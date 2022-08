Počítám s poctivou šichtou, říká pardubický gólman Budinský před Slavií

Zápasy jako tenhle jistě nechcete vynechat — tím spíš, když nejste na marodce. Jenže brankář Pardubic Jakub Markovič a jeho spoluhráč na postu stopera Tomáš Vlček nemají před nedělním mačem v pražském Edenu se Slavií (od 19 hodin) na výběr; na východě Čech z klubu z hlavního města hostují. Tím Pardubicím vznikly v základu dvě díry.

Zatímco zacelení té v obranné čtyřce zůstává otazníkem, o Markovičově záskoku mají fandové jasno. Obstará ho 29letý slovenský gólman Viktor Budinský, který už má z nejvyšší soutěže s důležitými duely z dřívějška zkušenosti. Což je plus.

„Na Slavii se velmi se těším. Do Pardubic jsem přišel kvůli tomu, abych odehrál co nejvíce ligových utkání. Hned napoprvé mě čeká velmi těžký soupeř. Bude to pěkný premiérový zápas v pardubickém dresu,“ uvedl Budinský v rozhovoru pro web FK Pardubice.

Jeho tým minule vítězstvím 2:1 nad Libercem, jenž v tu chvíli vedl tabulku, získal pevnější půdu pod nohama a z poslední 16. příčky poskočil na 12. Do bitvy s pátou Slavií, jež v lize minule venku přetlačila 3:2 Jablonec a ve čtvrtek vpodvečer nestačila v úvodním souboji play off Evropské konferenční ligy v Polsku na Čenstochovou (1:2), tak nemusí jít se staženým ohonem, přestože domácí i tak budou velkým favoritem.

„Slavia má hodně silný tým, ale tenhle zápas určitě můžeme zvládnout. Půjdeme do něj s tím, že se chceme porvat o co nejlepší výsledek a přivézt body. Čeká mě určitě dost práce, ale s tím brankář musí počítat,“ poznamenal Budinský.

Borec, jejž do Pardubic zapůjčil ostravský Baník, už vyhlíží plné tribuny v Edenu: „Přijde se podívat spousta lidí. V zápasech s pražskými kluby je vždy skvělá atmosféra, a i teď to bude o něco atraktivnější zápas než normálně.“