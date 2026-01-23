A fanoušci logicky začali spekulovat.
Nejen oni.
Je za tím přestup? Nebo vážné zranění?
„Kvůli titulku, že jsem opustil soustředění, musím fanouškům něco vzkázat,“ otevřel Birmančevič, než přiznal své obtíže.
„První zákrok přišel už listopadu a už po dvou dnech jsem znovu trénoval, abych mohl týmu co nejdříve pomoct. Teď následoval další, jehož cílem je bolest zmírnit,“ popsal srbský reprezentant.
Ve Spartě načal třetí sezonu. Ta první se mu povedla náramně, s ligovou bilancí 16+11 vystřílel titul, přidal i pohár a účast v osmifinále Evropské ligy. Druhou sezonu strádal, přesto nasbíral sedm gólů. Už tehdy se spekulovalo o přestupu do tureckého Besiktase.
Ale Birmančevič zůstal.
S návratem trenéra Briana Priskeho začal opět hrát, ale od října postupně opět herně uvadal a ztratil i pozici v základu. Poslední zápas odehrál v prosinci s Aberdeenem, naskočil na tři minuty.
Birmančevič zase pálí, trojzubec je komplet. Může se na něj Sparta spoléhat?
Během podzimu dohromady vstřelil osm gólů a na čtyři nahrál, díky čemuž je jedním z nejproduktivnějších sparťanů. I přesto, že ho celou tu dobu trápí nepříjemné bolesti.
„Motivace mi nikdy nechyběla, naopak je jí dost. Děkuju moc všem. Vzhůru za dalšími výhrami!“ vzkázal sedmadvacetiletý hráč.
Do startu jarní ligové části zbývá týden. Sparta do ní vstoupí 31. ledna na Dukle. Osmifinále Konferenční ligy ji pak čeká v únoru.