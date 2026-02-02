Birmančevič odchází ze Sparty. Do konce sezony bude hostovat ve Španělsku

S informací o odchodu z pražského celku přišla španělská i srbská média. Dohodu v pondělí večer potvrdily i kluby.
🔄 HOSTOVÁNÍ | Veljko Birmančević bude do konce aktuální sezony působit ve španělském Getafe 🇪🇸 Součástí dohody je také přestupová opce 🤝— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 2, 2026
Hodně štěstí na Pyrenejském poloostrově, Birmo! 🙏
➡️ https://t.co/qMnD739WIo pic.twitter.com/NzXJLC09hy
Birmančevič se tak pokusí ve Španělsku znovu nakopnout, během podzimu totiž hrál s bolestmi, kvůli čemuž i opustil lednové soustředění. Po dalším zákroku už má být stav lepší a sedmadvacetiletý hráč se tak může vrátit do plného tréninkového procesu.
Bude to v 17. celku španělské La Ligy, Getafe si drží pouze jednobodový náskok od barážových příček. Klub se také potýkal se zákazem registrace hráčů do konce ledna, Birmančeviče se tedy před uzavřením přestupů podařilo sehnat narychlo. V týmu se setká s českým brankářem Jiřím Letáčkem.
|
Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty
Díky angažmá na Pyrenejském poloostrově se tak rodák ze Šabacu vrací do pěti nejlepších evropských lig. Před příchodem do Sparty v létě 2023 působil ve francouzském Toulouse, ze kterého ve výběru z českého hlavního města nejprve hostoval.
Po vydařených výkonech, kdy ligový ročník zakončil s bilancí 16 gólů a 11 asistencí a pražský celek dovedl k titulu, byl vyhlášen nejlepším hráčem i cizincem české nejvyšší soutěže. Ve finále poháru vystřelil Spartě i druhou trofej v ročníku a klub na něj uplatnil opci.
V tuzemské lize celkem odehrál 70 zápasů, ve kterých vstřelil 25 gólů. Přidal také patnáct přihrávek. Další čtyři zápasy a gól zapsal v MOL Cupu. V dresu letenského celku naskočil v Lize mistrů, Evropské i Konferenční lize.
Do probíhajícího ročníku vstoupil v solidní formě, postupně šly však jeho výkony dolů a i kvůli zdravotním problémům vypadl ze základní sestavy.
Naposledy v rudém dresu odehrál tři minuty proti Aberdeenu. V zimní přípravě nezasáhl do jediného utkání, stejně tak vynechal úvodní jarní kolo na Dukle. A další minuty ve sparťanském dresu už v této sezoně nepřidá.
Jak prorazí v Getafe?