Bizarní prodleva. U videa selhal monitor, Zelinkovi pomohl až kameraman

Rozsvítil se, zhasnul. Zase se rozsvítil a v mžiku opět dočista zčernal. A tak pořád dokola. Nepomohl ani technik, který se marně pokoušel obrazovku zprovoznit.

Čekalo se dál. Dvě minuty, tři, pět, osm, deset!

Bezradný Zelinka se jen nervózně ohlížel. Krčil rameny, kroutil hlavou. Ani on, jeden z nejzkušenějších rozhodčích na listině, takovou chvíli nepamatuje.

„Nevím, co k tomu říct,“ podotkl hostující trenér David Horejš. „Je to strašně nepříjemné, hráči mrznou...“

Teplota v pražském Ďolíčku v sobotu odpoledne sotva přelezla nulu. Proto fotbalisté po chvíli nechali nechápavých pohledů a raději se snažili aspoň trochu zahřát: někteří jen poskakovali, jiní běhali rovinky jako při rozcvičce před zápasem.

„Z hlavní tribuny jsem slyšel, že to bylo jasné. Nevím, na co potom jsou ti rozhodčí v buňce,“ divil se jeden z pardubických trenérů Jaroslav Novotný, než dodal: „Těch deset minut bylo strašidelných!“

Zvlášť, když byste mnoho jasnějších penalt nenašli. Černobílá situace. Jednoznačný faul hostujícího obránce Havla, kterého do problémů dostali špatnou přihrávkou vlastní spoluhráči.

Jenže pánem na hrací ploše je hlavní rozhodčí, který nedovolený zákrok přehlédl. Nepomohli navíc ani asistenti, a tak se čekalo na záběr.

„Přitom pan Zelinka nám hned řekl, že je to penalta,“ potvrdil i českobudějovický záložník Jakub Hora. „Že mu to prý řekli do sluchátka, ale musí se ještě podívat...“ Což na potemnělé obrazovce nešlo.

Bizarní bylo, že na hostující lavičce si incident od začátku prohlíželi na tabletu jednoho z členů realizačního týmu. Tušili, že tohle nemůže skončit jinak než pokutovým kopem pro soupeře. Nebo že by nakonec přece jen vyvázli?

Kdepak.

Zelinka po dlouhých minutách čekání přece jen našel řešení a situaci si prohlédl na malé obrazovce u nedaleko stojícího kameramana. Spokojeně kývl hlavou, vrátil se do hřiště: Penalta!

„Myslím, že byste se na to měli zeptat trenéra Petra Rady,“ prohodil pak s hořkým úsměvem kouč Horejš. Narážel na nedávný Radův výstup na Spartě.

Poté, co v pohárovém semifinále sudí dlouze přezkoumával jablonecký gól, byl zkušený trenér v ráži: „Šťourat se v uchu sedm minut, jestli mi nezalehl bubínek, to mi přijde fascinující. Dokud budu žít a dělat fotbal, tak video neberu.“

V sobotu v Ďolíčku přitom VAR napravil zjevný omyl sudího a tak to má být. Jen kulisy doprovázející verdikt byly trochu jako z absurdního divadla.