Nesmíme se uspokojit, říká slovácký sportovní manažer Šumulikoski

„Udělali jsme velký krok dopředu. Herní i výsledkové zlepšení bylo – až na úplný závěr sezony – značné a po spoustě let jsme vlastně celou sezonu neměli potíže se záchranou,“ zdůrazňuje Šumulikoski.

Myšlenky na evropské poháry Slovácko dlouhé roky nezažilo, teď k nim nemělo zase tak daleko. Jaká pozice ale reálně odpovídá síle Slovácka?

Samozřejmě si moc vážíme toho, že můžeme ligu hrát. Ale zároveň se tím nesmíme uspokojit a musíme se neustále snažit posouvat



V čem především se chcete zlepšit nyní?

Víme, že se trápíme s góly, které nám v zápasech chyběly. Do toho přišla na konci sezony vyloučení, zranění. Posun, který jsme udělali, byl ale opravdu obrovský, dostali jsme se do prostřední nadstavbové skupiny, navíc s velkým předstihem. Předtím jsme měli problém s tím, že jsme nezvládali otočit zápas, v němž jsme prohrávali; to se v tomto roce dost spravilo. Hráčům za to patří obrovské poděkování. Teď chceme udělat další krok, abychom dokázali vyhrát i v zápasech, kdy o něco opravdu jde. Obzvlášť doma. Dostat do hráčů sebedůvěru.

Je k tomu potřeba dělat velké změny v kádru?

Myslím si, že ze sedmdesáti osmdesáti procent je to výborné. Trošku zlepšit ale složení potřebujeme.

První oznámenou posilou je útočník Rigino Cicilia z FC Eindhoven, který byl ve vašem hledáčku už dříve. To vás svou kvalitou tolik zaujal?

Chtěli jsme ho už před rokem a půl. Zaujalo nás, kolik dává gólů a taky jakou má na svou výšku rychlost a koordinaci. Všichni z vedení klubu jsme jej sledovali, poslední slovo měl trenér, a shodli jsme se, že by nám ve střílení gólů mohl pomoct. Ve druhé holandské lize dal 10 branek a měl 6 asistencí. To jsou výborná čísla.

Jak je na tom jazykově?

Anglicky mluví perfektně. Trenér si s angličtinou poradí, budu s týmem taky já – a především kondiční trenér má výbornou angličtinu. Osobní setkání navíc ukazují, že je dost chytrý a nemusel by mít problém fungovat v základních věcech v češtině.

Cizinci se v poslední době ve Slovácku víceméně nevyskytovali.

Je to tak. Je složité přivést cizince, jakého potřebujeme, nejen fotbalově, ale i jazykově, aby taky zapadl do kabiny. Proto jsme nespěchali a čekali na správný moment. Doufám, že to bude on. Víc než dva tři cizince bych v týmu nechtěl, kam ale samozřejmě nepočítám Slováky, to ani nejsou cizinci. V obrovských klubech nemají problém ani s velkým množstvím zahraničních hráčů, ale my jsme malí, nemůžeme si třeba dovolit, aby cizinec nehrál. Pak bychom řešili jeho naštvanost, nedělalo by to dobrotu.

Z deseti nejlepších týmů ligy žádný nedal méně gólů než Slovácko. Bude ke zlepšení stačit jedna posila?

Chtěli bychom celkem dva útočníky navíc, protože liga bude tak náročná jako teď v závěru. Určitě se zase občas bude hrát v rytmu středa–neděle. Je potřeba mít připravené tři útočníky, abychom mohli v zápasech reagovat i střídáním. Víme, koho chceme, ale ještě na tom musíme pracovat.

Útočník Jan Kliment, jenž se od zimního příchodu většinu času potýkal se zdravotními problémy, zůstává?

Rozhodně, má u nás smlouvu do zimy. Když bude zdravý, bude ohromným přínosem. On sám se chce rozehrát, dokonce začal v předstihu trénovat, zapojil se do přípravy béčka, což ukazuje jeho charakter.

Na jaký post počítáte s další posilou, jednadvacetiletým Slovákem Michalem Tomičem ze Žiliny?

Bereme jej i s ohledem na jeho univerzálnost. Je schopný hrát zleva i zprava, záložníka i beka. V závěru sezony nám chyběl hráč, který by zastoupil tu vykartovaného Petrželu, tam zase uzdravujícího se Kalabišku. S Tomičem počítáme spíš na pravou stranu, trenér rozhodne, jestli do obrany, nebo zálohy.

Bylo velkou výzvou dosáhnout na někoho z krachující Žiliny, která řadě opor během jara nečekaně rozdala výpovědi?

Zájemců bylo hodně, ale my máme jasně nastavené podmínky pro hráče a z nich nechceme vybočovat, aby v kabině nebyly rozbroje. S Michalem byla zároveň rozumná řeč. Shodli jsme se, že nepočítáme s tím, že by u nás hrál doživotně, ale naopak bude naším úkolem, pokud se po zranění rozehraje, jej zpeněžit, abychom z něj něco měli.

