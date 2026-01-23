Chance Liga 2025/2026

Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty

Autor:
  20:00
Nic příjemného. Přitom dlouho nikdo nevěděl, co skutečně Veljko Birmančevič, křídelník fotbalové Sparty, poslední měsíce prožívá. „Půl roku jsem hrál s chronickými bolestmi. Teď musel přijít další zákrok, aby se mi ulevilo,“ popsal v příspěvku na svém instagramu poté, co předčasně odjel ze soustředění ve španělské Marbelle.
HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou penaltu, kterou rozhodl šlágr fotbalové ligy proti Plzni. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanský křídelník Veljko Birmančevič se drží za hlavu v utkání proti...
Rozčílený Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Veljko Birmančevič v utkání s Čenstochovou.
Sparťané Kaan Kairinen (vlevo) a Veljko Birmančevič se radují v zápase proti...
19 fotografií

A fanoušci logicky začali spekulovat.

Nejen oni.

Je za tím přestup? Nebo vážné zranění?

„Kvůli titulku, že jsem opustil soustředění, musím fanouškům něco vzkázat,“ otevřel Birmančevič, než přiznal své obtíže.

„První zákrok přišel už listopadu a už po dvou dnech jsem znovu trénoval, abych mohl týmu co nejdříve pomoct. Teď následoval další, jehož cílem je bolest zmírnit,“ popsal srbský reprezentant.

Příspěvek sparťanského fotbalisty Veljka Birmančeviče.

Ve Spartě načal třetí sezonu. Ta první se mu povedla náramně, s ligovou bilancí 16+11 vystřílel titul, přidal i pohár a účast v osmifinále Evropské ligy. Druhou sezonu strádal, přesto nasbíral sedm gólů. Už tehdy se spekulovalo o přestupu do tureckého Besiktase.

Ale Birmančevič zůstal.

S návratem trenéra Briana Priskeho začal opět hrát, ale od října postupně opět herně uvadal a ztratil i pozici v základu. Poslední zápas odehrál v prosinci s Aberdeenem, naskočil na tři minuty.

Birmančevič zase pálí, trojzubec je komplet. Může se na něj Sparta spoléhat?

Během podzimu dohromady vstřelil osm gólů a na čtyři nahrál, díky čemuž je jedním z nejproduktivnějších sparťanů. I přesto, že ho celou tu dobu trápí nepříjemné bolesti.

„Motivace mi nikdy nechyběla, naopak je jí dost. Děkuju moc všem. Vzhůru za dalšími výhrami!“ vzkázal sedmadvacetiletý hráč.

Do startu jarní ligové části zbývá týden. Sparta do ní vstoupí 31. ledna na Dukle. Osmifinále Konferenční ligy ji pak čeká v únoru.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Případ Alisha. Hop, nebo flop? Hvězda Instagramu přestoupila do Leicesteru

Alisha Lehmannová přestoupila do Leicesteru.

Na krku má tetování BE BRAVE čili Buď odvážná. A odvážně se zachoval i anglický Leicester, který ji přivedl. Alisha Lehmannová byla totiž v posledních letech lepší influencerkou než fotbalistkou. Ale...

23. ledna 2026

Půl roku hraju v bolestech. Birmančevič odhalil, proč odjel ze soustředění Sparty

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Nic příjemného. Přitom dlouho nikdo nevěděl, co skutečně Veljko Birmančevič, křídelník fotbalové Sparty, poslední měsíce prožívá. „Půl roku jsem hrál s chronickými bolestmi. Teď musel přijít další...

23. ledna 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Bačkovský do Dukly, Karafiát skončil v Norimberku

Sledujeme online
Liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský sbírá míč před Abdallahem Gningem z Teplic.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

22. ledna 2026  14:09,  aktualizováno  23. 1. 17:12

Liberec zdolal Montreal. Teplice generálku ani nezačaly, Slovácko nedohrálo

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Pardubicím.

Liberečtí fotbalisté ve svém čtvrtém a zároveň závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku porazili CF Montreal 3:2. Utkání s účastníkem zámořské MLS rozhodl v závěru Raimonds Krollis. Teplice...

23. ledna 2026  16:58

Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Gól Alejandra Garnacha proti Arsenalu neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Těžko říct, zda se za pár let světový fotbal dočká opravdové revoluce. Vždyť ofsajdové pravidlo se v minulosti výrazně měnilo jen dvakrát. Nicméně realizace ambiciózního návrhu Arséna Wengera,...

23. ledna 2026  14:59

Pozor na Řeky! Češi drží desítku, v klidu ale být nemůžou. Jak je na tom koeficient?

Denis Višinský se snaží odcentrovat přes těsnou obranu.

Dlouho se zdálo, že největším soupeřem českých fotbalových týmů o desátou příčku v pořadí národních koeficientů budou polské kluby. Jenže velmi nenápadně, ale zato vytrvale, se přibližují také ty...

23. ledna 2026

Ať si kluci výkon s Portem pamatují, jsou schopní hrát s každým, chválil Hyský

Martin Hyský rozdává pokyny.

Byl pyšný na to, jak jeho tým zvládl po vyloučení kapitána Matěje Vydry odehrát v oslabení celý druhý poločas. Přesto měl trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský po remíze 1:1 s portugalským...

23. ledna 2026  11:39

Turnaj pro školáky má význam, děti potřebují motivaci ke sportu, říká Provod

Lukáš Provod na tiskové konferenci v rámci fotbalového mistrovství Evropy.

Když se fotbalista Lukáš Provod rozhodoval jako malý kluk, kterému sportu se bude věnovat, neměl to vůbec jednoduché. Jako dítě ze sportovní rodiny si vyzkoušel téměř všechno. Nakonec zvítězil...

23. ledna 2026  11:26

Trofej mistrům světa předá očekávané duo, po boku Infantina bude Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Trofej pro vítěze letošního fotbalového mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě bude předávat americký prezident Donald Trump. Společně s ním se úkolu zhostí šéf FIFA Gianni Infantino, který to...

23. ledna 2026  10:14

Šulc přihrál v Evropské lize na vítězný gól Lyonu, Horníček udržel další nulu

Pavel Šulc (vlevo) z Lyonu a Alvyn Sanches z Young Boys Bern.

Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc. Osmnáct bodů a jisté...

22. ledna 2026  21:20,  aktualizováno  23:36

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Plzeň - Porto 1:1, domácí mířili k výhře i v deseti, inkasovali v závěru, i tak postoupili

Hlouček plzeňských fotbalistů slaví branku Lukáše Červa (6).

Plzeňští fotbalisté se celý druhý poločas statečně bránili v deseti, mířili k cennému vítězství nad slavným Portem, ale po jedné z posledních akcí soupeře inkasovali. I remíza 1:1 pro ně v základní...

22. ledna 2026  17:47,  aktualizováno  22:55

Dal krásný gól, pak byl i u toho soupeřova. Jsem na sebe naštvaný, litoval Červ

Plzeňský záložník Lukáš Červ se raduje z gólu v Evropské lize proti FC Porto.

Byl u obou gólů zápasu. Pokaždé na jiné straně. Plzeňský záložník Lukáš Červ už v šesté minutě duelu Evropské ligy proti Portu báječně napálil míč z dvaceti metrů, nádherná rána zaplula do sítě a...

22. ledna 2026  22:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.