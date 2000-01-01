náhledy
Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony fotbalové ligy. Postupně ale jeho výkonnost upadala a v posledních měsících se i kvůli zranění trápil. Teď Veljko Birmančevič po dvou a půl letech odchází hostovat do Getafe. Připomeňte si, jaké bylo jeho angažmá v letenském celku.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
VÍTEJ, BIRMO, 22. června 2023. Do Sparty dorazil tehdy pětadvacetiletý Veljko Birmančevič v létě 2023. Původně pouze na hostování z francouzského Toulouse, kde si vůbec poprvé ve své kariéře vyzkoušel jednu z top pěti lig v Evropě. Předtím hrál rok v Malmö, jinak strávil celou kariéru v rodném Srbsku.
Autor: www.sparta.cz
DEBUT V RUDÉM, 23. července 2023. První soutěžní zápas odehrál hned v 1. ligovém kole, doma zvládl 64 minut při výhře nad Olomoucí (2:0). Gól ani asistenci si nepřipsal, zaujal ale svou technikou a také rychlostí. „Hlavně chci vždycky dělat to nejlepší pro tým. Když vidím, že mám šanci dát gól, střílím. Když cítím, že je lepší přihrát, přihraju,“ říkal v jednom ze svých prvních rozhovorů.
Autor: Profimedia.cz
PRVNÍ SPARŤANSKÝ GÓL, 5. srpna 2023. Po těsné výhře 1:0 nad Zlínem se Sparta opět představila před vlastními fanoušky a nabídla jim gólové hody. Právě Birmančevič nejprve přihrával na Kuchtovu první branku, sám pak ve druhé půli zvyšoval už na 5:0. Soupeř poté dvěma zásahy korigoval.
Autor: Jakub Stadler, MAFRA
BIRMA PÁLÍ I EVROPĚ, 15. srpna 2023. Netrvalo dlouho a Birmančevič, jehož význam pro tým postupně rostl, se prosadil i v Evropě. Bylo to ale zrovna v nešťastném 3. předkole Ligy mistrů s Kodaní. Jeho gól na 1:1 z 80. minuty sice poslal utkání do prodloužení, v něm ale Sparta dvakrát přišla o vedení a následně nezvládla ani penaltový rozstřel.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ŠPANĚLSKÁ PŮDA, 5. října 2023. Nejspíš si na tenhle gól vzpomene, až Getafe začátkem března vyzve Real Betis. Právě do jeho sítě se totiž Birmančevič prosadil už ve třetí minutě v rámci 2. utkání skupiny Evropské ligy. Jenže Betis nakonec skóre otočil a zvítězil 2:1.
Autor: AP
NAROZENINOVÝ DÁREK, 5. března 2024. Po první půlsezoně byl stěžejním hráčem sparťanského útoku, a tak nepřekvapilo, že na něj Sparta uplatnila opci a získala ho natrvalo. Symbolicky v den jeho šestadvacátých narozenin. „Prvních šest měsíců bylo opravdu skvělých. Jsem moc rád, že tady můžu pokračovat, a budu bojovat za Spartu i dál,“ zářil tehdy.
Autor: AP
GÓL NA ANFIELDU, 14. března 2024. Jen devět dnů po podpisu nové smlouvy se Birmančevič dokázal prosadit na slavném stadionu Anfield. Byla to ale jen malá cena útěchy, Sparta totiž v osmifinále Evropské ligy schytala od Liverpoolu debakl 1:6 a s celkovým skóre 2:11 vypadla.
Autor: Reuters
OBHAJOBA TITULU, 18. května 2024. V Evropě to sice skončilo výpraskem, na domácí scéně ale Sparta kralovala. Titulovou jízdu a obhajobu stvrdila v Mladé Boleslavi vysokým vítězstvím 5:0, k němuž ale Birmančevič nezvykle nepřispěl gólem ani asistencí. Ten den byl hrdinou čtyřgólový Jan Kuchta, pátou branku přidal Vydra.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
TROJZUBEC. Právě s Kuchtou a ještě Lukášem Haraslínem zformoval Birmančevič obávanou trojici, které se přezdívalo trojzubec. Víc než obstojně tak nahradil Tomáše Čvančaru, jenž v útoku se zbylými dvěma jmenovanými pomohl Spartě k prvnímu titulu o rok dřív.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
DOUBLE, 22. května 2024. Titulem to tentokrát neskončilo, Sparta v Priskeho druhé sezoně nakonec získala double, když ve finále domácího poháru porazila Plzeň 2:1. A právě Birmančevič dával v nastavení vítězný gól, když levačkou po Vitíkově sklepnutí překonal Jedličku. „Byl to pro mě nejdůležitější rok,“ hodnotil pak. Zakončil ho s bilancí 22 branek a 13 asistencí napříč všemi soutěžemi.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ, 30. května 2024. Naprosto zaslouženě pak Birmančevič ovládl individuální ankety Ligové fotbalové asociace. Byl vyhlášen nejlepším záložníkem, nejlepším cizincem, a především nejlepší hráčem celé soutěže. „Vážím si toho, protože stát se nejlepším hráčem v jakékoliv lize není snadné,“ usmíval se, když trofeje přebíral.
