Chance Liga 2025/2026

Birmančevič odchází ze Sparty. Do konce sezony bude hostovat ve Španělsku

Autor:
  23:22
Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v Getafe. Součástí je i opce na trvalý přestup.
Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Příspěvek sparťanského fotbalisty Veljka Birmančeviče.
Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...
Rozčílený Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
138 fotografií

S informací o odchodu z pražského celku přišla španělská i srbská média. Dohodu v pondělí večer potvrdily i kluby.

Birmančevič se tak pokusí ve Španělsku znovu nakopnout, během podzimu totiž hrál s bolestmi, kvůli čemuž i opustil lednové soustředění. Po dalším zákroku už má být stav lepší a sedmadvacetiletý hráč se tak může vrátit do plného tréninkového procesu.

Bude to v 17. celku španělské La Ligy, Getafe si drží pouze jednobodový náskok od barážových příček. Klub se také potýkal se zákazem registrace hráčů do konce ledna, Birmančeviče se tedy před uzavřením přestupů podařilo sehnat narychlo. V týmu se setká s českým brankářem Jiřím Letáčkem.

Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty

Díky angažmá na Pyrenejském poloostrově se tak rodák ze Šabacu vrací do pěti nejlepších evropských lig. Před příchodem do Sparty v létě 2023 působil ve francouzském Toulouse, ze kterého ve výběru z českého hlavního města nejprve hostoval.

Po vydařených výkonech, kdy ligový ročník zakončil s bilancí 16 gólů a 11 asistencí a pražský celek dovedl k titulu, byl vyhlášen nejlepším hráčem i cizincem české nejvyšší soutěže. Ve finále poháru vystřelil Spartě i druhou trofej v ročníku a klub na něj uplatnil opci.

V tuzemské lize celkem odehrál 70 zápasů, ve kterých vstřelil 25 gólů. Přidal také patnáct přihrávek. Další čtyři zápasy a gól zapsal v MOL Cupu. V dresu letenského celku naskočil v Lize mistrů, Evropské i Konferenční lize.

Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.

Do probíhajícího ročníku vstoupil v solidní formě, postupně šly však jeho výkony dolů a i kvůli zdravotním problémům vypadl ze základní sestavy.

Naposledy v rudém dresu odehrál tři minuty proti Aberdeenu. V zimní přípravě nezasáhl do jediného utkání, stejně tak vynechal úvodní jarní kolo na Dukle. A další minuty ve sparťanském dresu už v této sezoně nepřidá.

Jak prorazí v Getafe?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

21. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič opouští Spartu, jde hostovat do Getafe

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.

Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...

Birmančevič odchází ze Sparty. Do konce sezony bude hostovat ve Španělsku

Veljko Birmančevič děkuje fanouškům po proměněné penaltě.

Patřil mezi strůjce úspěchů posledních let, nyní ale Veljko Birmančevič fotbalovou Spartu opouští. Srbský křídelník míří do španělské La Ligy, kde bude do konce sezony hostovat v Getafe. Součástí je...

2. února 2026  23:22

Fotbalové přestupy ONLINE: Birmančevič opouští Spartu, jde hostovat do Getafe

Sledujeme online
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

2. února 2026  22:38

Přišel a dokazuje, co jiným trvalo. Carrick vyhrál i potřetí, zůstane v United napevno?

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, slaví výhru nad Fulhamem.

Slavili mohutně, dlouho. Takový úspěch fanoušci Manchesteru United totiž nemívají často, konkrétně ho zažili jen dvakrát v posledních patnácti měsících: jejich tým vyhrál tři ligové zápasy v řadě....

2. února 2026  18:01

Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

Útočník Yannick Eduardo v dresu nizozemského Dordrechtu.

Na podzim hrál za českou jedenadvacítku a teď se s několika Čechy potká i na klubové úrovni. Čerstvě dvacetiletý fotbalista Yannick Eduardo, útočník česko-nizozemského původu, přestupuje do...

2. února 2026  13:53,  aktualizováno  16:32

Hrát nebudu! Hvězdný Ronaldo stávkuje, nelíbí se mu, jak vedení klub řídí

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo na startu nové sezony saúdské fotbalové...

Cristiano Ronaldo se zasekl. „Nebudu hrát.“ Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob podle portugalského listu A Bola údajně v an-Nasru stávkuje. Důvodem je jeho nespokojenost s řízením klubu ze...

2. února 2026  16:10

Šimek slávistu Provoda nefauloval, říká komise. Sudí penaltu nenařídil správně

Slávista Lukáš Provod překonává brankáře Aleše Mandouse z Pardubic.

Slavia v nedělním zápase fotbalové ligy v Pardubicích (1:1) pokutový kop, který žádala po souboji Provoda se Šimkem, správně nezahrávala. „Ke kontaktu sice došlo, ale před pokutovým územím. A...

2. února 2026  15:30

Rodri se po další ztrátě City pustil do sudích: Nejsou fér! Měli by být nestranní

Španělský záložník Rodri z Manchesteru City v akci při utkání na Tottenhamu.

Zatímco trenér Pep Guardiola působil před kamerou spíš apaticky, jemu z očí po další ligové ztrátě šlehaly blesky. Španělský záložník Rodri, držitel Zlatého míče za předminulý rok, se po nečekané...

2. února 2026  13:37

Čvančara v Celticu září. Po premiéře s asistencí dal vítězný gól. Skvělý pocit, řekl

Útočník Celtiku Tomáš Čvančara (uprostřed) střílí hlavou gól do sítě Falkirku.

Lepší start angažmá si snad ani nemohl přát. Před týdnem při debutu zapsal asistenci a teď už má na kontě i svůj první gól, který byl navíc v zápase s Falkirkem (2:0) vítězný. Český fotbalový útočník...

2. února 2026  12:40

Infarkt? Nikdo nechápal proč. Bago už si kopnu, do soubojů nesmím, líčí Železník

Video analytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník.

Je to pět měsíců, co bojoval přímo na stadionu o svůj život. Před domácím zápasem s Libercem prodělal videoanalytik zlínských fotbalistů Lukáš Železník těžký infarkt srdce. A v neděli právě v městě...

2. února 2026  11:40

Mikulenka chce k nám, překvapil trenér Karviné. Janotka reagoval: Stará informace

Matěji Mikulenka stráží míč před dotírajícím obráncem Jablonce.

V minulé sezoně patřil mezi strůjce úspěchu fotbalové Olomouce. Jistě si vybavíte, jak Matěj Mikulenka skóroval ve finále MOL Cupu proti Spartě a nasměroval Sigmu k trofeji a postupu do pohárové...

2. února 2026  10:43

NEJ Z LIGY: Červený Oscar, hrdina Jedlička i zdržování na Dukle. A kdo pálí v Boleslavi?

Choreo sparťanských fanoušků před utkáním na Dukle

Jakmile se znovu rozběhla česká fotbalová liga, už je o další zápletku postaráno. Po dvacátém kole se smrskl náskok vedoucí Slavie, která remizovala v Pardubicích 1:1, na pět bodů před druhou...

2. února 2026  9:30

Trpišovský po Pardubicích: Komplikace, na okolnostech nezáleží. Oscar byl zdrcený

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský

Nejdřív prohra s Barcelonou, pak nepříjemný náraz na Kypru proti Pafosu a nakonec i ztráta bodů v lize. Fotbalisté Slavie hráli v Pardubicích od 15. minuty v deseti, v závěru přišli o vedení a na...

2. února 2026  7:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.