Máte tedy nového hráče na pravou stranu, jednoho útočníka, chcete přivézt druhého. Tím by měly být příchody uzavřeny?

Ta druhá posila do ofenzivy může být buď přímo útočník, nebo podhrotový hráč. Trenér by ještě chtěl křídlo, ale to je zatím s otazníkem.

Kteří mladí hráči dostanou v přípravě šanci?

Musí se vrátit ti, kteří jsou na hostováních. A mladí, kteří jsou v kabině, zatím zůstávají. Myslím Poláška, Vincoura, Marečka. Příprava bude náročná, pak se uvidí, kdo z nich v áčku zůstane.

Vy jste se rozhodli, že standardními členy týmu pro jaro zůstanou obránce Juroška a útočník Zajíc, kteří odmítli prodloužit končící smlouvy a už v předstihu se dohodli na angažmá v Ostravě. Jak ten krok zpětně hodnotí?

Nikdy se to tak neřešilo, ale trenér se tak rozhodl a my jsme souhlasili. Myslím, že bylo správně, že v týmu zůstali. Zároveň se ale podle mě ukázalo, že nebyli připravení odevzdat za to Slovácku stoprocentní služby. Právě podle toho se přitom pozná hráč, který dělá fotbal profesionálně. Oba kluci jsou v pohodě, ale na hřišti nám to zkrátka nevrátili, v hlavách už přece jen měli, že půjdou do Baníku.

S obránci Kadlecem, Divíškem a záložníkem Navrátilem, kterým nyní taky končily smlouvy, už máte prodlouženo?

Ano. Kadlec jako vždy o rok, zbylí dva o delší dobu.

A další spolupráce s koučem Svědíkem?

Trenér má smlouvu ještě na rok, ale už teď se domlouváme, aby tady byl tři roky. Blíží se to k podpisu.

Jak naložíte s útočníkem Dvořákem a obráncem Zahustelem, kteří ve Slovácku hostovali?

Dvořák je zpátky v Olomouci. Byla u něj možnost opce k přestupu, ale podle mě byla příliš vysoká, uvidíme případně v průběhu přípravy, jestli se situace ještě nějak vyvine. Ondra Zahustel se vrátil do Sparty, je bohužel zraněný, což všechny velmi mrzí, věřili jsme, že ho u nás bude čekat lepší období. Snad se uzdraví co nejdříve, pak se s ním a s klubem případně můžeme bavit o další spolupráci.

Předpokládám, že hráčem s největším potenciálem k prodeji je brankář Trmal. Jak dlouho jej dokážete udržet?

Matouš i v této sezoně zachytal výborně. Když na něj přijde nabídka z ciziny, určitě se jí budeme zabývat. Je to reálné. Máme ale určité představy, za jakých podmínek by odejít mohl. Nebudeme jej prodávat za každou cenu. Myslím, že angažmá ve Slovácku mu stále má co dát a on má co dát týmu. Závěr sezony zároveň ukázal, že Víťa Nemrava roste a je připravený jej zastoupit.

Jaký vliv na hráčský trh u nás i v zahraničí má koronavirus?

Vnesl do všeho pořádný zmatek. Některé ligy už skončily, jinde ještě nemají otevřené přestupní okno. Zároveň opravdová krize ještě do fotbalu nepřišla, ale dá se čekat, že v nějakém dohledném období se objeví. Dá se čekat, že budou opatrné kluby i samotní hráč, budou si víc vážit smluv, protože nikdo neví, co přijde zítra. Roli při výběru bude hrát i zdravotní hledisko.

Úvod přípravy Slovácka 13. a 14. července: fyzické testy v Olomouci

fyzické testy v Olomouci 15. července: první trénink

první trénink 22. července: Slovácko - Blansko

Slovácko - Blansko 25. července: Zlaté Moravce - Slovácko

Zlaté Moravce - Slovácko 29. července: Slovan Bratislava - Slovácko

Je kvůli tomu problém i s podobou letní přípravy?

Řeší to asi každý klub. Chtěli jsme jet na dvě zahraniční soustředění, ale to první rušíme. O druhé zájem stále máme, abychom si zahráli s kvalitnějšími soupeři, ale i to zatím je s otazníkem.

Od konce sezony do začátku té další máte spolu s Českými Budějovicemi nejdelší období, celkem osm týdnů. Je to výhoda?

Na jednu stranu nás všechny štvalo, že jsme v nadstavbě přes Bohemians nepostoupili, ale na hráčích už byla vidět únava z náročného závěru sezony. Teď si všichni dva týdny oddechli a během šesti týdnů přípravy budou nachystaní na novou sezonu, budou mít dost energie.