Velkolepé posilování Pardubic? Cítíme, že máme ekonomickou sílu, říká Zavřel

  9:15
V poslední den přestupního období tuzemské nejvyšší soutěže se do zkvalitnění kádru pořádně pustili v Pardubicích – oznámili hned sedm příchodů takřka najednou. Cíl? Opustit spodní patro tabulky a přesunout se do jejího středu. „S posilami jsme opravdu spokojeni,“ pochvaluje si trenér David Střihavka.
Pardubický útočník Vojtěch Patrák (vpravo) slaví svůj gól s Vojtěchem Sychrou.

foto: ČTK

Filip Vecheta pózuje s pardubickým dresem.
Fanoušci v Pardubicích přivítali nového majitele klubu Karla Pražáka, šéfa...
Adam Kadlec se snaží zkrotit balon v utkání s Pardubicemi.
Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians
35 fotografií

Giannis-Fivos Botos, Filip Vecheta, Muhammed Suso a Daniel Smékal podepsali víceleté kontrakty, Divine Teah a Luka Charatišvili přicházejí na hostování. Ve stejný den klub prezentoval také návrat zkušeného záložníka a odchovance Jana Řezníčka z Chrudimi.

„Toto přestupové období bylo velice náročné. Věděli jsme, že potřebujeme naše mužstvo posílit. Díky rychlosti, s jakou nás po svém vstupu podpořila skupina Kaprain, se nám to podařilo. Cítíme, že máme ekonomickou sílu a jsme schopni dosáhnout na hráče velkých kvalit. Jsme připraveni posilovat A-tým i v budoucnu, vždy ale pouze za reálné ceny hráčů,“ hodnotí letní přestupové období sportovní ředitel Vít Zavřel.

Poslední tým ligy vítá posily. Do Pardubic přišli Vecheta, Smékal, Řezníček a Teah

„Těším se na spolupráci s novými tvářemi v našem týmu. Kádr jsme potřebovali posílit a věřím, že nově příchozí hráči dobře zapadnou do kabiny,“ doplnil jej kouč Střihavka.

Tři zmínění fotbalisté – Smékal, Suso a Vecheta – posilují pardubickou ofenzivu, která v dosavadních šesti odehraných zápasech nejvyšší soutěže zvládla jen šest branek. I proto se tým bez jediného vítězství krčí na poslední příčce.

„Mým osobním cílem stoprocentně je nastřílet v dresu Pardubic co nejvíc gólů. Hlavně tím bych měl týmu pomoci. Budeme se chtít co nejdříve přiblížit středu tabulky,“ uvádí Vecheta, jenž v minulé sezoně dal v dresu Karviné 13 branek a mezi kanonýry se podělil o čtvrté místo.

Pardubický trenér David Střihavka sleduje své svěřence v zápase s Bohemians.

Záložní řadu zase vedle Řezníčka vyztužili ještě dva slávisté. Teah přišel na půlroční zápůjčku, Botos, který se zná s Vechetou z předchozího hostování, je nově pardubickým kmenovým hráčem.

„Výhodou je, že je na českou ligu už adaptovaný. Těším se zejména na spolupráci Botos-Vecheta, která byla v minulé podzimní části sezony velmi úspěšná v dresu Karviné,“ dodává Zavřel.

Konkurenci v brankovišti, kde se zatím střídali Jáchym Šerák (čtyři starty) a Jan Stejskal (dva) má zvýšit Gruzínec Charatišvili, pro kterého se jedná o první zahraniční štaci.

Další miliardář v lize. Pražák získal k hokejové Spartě fotbalové Pardubice

Většinovým vlastníkem klubu se před dvěma týdny stala investiční skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, která vlastní i hokejovou Spartu.

Při převzetí klubu Kaprain avizoval, že je připravený okamžitě investovat do kádru ještě v tomto přestupním období. Tým trenéra Střihavky nezvítězil jako jediný v ligové sezoně a na posledním místě má dva body, má ale zápas k dobru.

Letní přestupové období v FK Pardubice

Příchody: Jáchym Šerák (přestup – MFK Chrudim), Mikuláš Konečný (hostování – SK Slavia Praha), Dominik Mašek (hostování – FC Slovan Liberec), Milan Lexa (hostování – FC Slovan Liberec), Simon Bammens (přestup – Patro Eisden), Filip Šancl (hostování – SK Slavia Praha), Robi Saarma (přestup – Paide), Daniel Smékal (přestup - FK Železiarne Podbrezová), Jan Řezníček (přestup – MFK Chrudim), Filip Vecheta (přestup – MFK Karviná), Divine Teah (hostování – SK Slavia Praha), Muhammed Suso (přestup – Paide), Luka Kharatishvili (hostování s opcí – Dinamo Batumi), Giannis-Fivos Botos (přestup – SK Slavia Praha)

Odchody: Viktor Budinský (přestup – FC Baník Ostrava), Vojtěch Vorel (konec hostování – AC Sparta Praha), Lukáš Fila (konec hostování – FK Mladá Boleslav), Eldar Šehić (konec hostování – FC Baník Ostrava), Adam Fousek (konec profesionální kariéry), Jan Kalabiška (přestup - FC Zlín), Pavel Černý (přestup – MFK Chrudim), Václav Jindra (hostování (FC SB Vlašim), Enyiazu Chukwuebuka (hostování - FC Viktoria Žižkov), Marzuq Yahaya (hostování – FC Silon Táborsko), Matěj Helešic (přestup – SFC Opava), Dominique Simon (hostování - FC Tatran Prešov), Laurent Kissiedou (hostování – FK Příbram), André Leipold (hostování – Helmond), Elmedin Rama (konec hostování – SK Slavia Praha)

