav Bezděka.

Hned po stažení mohli příznivci Viktorie vidět tréninkový den pohledem hlavního trenéra Radoslava Kováče, který si nasadil POV brýle a poskytl náhled na týmovou snídani, pohled do šatny i samotný trénink.

V úterý v aplikaci najdou rozhovor se záložníkem Patrikem Hrošovským, který uplynulý víkend ukončil reprezentační kariéru ve slovenském národním týmu. „Středy budou patřit informacím z naší klubové akademie, pravidelně připravíme kvízy o ceny. V zápasové dny si fanoušci sami zvolí hráče zápasu a po utkání nahlédnou živě i na tiskovou konferenci,“ informoval Václav Hanzlík, mluvčí plzeňského klubu.

Za plnění misí v sezoně odměny

V aplikaci poslouží fanouškům i další funkce, mimo jiné nákup a správa vstupenek i permanentek, jednoduchá možnost odhlášení na jednotlivé zápasy a přeposlání místa na své blízké či nákup dárků ve fanshopu. Samozřejmostí bude přehled všech utkání A-týmu, videa i fotogalerie.

„S fanoušky jsme dosud komunikovali především prostřednictvím webu a sociálních sítí. Tato forma nadále zůstává, ale daleko více nabídne mobilní aplikace. Každý den přineseme výjimečný obsah, fanoušci mohou plnit mise v průběhu sezony, pak pokračovat v následujících. Několik let si tak mohou tvořit svůj status, sbírat odměny a získávat benefity,“ řekl Bezděka.

Klub zatím nepočítá, že by aplikace byla zpoplatněná. Pro registraci je pouze nutné využít tzv. Viktoria Key. Pokud jej příznivci ještě nemají, dá se snadno založit na klubovém webu. „Celé úsilí trvalo zhruba tři čtvrtě roku, je to průlomový produkt v českém fotbale,“ prohlásil Bezděka.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 9 7 2 0 25:6 23
2. FC Slovan LiberecLiberec 9 6 2 1 13:4 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 5 2 1 17:9 17
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 5 1 3 16:13 16
5. FK TepliceTeplice 9 5 1 3 17:15 16
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 9 5 1 3 12:12 16
7. AC Sparta PrahaSparta 9 5 0 4 18:12 15
8. FK JablonecJablonec 9 4 2 3 11:9 14
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 4 2 3 8:9 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 2 4 3 17:17 10
11. FC Baník OstravaOstrava 9 3 1 5 7:17 10
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 2 3 3 9:11 9
13. FK PardubicePardubice 9 2 2 5 9:14 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 9 1 2 6 7:18 5
15. 1. FC SlováckoSlovácko 9 0 4 5 7:16 4
16. FC ZlínZlín 9 0 1 8 8:19 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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