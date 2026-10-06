„Naším cílem je přinášet fanouškům zajímavý pohled do dění v klubu, exkluzivní informace a pořádnou porci zábavy na jednom místě. Jedná se o nový způsob, jak chceme fanoušky zapojit do dění v klubu,“ líčil marketingový ředitel klubu Miroslav Bezděka.
Hned po stažení mohli příznivci Viktorie vidět tréninkový den pohledem hlavního trenéra Radoslava Kováče, který si nasadil POV brýle a poskytl náhled na týmovou snídani, pohled do šatny i samotný trénink.
Viktoria na dosah 📲 Představujeme novou klubovou aplikaci, se kterou vám budeme ještě blíž ❤️💙 Můžete se těšit na exkluzivní obsah, pohled do zákulisí i kvízy a fanouškovské mise 👀 Stáhněte si ji na App Store a Google Play a objevte vše, co jsme pro vás připravili 🙌 TISKOVÁ ZPRÁVA ➡️ https://t.co/KRXgrUkVzK— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 5, 2026
V úterý v aplikaci najdou rozhovor se záložníkem Patrikem Hrošovským, který uplynulý víkend ukončil reprezentační kariéru ve slovenském národním týmu. „Středy budou patřit informacím z naší klubové akademie, pravidelně připravíme kvízy o ceny. V zápasové dny si fanoušci sami zvolí hráče zápasu a po utkání nahlédnou živě i na tiskovou konferenci,“ informoval Václav Hanzlík, mluvčí plzeňského klubu.
Za plnění misí v sezoně odměny
V aplikaci poslouží fanouškům i další funkce, mimo jiné nákup a správa vstupenek i permanentek, jednoduchá možnost odhlášení na jednotlivé zápasy a přeposlání místa na své blízké či nákup dárků ve fanshopu. Samozřejmostí bude přehled všech utkání A-týmu, videa i fotogalerie.
„S fanoušky jsme dosud komunikovali především prostřednictvím webu a sociálních sítí. Tato forma nadále zůstává, ale daleko více nabídne mobilní aplikace. Každý den přineseme výjimečný obsah, fanoušci mohou plnit mise v průběhu sezony, pak pokračovat v následujících. Několik let si tak mohou tvořit svůj status, sbírat odměny a získávat benefity,“ řekl Bezděka.
Klub zatím nepočítá, že by aplikace byla zpoplatněná. Pro registraci je pouze nutné využít tzv. Viktoria Key. Pokud jej příznivci ještě nemají, dá se snadno založit na klubovém webu. „Celé úsilí trvalo zhruba tři čtvrtě roku, je to průlomový produkt v českém fotbale,“ prohlásil Bezděka.