Autor: www.lfa.cz
NÁROČNÝ ROZJEZD PO EURU. Start následující sezony byl ovšem pro Birmančeviče náročnější. Stejně jako další hráči, které se zúčastnili mistrovství Evropy v Německu, vynechal prakticky celou přípravu a realizační tým musel být opatrný. Na lavičce už v té době nebyl Brian Priske, jenž odešel do Feyenoordu. Do funkce hlavního trenéra povýšil Lars Friis.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
SHOW V RUMUNSKU, 13. srpna 2024. Pod Friisem se Sparta po 19 letech zvládla probojovat do Ligy mistrů a vděčit za to mohla i Birmančevičovi. V odvetě s rumunským FCSB ve 3. předkole totiž prožil jeden z nejlepších zápasů během svého angažmá. Dvěma góly a asistencí pomohl k výhře 3:2 a postupu, následně Sparta zvládla vyřadit i Malmö.
Autor: X AC Sparta Praha
„PODPORA PRO BIRMU“, 3. listopadu 2024. Byl to první z projevů herní krize, do níž Sparta během podzimu upadla. Začalo se hovořit o konfliktu v kabině, který se měl týkat právě Birmančeviče a zbylých balkánských hráčů - Kosovanů Rrahmaniho s Krasniqim a Albánců Tuciho a Laciho. Když Birmančevič vynechal zápas s Baníkem (1:3), vytáhli fanoušci transparent na jeho podporu. „Veljko je zraněný, má potíže s tříslem,“ vysvětlovala tehdy Sparta.
Autor: AP
Z FORMY. Když marodil, rehabilitoval doma v Srbsku, což spekulacím o různých konfliktech nepomohlo. „Proč bychom měli lhát?“ čertil se trenér Friis před zápasem s Brestem v Lize mistrů. Ten Sparta prohrála 1:2, následoval i domácí výplach 0:6 s Atlétikem. Birmančevič chyběl až do prosince, a jakmile poprvé nastoupil v lize s Karvinou, Sparta ožila. Naskočil na třicet minut, dal gól a probudil fanoušky. Sparta nastartovala šňůru devíti ligových vítězství v řadě. Jenže Birmančevič? Na jaře už zase chyběl a od půlky února do konce sezony chodil na hřiště jen na pár minut a nepřipsal si už žádný bod. Jaký kontrast proti předchozí sezoně.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
ODCHOD? Už v zimě se mluvilo o nabídce tureckého Besiktase. Birmančevičovi by možná změna prostředí prospěla, ale klub ho prodávat nechtěl. Ještě ne. „Doplácí na to, že teď máme vepředu velkou konkurenci. Musí se ukázat a chytnout nejbližší šanci za pačesy,“ pobízel ho Friis. Jenže už víte, že se ani na jaře situace nezlepšila, a když po prohraném pohárovém finále skončil kouč Friis, záleželo na tom, jak bude chtít mužstvo poskládat nový realizační tým.
Autor: AP
FAKTOR PRISKE. Přišel s jednoznačnou vizí: Vsadím na to, co fungovalo. Birmančevič vedle Kuchty s Haraslínem a pod svým oblíbeným trenérem Priskem zase ožil. Během kvalifikačních předkol Konferenční ligy zapsal tři góly a jednu asistenci, v lize nasbíral do konce září pět tref. I proto ho v září zvolili ligovým hráčem měsíce.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
POSLEDNÍ GÓL. Symbolicky ukončil svůj produktivní začátek sezony i sparťanské období skvělé formy. Vysoké vítězství 3:0 na slabém Baníku si Birmančevič a spol. zařídili už v poločase, on zvyšoval na 2:0 a odehrál celých devadesát minut. Pak se sparťanský podzim rozhoupal. Birmančevič hrál stabilně do listopadu a opět se pomalu vytratil.
Autor: Petr Topič, MAFRA
HRÁL JSEM V BOLESTECH. Pořádné vysvětlení přišlo až o několik měsíců později. Birmančevič nejdřív předčasně odjel ze sparťanského soustředění bez toho, aniž by odehrál jedinou minutu v přípravě, což byl pro mnohé fanoušky jasný signál: konec. I proto srbský křídelník na Instagramu prozradil, že poslední půlrok hraje s chronickými bolestmi. „Motivace mi nechybí, je jí naopak až příliš.“
Autor: Michal Růžička, MAFRA
ODCHOD. Nakonec ani hezká slova nic nezměnila na tom, že ve Spartě už se znovu rozehrávat nebude. Těsně před koncem přestupového období dorazila nabídka ze španělského Getafe. Birmančevič odešel na hostování, a když s novým týmem udrží prvoligovou příslušnost, měl by na předměstí Madridu přestoupit natrvalo. „Určitě chci ještě zkusit některou z top pěti evropských soutěží. Když budu rok dva pravidelně nastupovat a bude se mi dařit, věřím, že se to povede,“ snil po příchodu v roce 2023. O tři roky později se mu přání splnilo.
Autor: Michal Sváček, MAFRA