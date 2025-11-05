Víkendové zápasy první a druhé ligy uctí válečné veterány, dorazí i armádní stroje

LFA chce připomenout vlastence a hrdiny, kteří v první a druhé světové válce nebo v novodobých konfliktech bez váhání riskovali životy pro svobodu, demokracii a bezpečnost své vlasti. Uvedla to v tiskové zprávě.
Asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, organizuje akci podruhé. Stejně jako loni dojde na stadionech vedle symbolického připomenutí také na představení a ocenění vybraných veteránů. Slavnostní moment podpoří vojenská Večerka, kterou před výkopem jednotlivých zápasů zahrají trubači.
Na vybraných stadionech si fanoušci budou moci také prohlédnout armádní techniku a setkat se s členy jednotlivých posádek, kteří představí svou práci i poslání. LFA stejně jako před rokem věnuje částku 100 000 korun do Vojenského fondu solidarity. Přispět mohou také fanoušci, a to prostřednictvím nákupu vlčího máku, symbolu válečných veteránů.