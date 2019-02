Spokojenost se sudími v Plzni. Jak má asistent řešit sporné ofsajdy

Ne vždycky to tak v posledních letech ve vypjatých zápasech pražských S a Plzně bylo. Nepřesné verdikty a kvůli nim velké emoce, ovlivněný výsledek.

V neděli v 21. kole Fortuna ligy se však šlágr druhého s prvním, v němž Plzeň porazila Slavii 2:0, obešel bez excesů.

„Panuje spokojenost, na rozhodčí si nikdo stěžovat nemůže,“ prohlásil Martin Wilczek, místopředseda komise rozhodčích.

Sudím na hřišti pomohli jejich asistenti v přenosovém voze, které zásadní okamžiky sledovali opakovaně ze záznamu.

Svým způsobem „zachránili“ pomezního Jiřího Kříže, který po dosažení prvního plzeňského gólu signalizoval ofsajd. Po přezkoumání situace však hlavní Pavel Franěk branku na doporučení od videa uznal.

Kříž se domníval, že za obranu nabíhající Limberský je v ofsajdové pozici, která se vzápětí změnila v ofsajd.

Pomezní sudí však naprosto správně nechal situaci dohrát. Až když Chorý přihrávku Limberského usměrnil do sítě, musel rozhodnout a zvedl praporek.

Tím, že nechal situaci dohrát, se zachoval ukázkově podle instrukcí. I kdyby praporek nechal dole a běžel ke středu hřiště, gólová akce by se stejně přezkoumávala, lhostejno jestli byl ofsajd, nebo ne.

Co možná nevíte o VAR Kdy hlavní rozhodčí nemusí při přezkoumávaní k monitoru: pokud jde o „faktické situace“, jako je ofsajd, jestli došlo k přestupku mimo vápna či uvnitř, jestli byl míč na hrací ploše. Naopak sám si musí prohlédnout a rozhodnout situace, které jsou pocitové, jako je například intenzita zákroku. VAR v Premier League: od příští sezony by videorozhodčí měl fungovat i v nejsledovanější ligové soutěži planety. V Anglii po vzoru rugby hlavní rozhodčí k monitoru vůbec chodit nebude, všechny situace dané protokolem rozhodne videosudí. Anglie si v tomto případě u FIFA vymohla výjimku. Rozhodčí má instrukce, aby neignoroval doporučení VAR, což se stalo i loni na mistrovství světa. Německý sudí Brych i polský Szymon Marciniak na doporučení VAR nešli k monitoru a zodpovědnost vzali na sebe. Poté si už na šampionátu nezapískali. Přezkoumávání situace je možné, i když sudí ukončí první poločas nebo celý zápas. Při bundesligovém utkání Mohuč - Freiburg už byli hráči v kabinách, když sudí dodatečně nařídil penaltu. Museli se vrátit.

Stejně se Kříž zachoval v úvodu druhé půle při nadějně se vyvíjecí akci Slavie. Opět ji nechal dohrát a až poté, co Souček po přihrávce Bořila skóroval, signalizoval porušení pravidel. Byla to tzv. „zpožděná signalizace asistenta“. Po ní vyjádřil názor.

Videoasistent tentokrát rozhodnutí na hřišti měnit nemusel, Souček byl v ofsajdu.

Ani při jednom rozhodnutí se hlavní rozhodčí Franěk nešel podívat na monitor. Šlo totiž o tzv. „faktické situace“, při kterých zhlédnout záznam nemusí. Vedle ofsajdů při dosažení gólu se jedná například o posouzení, jestli k zákroku došlo v pokutovém území, či mimo něj, jestli byl míč na hrací ploše, nebo už v autu.

Franěk nemusel sledovat záznam ani v 70. minutě, kdy domácí Pernica nabíhal na centr a v malém vápně upadl po souboji se slávistou Králem.

Hlavní ukázal, že pozdrží navázání hry, aby jeho kolegové v přenosovém voze Miroslav Zelinka s videoasistentem Davidem Hockem měli čas situaci přezkoumat. Poté ho ujistili, že se nedopustil zjevného pochybení, když ve hře nechal pokračovat a verdikt mu posvětili.

„Videorozhodčí usoudil, že není třeba hlavnímu posílat záběry. Bylo to v pořádku, VAR pracoval na jedničku,“ podotkl Wilzcek.

Odpískat zákrok na Závišku jako faul, VAR by to posvětil

Rozhodčí u videa se dočkali chvály i minulý týden v diskutovaném utkání Sparty s Bohemians. O nařízení pokutového kopu v samém závěru po zákroku hostujícího Dostála na sparťana Chipcia nebylo pochyb.

Pojmy Silent check: tichá kontrola, komunikace mezi sudími na hřišti a u monitoru probíhá nepřetržitě Check: kontrola situace, hlavní sudí přiloží prst na ucho a pozdrží navázání hry, čím ukazuje, že komunikuje s VAR On field review: hlavní ukáže rukama obrazovku a jde k monitoru Zpožděná signalizace asistenta: pomezní nechá dohrát situaci, při které usoudí, že by mohl padnout gól. Verdikt učiní, až když akce skončí.

Diskuze však vyvolal souboj Chipcia na Závišku z Bohemians ještě v prvním poločase.

Chipciu unikajícího soupeře zastavil tělem, ke střetu došlo v souboji rameno na rameno, ale přiběhl k němu ze strany a vrazil do něj. Šlo by si vyložit, že ho křižoval.

Nebo by si to šlo zdůvodnit, že Chipciu se dostal těsně před protivníka a tělem ho odstavil, byť trochu drsně. Že ho nekřižoval, že si Záviška nepokopl míč směrem k bráně, ale spíš od ní.

Sudí Zbyněk Proske rozpažil a videoasistent mu rozhodnutí během tiché komunikace, tzv. silent checku potvrdil.

„Nebyla to černobílá situace, jiný rozhodčí by to například odpískal obráceně,“ poznamenal Wilczek.

„Každopádně šlo o nejvíc diskutovanou situaci minulého kola, na komisi jsme vedli bouřlivou diskuzi. Poměr hlasování byl čtyři ku třem ve prospěch Proskeho rozhodnutí. Pokud by hlavní faul odpískal a nařídil penaltu pro Bohemians, VAR by ji nejspíš posvětil,“ poznamenal Wilczek.

„Každopádně chceme, aby rozhodčí při řízení zápasu byli maximálně jednotní,“ zdůraznil šéfinstruktor rozhodčích Miroslav Liba.

Ruka jabloneckého Břečky v Olomouci nebyla úmyslná

Při utkání minulého kola mezi Olomoucí a Jabloncem (1:2) zahrál hostující Břečka v 51. minutě za stavu 0:0 rukou. Sudí Houdek penaltu nepískal, usoudil, že šlo o neúmyslné hraní rukou, byť ji měl hodně od těla a v nepřirozené poloze.

„Pro mě jednoznačná situace. Předcházel tomu centr, který tečoval hráč Olomouce, který byl v souboji se soupeřem. Míč se následně ještě odrazil od země a pak teprve došlo k hraní rukou. O přestupek se nejednalo,“ upozornil Liba.

Pokud by centr ze strany trefil ruku Břečky napřímo bez teče či odrazu od země, musel by sudí Housek nařídit pokutový kop.