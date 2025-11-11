Na tréninku jim to padá. Brankář Budinský nejen o střeleckém trápení Baníku

Budinský jeho slova svými výkony potvrzuje, byť zatím vychytal jen jednu nulu, v dohrávce 5. kola v Pardubicích (1:0). Ostatně Baník se v této sezoně trápí nejen střelecky, ale z dosavadních 23 mistrovských utkání nedostal gól jen ve dvou.
„To je pravda. Víme, že máme čistých kont málo. I na tom se snažíme pracovat. Bráníme celý tým a my brankáři jsme na hřišti od toho, abychom také tu nulu měli. Každá by nám pomohla,“ řekl dvaatřicetiletý Budinský.
|
Dvě asistence rukou? Asi jsem první. Nikdo nás netlačil tolik jako Baník, přiznal Novák
Od Jablonce jste dostali gól po dlouhém autu, kdy jste se marně natahoval po hlavičce Jawa k pravé tyči. Mrzí prohra o to více?
Je velká škoda, když dostaneme gól z autu, ze standardky, kdy se na ni můžeme nachystat. Máme určené, kdo kde brání, kdo kde stojí, kde koho nabírá. A pak to tam hráč hodí a Jawo skáče sám. Mrzí to. Je velká škoda, že takovým jedním gólem zápas prohrajeme.
Šlo tu Jawovu hlavičku chytit?
Musím se na to podívat, ale podle mě se dá všechno chytit... Nic není nechytatelné.
Ve druhém poločase jste si téměř nezachytal, protože vaši spoluhráči Jablonec zatlačili k jeho brance. Nebyla vám velká zima?
Zima mi nebyla. Musel jsem se udržovat v nějaké permanenci, abych byl připravený, kdyby bylo třeba zasáhnout.
Co zaznívá v šatně po takovém zápase, v němž hrajete dobře, ale neuspějete?
My se povzbuzujeme, držíme spolu, jsme jeden tým. Učíme se na tréninku nějaké systémy, schémata, jak chceme hrát, a ty se snažíme přenést do zápasů, což je určitě vidět. Neříkám, že se plácáme po zádech, ale chceme zůstat pozitivní a pořád věříme, že to zlomíme... Vím, že to říkáme pořád, zlomit, zlomit, ale my si furt za tím jdeme. Určitě si řekneme i negativní věci, ale snažíme se z každého utkání vzít to nejlepší.
Jenže v lize jste už pět kol nevyhráli a v minulých čtyřech zápasech jste nedali ani gól. Je těžké se s tím psychicky srovnat?
Hlavně to, že nebodujeme, je velmi náročné. Jsme si toho vědomi, ale víme i to, že se naše hra zlepšila. Chybí nám však to finále, ten gól, i když v Pardubicích jsme nějaké dali (minulý týden ve středu vyhráli 4:3 v prodloužení – pozn. red.), ale to byl pohár.
Trápí se vaši spoluhráči střelecky i na trénincích?
Máme dobré zakončovatele, dobré střelce, na trénincích jim to padá. Že by nedávali góly i na tréninku, tak to ne (usmál se). Jde jen o to zlomit to v utkání. Tam nám to finální řešení chybí.
Takže, jak z té střelecké bídy ven?
|
Snaživý Baník opět bez gólu. Nedotlačíme tam nic, ale půjdeme nahoru, věří Galásek
Musíme dál pracovat a věřit, hlavně si věřit, že se nám podaří uspět v nejbližším zápase.
Tím bude po nynější pauze, v níž reprezentace dokončí kvalifikaci mistrovství světa, 22. listopadu duel v Teplicích a po něm přivítáte Duklu Praha.
Ano, víme, že už musíme bodovat, i když na tabulku se moc nedíváme. Nečekají nás ale žádní slabí soupeři, ani jeden zápas nebude jednoduchý. My si uvědomujeme, že body potřebujeme, víme, kde jsme. Doufám, že se chytneme hned v Teplicích a pak už pojedeme.
Pod trenérem Tomášem Galáskem jste ve čtyřech ligových zápasech nezískali ani bod a nevstřelili gól. Přesto, je znát herní posun?
|
NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil
Stoprocentně. Máme hodně videí a prakticky dennodenně řešíme různé herní situace. V herním projevu to je vidět, dbáme na spoustu detailů. Trenéři jsou detailisti, chtějí to nejlepší, ať už v útočné nebo obranné fázi. Podle mě je vidět progres.
Trenéři Slavie Jindřich Trpišovský i jablonecký Luboš Kozel říkali, že Baník půjde rychle nahoru, že jste silný tým. Není deprimující poslouchat je, když zatím pořád klesáte tabulkou?
Přesně, trochu to je takové deprimující, když odehrajeme dobré zápasy, ale nemáme ani bod. Nejsme z toho nadšení, ale snažíme se z toho všeho vymačkat to pozitivum a držet se našeho plánu. Pořád musíme věřit.