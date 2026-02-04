|
Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?
21. kolo
20. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2.
|AC Sparta PrahaSparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3.
|FK JablonecJablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5.
|FC Slovan LiberecLiberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6.
|MFK KarvináKarviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9.
|FC ZlínZlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10.
|FK PardubicePardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11.
|FK TepliceTeplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14.
|FC Baník OstravaOstrava
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15.
|1. FC SlováckoSlovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16.
|FK Dukla PrahaDukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen
Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...
Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát
Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...
Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta
Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...
Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň pouští Željkoviče, Kanté zamířil do Fenerbahce
Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.
Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze
Od našich zpravodajů na Kypru Těm, kteří vycestovali na poslední utkání základní fáze Ligy mistrů do Limassolu, vrátí fotbalová Slavia peníze za vstupné. V reakci na výkon a porážku 1:4 s kyperským Pafosem přispěchal klub s...
Hra spojuje. Repre spustila prodej lístků na baráž s LEGEM. Před Edenem bude dres
Kreativita, nápaditost, trpělivost, um a hlavně radost ze hry. Nejen to spojuje fotbal a stavebnici LEGO. Nyní půjdou ruku v ruce směrem k postupu na mistrovství světa 2026. Alespoň v prostředí české...
Vedení nestačilo. Mládežníci Slavie padli a v Youth League končí, trenéra vyloučili
Fotbalisté Slavie do 19 let v úvodním vyřazovacím kole Youth League podlehli Benfice Lisabon na jejím hřišti 2:3 a z mládežnické obdoby Ligy mistrů vypadli. Pražané neuspěli navzdory tomu, že dvakrát...
Víc jsme nemohli chtít. Manažer Nedvěd o reprezentaci za Koubka i jeho předchůdce
Když slyšíte, jak zaníceně mluví o novém trenérovi národního mužstva, musíte mít pocit, že březnovou baráž o postup na mistrovství světa čeští fotbalisté jistě zvládnou. „Máme skvělý pocit. A ve...
Zabíjejí tisíce nevinných. Pardon, ale bolí mě to. Guardiola kritizoval i konflikt v Gaze
Často během svých emotivních vyjádření zničehonic odbočí. Tentokrát Pep Guardiola, kouč fotbalistů Manchesteru City, zamířil k celospolečenským problémům. Jakmile zmínil konflikt v Gaze, válku na...
Trunda o možném návratu Rusů: Nedovedu si ho představit. Dál se válčí a umírají lidé
Ta slova začátkem týdne rozproudila vášnivé diskuse. Gianni Infantino, prezident FIFA, otevřeně podpořil návrat Ruska do mezinárodních soutěží. Šéf českého fotbalu David Trunda však oponuje: „Musíme...
Vám se to povídá! Kouč Chelsea odpověděl expertům, kteří kritizovali jeho taktiku
Stačí si poslechnout pár jeho rozhovorů a hned poznáte, že minimálně co se týče mediální prezentace, není Liam Rosenior úplně tradičním trenérem. Všechno do hloubky analyzuje, takže mu často trvá...
Čtyři Gomesové stačí, drahoušku. Krejčí má v týmu dalšího parťáka se stejným jménem
V anglické Premier League se to stalo úplně poprvé. Čtyři fotbalisté se stejným jménem? Noční můra pro komentátory! rýpla si tamní média. Wolverhampton, kde od léta působí i český reprezentační...
Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?
Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...
Desátý gól Schicka v sezoně. Leverkusenu pomohl do semifinále Německého poháru
Český reprezentační útočník Patrik Schick přispěl gólem k výhře fotbalistů Leverkusenu 3:0 nad St. Pauli a postupu do semifinále Německého poháru. Bayer se mezi nejlepší čtyři týmy soutěže probojoval...
Rok snů. Útlum. A teď? Po odchodu ze Sparty čeká Birmančeviče ošemetná mise
Na jaře před dvěma lety to byla jeho show. Tehdy Veljko Birmančevič po hřišti létal. Všechny převyšoval. Fotbalová liga neměla lepšího hráče. V posledních šesti kolech základní části sedm gólů. Další...
První česká fotbalistka v Arsenalu! Brankářka Votíková opouští Slavii
Brankářská jednička Slavie Barbora Votíková odchází na hostování do konce sezony do londýnského Arsenalu. Do Anglie se vrací po roce a půl, tehdy působila v Tottenhamu. Ve WSL, nejlepší lize žen v...
Nudný Arsenal? Naopak, hrajeme nejzábavnější fotbal v Evropě, tvrdí Arteta
V každé soutěži jsou momentálně hlavními favority na celkový triumf. Ale přesto schytávají kritiku za svůj neatraktivní styl fotbalu, který spíš než na krásu spoléhá na efektivitu a zejména pak na...