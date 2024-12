Uzdravený Birmančevič probral Letnou, dal i gól. Vidíte? Nelhali jsme, řekl Friis

Ulevilo se Spartě, ulevilo se jemu.

Bylo symbolické, že mistr uťal černou sérii výsledků právě v zápase, ve kterém se do jeho sestavy vrátil oblíbenec tribun s černou čelenkou ve vlasech.

„Nepochyboval jsem o tom, že až se Birma vrátí na Letnou, fanoušci budou nadšení. Podporovali ho, i když nehrál,“ zmínil kouč Lars Friis.

Když Birmančevič v 88. minutě propálil brankáře Karviné prudkou střelou z hranice pokutového území, skoro to vypadalo, že ho pod sparťanským kotlem přemohlo dojetí. Rozpřáhl ruce, poklekl na zem, hladil si bílé esko na dresu.

Z tribun se vzápětí zase ozýval ten nakažlivý popěvek, jenž se stal hitem minulé sezony: „Birmančevič, Birmančevič, hej, hej.“

Sparťanští fotbalisté oslavují gól Veljka Birmančeviče, do zápasu proti Karviné se vrátil po zranění.

Fanoušci svého oblíbence vítali už před výkopem, kdy se coby náhradník nečekaně objevil v zápasové nominaci. Zdravili ho, když se šel zkraje druhé půle protáhnout, a bouřili, když při hromadném střídání po hodině hry vběhl na trávník.

Poprvé od 27. října, kdy zvládl 60 minut v Plzni (0:1).

Během následujících dnů si poranil třísla, nenastoupil při domácím duelu s Baníkem (1:3) a odcestoval se léčit domů do Srbska. „Má potíže s tříslem, chybět bude čtyři až šest týdnů,“ reagoval trenér Friis na spekulace, které se šířily éterem.

Řešilo se, že se měl srbský reprezentant Birmančevič pohádat s manažerem týmu Tomášem Sivokem, že má mít potíže se zbytkem balkánské kliky, kterou v kabině tvoří Albánci Laci s Tucim a kosovské duo Rrahmani, Krasniqi. Vždyť i fanoušci v kotli přispěchali s transparentem: Support for Birma, podpora pro Birmu.

„Upřímně? Tenkrát jsem byl naštvaný i na vás, chlapi,“ zamračil se Friis v úterý večer před novináři. „Nebylo mi po chuti, že jste nám nevěřili a zpochybňovali jste, jestli je Veljko zraněný, potrestaný nebo co vlastně.“

„Že se odjel léčit do Srbska? Když nehrál za nároďák, asi jste pochopili, že jsme vám nelhali. Neměli jsme k tomu důvod, není to náš styl. Birma měl zranění, které v první fázi mohl řešit doma. Byl s rodinou, mohl nabrat síly, přijít na jiné myšlenky. Ostatně podobně se od týmu v minulé sezoně odpojil Krejčí, který odjel za sluníčkem do Španělska. Děláme to i u jiných dlouhodobých marodů.“

Mimochodem, bez Birmančeviče sparťané v domácí soutěži jednou prohráli a třikrát remizovali. V Lize mistrů nezvládli ani jeden ze dvou zápasů, do kterých nastoupili. Do výsledkové i herní krize však zabředli už předtím.

„I proto jsem rád za každého hráče, který se vrátí,“ popisoval záložník Lukáš Sadílek. „Proti Karviné to byl třeba i Zelený. Tihle kluci nejsou zatížení horším obdobím, které jsme měli, je to svěží vítr do kabiny, jsou na tom lépe psychicky, mužstvo dokážou strhnout.“

A dost možná mu dodat trochu jinou energii.

„V tomhle je právě ohromná síla Birmy. Dostává se do šancí, pomáhá ostatním. Pořád je lepší mít deset příležitostí a některé neproměnit, než si vytvořit dvě a doufat, že dáme gól,“ krčil rameny pracovitý záložník.

Právě Birmančevič měl proti Karviné tutovky už před svým gólem.

Po chytré přihrávce Laciho byl úplně sám před Lapešem a střílel k bližší tyči, jenže brankář Karviné jeho úmysl přečetl a vykopl míč na roh. Nepovedl se mu ani následný obstřel z levé strany, příliš čitelná střela, po níž se domácí čtrnáctka se zklamaným výrazem vydýchávala přímo v bráně pod kotlem.

„Birmančevič, Birmančevič, hej, hej,“ probublávalo znovu na Letné.

A gól, na který fanoušci čekali, nakonec skutečně přišel: Laci ze středu nahrál doleva, Birmančevič udělal dlouhou kličku do středu a Lapešovi při střele zakryl výhled bránící Svozil.

Fanoušci Sparty děkují fotbalistům za vítězství nad Karvinou.

„Vrátil se jiný Birma, s mnohem větší energií a elánem, než měl před zraněním. Krátký návrat domů mu jistě pomohl,“ věří Friis a upozornil, že s ním teď Sparta musí být opatrná.

„Kdybychom ho nechali hrát celé devadesátiminutovky, zničíme ho,“ varoval.

Do konce roku Spartu čekají duely s Bohemians, na Feyenoordu a proti Jablonci. Přispěje i Birmančevič ke klidnější zimě?