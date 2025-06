Bylo ve hře pokračování Tomáše Palinka, který jako provizorní trenér dovedl Slovácko k záchraně a mezitím si dodělal profilicenci?

I tahle myšlenka tam byla, ale majitelé si vybrali Honzu Kameníka. Znám ho jako člověka, vím, že dovedl Vyškov třikrát do baráže, ale jako trenéra ho musí teprve poznat. Ve čtvrtek si sedneme a prodiskutujeme sportovní věci.

Je to teď o tom vybrat po dvou omylech správného trenéra?

Balon je kulatý, můžeš se minout i pětkrát. Jde o to, aby trenér, který přijde, vnímal kabinu takovou, jaká je. Není špatná. Měli jsme více cizinců, pomalu jich ale ubývá. Záleží, jak bude pracovat s týmem na hřišti i mimo něj.

Proč to neklaplo s Romanem Westem?

Roman byl ligový začátečník, nesedla si s ním kabina. Získal celkem dost bodů, za což mu děkuji. Ale také měl kvalitnější tým. Byli tady Kohút s Doskim, které jsme v zimě prodali. To bylo hodně velké oslabení.

A v čem byl problém u Smetany?

To bylo něco jiného než u Romana. Měl svůj systém hry, ale buď to hráči nepochopili, nebo to nechtěli pochopit. Navíc se přes zimu hodně změnil tým. Chybou bylo, že jsme povolil odejít Kohútovi do Ostravy. Doskiho jsme prodali do Plzně za větší peníze, což je v pořádku. Ale u Kohúta jsem měl více zabojovat, aby zůstal do léta a pak klidně odešel jako volný hráč. Když to vezmu zpětně, měli jsme hodně zraněných, ani jednou jsme nehráli ve stejné sestavě.

Propad po Svědíkově odchodu byl logický. Ale nebyl až příliš velký?

Věděl jsem, že to bude těžké. Tým byl na něco zvyklý, také hráči každým rokem stárnou. Kluky znám, byl jsem přesvědčený, že to zvládneme, ale že se zachráníme až v předposledním zápase, to jsem nečekal. Zklamání bylo ve mně, že jsem se netrefil do trenérů. Ani jako hráči se mi nikdy nestalo, aby se za šest měsíců dvakrát měnil trenér.

Michal Kohút ze Slovácka (u míče) v utkání s Bohemians.

Slovácko dlouho odkládalo generační výměnu. Za minulý rok najednou skončili skoro všichni zkušení hráči. Proč jste se nedali cestou postupné rekonstrukce kádru a šli ode zdi ke zdi?

S Martinem (Svědíkem) jsme se o tom bavili, ale nestalo se tak. Dařilo se a to se pak věci moc nemění. Když přišel Roman West, někteří hráči nehráli podle svých představ. Spěchali, nebyli trpěliví a to byl také důvod pnutí v kabině. Každopádně se ukázalo, že tolik změn nebylo ku prospěchu. Protočilo se hodně hráčů, do některých jsme se trefili, do jiných ne. Otevřelo nám to oči, s kým můžeme počítat a s kým ne.

Spousta hráčů u vás hostovala. Kdo bude pokračovat?

Některé se budeme snažit získat zpátky. Uvidíme, jestli to bude formou prodlouženého hostování, nebo je koupíme. Musíme si sednout s majiteli, jestli to má smysl, protože někteří berou obrovské peníze, jestli můžeme najít lepšího za méně.

Řada hráčů propadla.

Třeba De Azeveda chtěl West, Smetanovi se nehodil. Smetana chtěl Miškoviče, který prakticky nehrál. Naopak se podařil stoper Vaško. Agenti nám psali, proč ho bereme, že mají lepší hráče. Líbí se mi Stojčevskij. Do budoucna by se z něj mohl stát lídr týmu, může hrát šestku, o kterou se opřeme. Přitom neprošel celou zimní přípravu. Snad se povede ho získat na přestup a bude naším hráčem.

Co útočníci Krmenčík s Kozákem? Nečekali jste od nich více?

Krmelec se vrátil ze světa, kde se netrénuje tolik jako v Česku. Neměl přípravu a začal hrát. Po zimní přípravě mi přišel unavený a na tréninku mu vždycky chyběl krůček. Ale jsem přesvědčený, že když zůstane zdravý a absolvuje celou letní přípravu, bude lepší a silnější. Kozákovi jaro nevyšlo, ale věřím, že to v něm je.

Co bude s kapitánem Vlastimilem Daníčkem, který skoro celou sezonu promarodil a je jedním z posledních mohykánů Svědíkovy éry?

