Sparťan Birmančevič míří do Srbska. Posílí údajně Vojvodinu Novi Sad

Vojvodina po konci v kvalifikaci Konferenční ligy proti Ajaxu Amsterdam už počítá s tím, že během léta přijde o některé klíčové hráče. Nejblíže odchodu je Lazar Ranđelović, fotbalista s nejvíce asistencemi v uplynulé sezoně srbské Superligy.
V Novém Sadu proto hledají náhradu. A podle srbského Telegrafu jednají o příchod Birmančeviče. 26letý záložník je stále hráčem Sparty, ale jarní část minulé sezony strávil na hostování ve španělském Getafe. Jenže tam se výrazněji neprosadil.
Teď by se mohl vrátit do Srbska a obléknout dres Vojvodiny.
Birmančevič, rodák ze Šabacu, působil před příchodem do Sparty v létě 2023 ve francouzském Toulouse, odkud nejprve v pražském celku hostoval.
Po výtečných výkonech, kdy ligový ročník zakončil s bilancí 16 gólů a 11 asistencí, dovedl sparťany k titulu a byl vyhlášen nejlepším hráčem i cizincem české nejvyšší soutěže. Ve finále poháru pak vystřelil Spartě druhou trofej v ročníku a klub na něj uplatnil opci.
V tuzemské lize celkem odehrál 70 zápasů, ve kterých vstřelil 25 gólů. Přidal také patnáct přihrávek. Další čtyři zápasy a gól zapsal v MOL Cupu. V dresu letenského celku naskočil v Lize mistrů, Evropské i Konferenční lize.
Naposledy v rudém dresu odehrál loni v prosinci tři minuty proti Aberdeenu. V zimní přípravě nezasáhl do jediného utkání a v únoru zamířil do Getafe. Teď by měl zvednout Vojvodinu.