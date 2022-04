Sparťan Dvirnik z Kyjeva: Složit zbraně? Nikdy! My Rusáky porazíme

Ten den vletěla ruská raketa do lidí, kteří v Kramatorsku vyhlíželi svůj vlak naděje, přijet však nestačil. Zůstaly jen kaluže krve, mrtví v černých pytlích, slzy a vztek. „Viděls to? Viděls to? Chovají se jako bestie. Rusáci jsou horší než fašisti za války,“ zakleje Viktor Dvirnik. Těžko se divit, že se při povídání několikrát rozzuří a ujede mu sprosté slovo.