Má ještě na rok smlouvu. Určitě ji necháme doběhnout. Uvidíme, jestli se dá dohromady a bude pak pokračovat. Záleží na jeho zdraví.

Ondřej Smetana - nový kouč fotbalistů Slovácka.

A Marek Havlík? Před koncem baráže se objevila zpráva o jeho možném přestupu do Brna za Martinem Svědíkem. Není to poslední šance ho zpeněžit?

Se Svěďou máme výborný vztah. Hned mi volal, že jeho slova byla vytržená z kontextu. Řekl je kdysi dávno, když se ho ptali, koho by si případně vzal do nového působiště. Slovácko je pořád první liga, Marek je doma, je to zkušený hráč, otec dvou dětí a musí vědět, co chce.

Letní obměna kádru bude mírnější?

Moje myšlenka jsou čtyři posily, které by měly hned hrát. Když vyjdou dvě, bude to fajn. Plus tři mladí s perspektivou do budoucna. A když se neobjeví v létě, tak v zimě určitě. Ve Slovácku to máme nastavené tak, že hráče vybíráme spolu s trenérem. Tak jsme to měli od začátku i s Martinem Svědíkem. Na hráči si musíme shodnout oba, proč ho chceme.

Je teď těžší získat do Slovácka kvalitní borce?

Před třemi lety to bylo ještě těžší. Chtěli jsme top hráče a nešlo to. Co dělám sportovního ředitele ve Slovácku, ani jednoho hráče jsme nezískali lehce. Peníze nejsou problém, ale jsme moc daleko. V Praze je život dvojnásobně dražší než u nás, ale že hráči udělali chybu, si uvědomí, až skončí kariéru. Hrál jsem v celém světě a nikdy jsem se nedíval, jaké je město, spíše kolik vydělám.

V průběhu jara jste nabízel rezignaci. Jak to bylo?

Jeli jsme z Teplic. Nešlo nám to. Přemýšlel jsem proč. Říkal jsem Petrovi (Pojezný, výkonný ředitel klubu), že je to třeba mnou, že klidně skončím. Odpověď byla, že mnou to není. Řekl jsem fajn, budu pokračovat. Klubu bych pomáhal, i kdybych neseděl na téhle židli. Není to o penězích. Slovácko je moje srdcovka. Už když jsem přišel do Synotu, líbilo se mi tady. Na druhou stranu si říkám, jestli mám zapotřebí takový stres. Ale klub mám rád a vždycky ho budu obhajovat. Kdo tuhle práci nedělal, neví, co obnáší. Někdy se daří, jinde ne. Jsme malé město, ale snažíme se z toho vyjít co nejlépe. Vím, že někteří lidi jsou naštvaní, že to nefunguje jako dříve. Když přicházel Martin Svědík, říkal jsem, že do pěti let se něco povede. My jsme těch pět přeskočili a byli jsme třikrát na vrcholu.

Není to tak, že úspěchy jste si na sebe ušili bič a fanoušci jsou náročnější?

Dvacet let fandili. Zasloužili si, aby se přijely takové evropské mančafty, jaké tady hrály. Ale musíme být nohama na zemi, vědět, co všechno to obnáší. Úspěch udělali hráči, kteří byli z devadesáti procent naši odchovanci. Momentálně jsme ve struktuře mládeže úplně dole. Musíme ji celou přebudovat. Jestli do pěti let vyjdou dva tři mladí hráči do áčka, bude to velký úspěch. Budeme se snažit, aby tady více zůstávali, protože nám už v patnácti utíkají. Vrchol není devatenáctka nebo béčko. Vrchol je liga a u nás se do ní dostanou dříve než ve velkých klubech. Musíme systém přenastavit, abychom je přesvědčili, že tady bude lépe.

Nemáte strach, co bude příští sezonu? Mnozí vás pasují za adepty sestupu.

Dalo se čekat, že z top šestky spadneme. Budeme se snažit zase zvednout. Víme, že to bude těžké. Liga je náročná. Ale jsem přesvědčený, že jsme schopni se pohybovat uprostřed tabulky. Jestli nás někdo podceňuje, tak klidně.

Slovácko - Teplice. Manažer Slovácka Veliče Šumulikoski dostal červenou kartu.

Na konci sezony jste se při zápasech vrátil na lavičku. Bylo to naposledy?

Chtěli to lidi z vedení a chtěl jsem pomoct. Věřím, že teď už si sednu na tribunu a budu se dívat jako normální člověk.

Po roce se vrací do ligy Zlín. Těšíte se na derby?

Pro fanoušky bude fajn, že se týmy střetnou dvakrát za sezonu. Derby je pro nás speciální.