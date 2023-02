VAR v české lize? Z deseti procent jsme skoro na pětadevadesáti, říká ředitel

Očima hráče Radim Breite, kapitán Olomouce „Pomoc pro rozhodčí od videa je v principu samozřejmě dobrá věc. Bohužel mám někdy pocit, že to v Česku není úplně pod kontrolou. Někdy padají i na základě videa zvláštní rozhodnutí. V zásadě je dobře, že se může rozhodčí na situaci podívat znovu a případně verdikt změnit. To, že vám video někdy jakoby pomůže, že něco napraví, a jindy jde zase ve váš neprospěch, je normální. Hlavní je, aby to konečné rozhodnutí bylo správné. Je fakt, že verdikt od videa mění trochu třeba radost u gólů. Radujete se, ale když to ještě zkoumá VAR, musíte čekat. Když to sudí potvrdí, není už radost taková. Navíc dlouhé čekání na rozhodnutí VAR je pro hráče celkově nepříjemné. Hlavně v zimě. To by se určitě mělo zlepšit. Mám pocit, že v zahraničí to tak dlouho netrvá.“

(doč)