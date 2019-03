Vidět, či nevidět? Video prožívá těžkou zkoušku o svou budoucnost

Systém zvaný VAR má nepochybně úžasnou schopnost, jak napravovat kiksy rozhodčích. Jenže pořád nejsou jasně stanovené mantinely, kam až může zasáhnout.

Alespoň v české lize ne.

Krásný gól Bohemians, který se v neděli během chvíle proměnil v osudovou penaltu pro Slavii, přinesl vášnivou debatu.

„Vše proběhlo přesně podle protokolu,“ zdůrazní pravidlový šéf Jiří Kureš.

Vzápětí se ozve Roman Hrubeš, který stál u zrodu videa v českém fotbale: „VAR se použil v rozporu s protokolem.“ Podle něj se nejednalo o zjevnou chybu.

Nedělní případ je ojedinělý, a právě proto tolik křiklavý. Během 16 vteřin, jež rozdělily a zrcadlově otočily dvě herní situace, začalo video znovu bojovat zápas o důvěru.

Vyhraje? Musí, aby fotbal zůstal na cestě za očistou. Jenže...

Bohemians se stále cítí podvedeni. Vstřelili gól, který VAR zrušil, protože na začátku gólové akce viděl penaltový faul pro Slavii.

„Jako kdyby vás dívka nejdřív navnadila, pak vás pozvala domů a tam řekla: Jdi do hajzlu!“ rozpovídal se zklamaný trenér Martin Hašek. Možná své expresivní prohlášení přehnal, protože ne úplně se vyznal v zásadách VAR, ale kdo se vlastně vyzná?

Ani experti, kteří by měli pomoc videorozhodčích vysvětlovat veřejnosti, se neshodnou.

Rozhodčí Královec nejprve přehlédl podezřelý zákrok domácího Krcha na slávistu Masopusta. Ano, v pokutovém území došlo k držení, což video odhalilo, jenže zároveň se zřejmě nejednalo o zjevný a zásadní omyl. Masopust se totiž podlomil v kolenou a zakřičel. Bez přerušení následovala blesková akce Bohemians a gól. Zatímco gól byl následně zrušen, původní skóre 0:0 se posunulo na 1:0 pro hosty.

Opravdu podle pravidel? Skutečně se při Krchově držení jednalo o zjevný faul, ke kterému se musel rozhodčí vrátit, aby napravil své „neoddiskutovatelné pochybení“?

Co člověk, to jiný názor.

Celospolečenskou shodu nenajdete ani v tom, jestli by se video vůbec mělo používat - a případně jak.

VAR stále přináší nepříjemnou šedou zónu, ve které se nevyznáte, i kdybyste měli celý projekt prostudovaný do detailu. Rozhodčí si pořád můžou občas vybrat, což nahrává spekulacím. „Aby se jim zabránilo, můžu prohlásit, že všech patnáct zápasů v nadstavbové části o titul bude pod dohledem videa. Tedy i zápasy, které se budou hrát v jednotný čas,“ řekl Tomáš Bárta, výkonný ředitel ligy.

Problém to řeší jen částečně. Zaprvé méně exponované zápasy nadále nebudou pod kontrolou VAR, zadruhé to nevysvětluje rozdílný pohled na nedělní verdikt. Došlo-li ke zjevnému pochybení, následovala naprosto přesná reakce: čili odvolat gól, nařídit penaltu a udělit Krchovi žlutou kartu.

Jenže když garant projektu říká Ne!, je to přinejmenším podivné.

Evropská federace UEFA, která dřív odmítala jakýkoli vliv videa na zápasy, už zavedla VAR do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Od podzimu bude následovat Evropská liga.

Česká liga ale má handicap, neboť VAR zatím monitoruje nanejvýš tři utkání z každého kola, v drtivé většině ta nejzajímavější. Jinak řečeno Slavii, Spartu či Plzeň téměř pokaždé. Liberec, Jablonec nebo Ostravu občas. Příbram či Duklu zřídka. To znamená, že třeba odnaučování podezřelých zákroků v pokutovém území neprobíhá plošně, nýbrž nahodile.

Zatímco Krchovo držení přineslo penaltu, desítky podobných zákroků zůstávají bez povšimnutí. Co s tím? Zřídit centrálu, do které by vedly optické kabely ze všech stadionů, jako to mají třeba Němci? Nereálné, odhadem by stála přes 150 milionů.

Přitom i v Německu se tu a tam stanou podivnosti. Před rokem nechal rozhodčí v utkání Mohuč - Freiburg vrátit všechny hráče z kabiny kvůli tomu, aby po konci prvního poločasu nařídil penaltu.

Přesně podle protokolu, přitom úplně bizarně.