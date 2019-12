O mladíky ze Slovácka usilují Slavia se Spartou. Dveře mají otevřené

„Vždycky, když se daří, oslovují vaše hráče kluby, které jsou silnější. I když silnější... S některými, které jsou ekonomicky silnější než my, máme skoro stejně bodů,“ směje se v rozhovoru pro MF DNES sportovní manažer týmu Veliče Šumulikoski.

Jak na zájem o vaše fotbalisty budete reagovat?

Kdybych já byl ještě hráčem, tak bych volil přestup jen v případě zájmu top tří českých klubů, jinak bych zůstal tady. Je to ve Slovácku dobře našlápnuté, trenér Svědík hráče viditelně zlepšuje a vedení se snaží zajistit hráčům maximum pro to, aby byli spokojení. Navíc chceme kádr osvěžit, aby byl ještě lepší a hráči se díky konkurenci dál zlepšovali. Pokud hráč zůstane a bude se nám dařit, může jít rovnou do ciziny a tam si vydělat. I já jako hráč jsem někdy přestoupil trošku ukvapeně, nikdo mi takto neporadil. Z té chyby jsem se ale poučil a chci tu zkušenost předat našim klukům. Když se na to podívají z nadhledu, tak fakt nemají kam spěchat. Obzvlášť u mladších hráčů platí, že pokud budou třeba rok pravidelně hrát a nám se bude dařit, přijde pak opravdu obrovská nabídka.

Dokážete odhadnout, kolik hráčů v zimě odejde?

Momentálně je dění kolem Hellebranda a Trmala. Zároveň ale chceme, aby i v případě, že se transfer povede, zůstali ještě na půlrok, možná rok tady a hráli. Rovnou ve velkém klubu by to měli složité. Jsou to pro mě momentálně ještě mládežníci, neměli by tu změnu uspěchat.

Tomáš Cabadaj z Viktorie Žižkov a Patrik Hellebrand (vpravo) ze Slovácka.

U dvacetiletého záložníka Patrika Hellebranda, jemuž v létě končí smlouva, je favoritem Slavia? S jejím šéfem Jaroslavem Tvrdíkem podle některých zdrojů nyní jednal za Slovácko hradní kancléř Vratislav Mynář. Je to pravda?

Slavia se na Hellebranda ptá už půl roku. Přímo nás. Motat do toho pana Mynáře... Takové řeči mě mrzí. Se Slavií se to vyvinulo tak, že má zájem. Ale není jediná, zajímá se o něj i Sparta. Oběma klubům jsme řekli částku, za kterou si myslíme, že jej můžeme prodat. Pokud hráč chce jít jinam a ty peníze nebo víc někdo dá, nebudeme se tomu bránit. Může jít i do ciziny, odkud je taky zájem. Tam bychom naopak doporučovali odchod na hostování s opcí. Konkurence v těchto klubech totiž bývá ještě vyšší než u nás, a pokud by se tam případně něco nepříznivého odehrálo, než se zabydlí, tak aby měl jistotu, že se má kam vrátit. Nechceme udělat chybu, která toho hráče může zničit. Chceme k tomu přistupovat rozumně, spíš než o nějaký rychlý zisk peněz nám jde o to, aby hráč byl spokojený. Konečné slovo pak ale zároveň má hráč a jeho agentura.

Počítáte s jeho odchodem?

Myslím, že odejde. Otázkou je spíš, jakým způsobem, jak jsem o tom mluvil. On chce zkusit něco jiného a my mu nebudeme bránit. Žádnému hráči. I když Heloš začínal ve Zlíně, bereme ho jako našeho hráče a budeme se o něj neustále starat. Může být pryč třeba deset let, ale tady bude mít vždy dveře otevřené. Jako všichni, kteří tudy prošli. Ale musíme se s hráči rozejít v dobrém. Nechci nějaké podvody, ty nemám rád, pak už se ta důvěra dá těžko obnovit. Ale Hellebrand jedná na rovinu, umí jasně říct, co chce. U něj není žádný problém.

Jak se vlastně stalo, že hráč s jeho potenciálem nemá půl roku před koncem ještě prodlouženou smlouvu?

Myslím, že ten vývoj byl správný. O jeho smlouvě už se bavíme rok, podali jsme si ruce, ale agentura na něj nechtěla tlačit. Nejdřív byl zraněný, pak jsme hledali příčinu toho, že nemůže vydržet v zápase víc než čtyřicet minut. To jsme vyřešili, tak začal hrávat. Chceme vše vyřešit co nejlépe pro hráče, aby se dál posouval v kariéře.

A jaká je situace u o rok staršího brankáře Matouše Trmala?

O něj je velký zájem už víc než půl roku. Tady je zase otázka, jestli je správné provést přestup teď, nebo si jej ještě nechat do léta a pak prodat ještě mnohem zajímavěji, protože v zimě většinou kluby na přestupy nemají tak velké rozpočty. Co se nás týče, tak jako tak přestupová částka bude dobrá, protože jde o perspektivního brankáře, jednoho z nejlepších v Česku. A víte, že čeští gólmani jsou všude ve světě žádaní.

Opravdu má o něj zájem Sparta, kde by tak mohl vytvořit dvojici s Milanem Hečou, který tam ze Slovácka odešel před rokem a půl?

Zatím jsme to jenom naťukli, protože jsme řešili něco jiného. Očekávám, že v nejbližších týdnech to nabere vývoj. Bylo by pro nás velkým úspěchem mít dva brankáře v tak velkém klubu. Ale i Slavia má o Trmala zájem, už půl roku kolem něj našlapuje.

Slovácký brankář Matouš Trmal v utkání s Mladou Boleslaví kryje míč v rukavicích.

Novou jedničku byste vybrali z vlastních zdrojů, nebo chystáte příchod?

Daněk má zároveň nabídku z Hlučína, kde žije a kde s ním počítají do brány a výhledově snad i do realizačního týmu. Uvidíme, jak to dopadne. Máme Porcala, myslím, že ten ligu může chytat. Byl zraněný, ale už trénuje a v lednu bude připravený. Pokud by Trmal odešel, asi bychom museli hledat ještě jednoho. A už máme vyhlídnuto.

Mluví se o zájmu o další vaše hráče.

Všichni mají novou smlouvu. Kromě Zajíce, který nechce prodloužit, což mě hodně mrzí, zapomněl na některé věci z minulosti, ale je to jeho věc. Ještě nevím, jestli prodlouží Juroška. A Navrátil, se kterým se o tom ale bavíme. Podle mě nemají kam spěchat a podepisovat někde smlouvu půl roku předem. Máme teď našlápnuto, může se stát cokoliv, aby pak nelitovali. Pracujeme na určitém projektu, který by pro nás vzhledem k ekonomice měl být důležitý.

Očekáváte tedy příchod významnějších partnerů?

Myslím, že ano. O něčem se jedná. Ze dne na den může být změna. Aby pak hráči opravdu nelitovali, že odešli nebo už někde v předstihu podepsali smlouvu. Být nimi, vydržel bych tady a soustředil se na co nejlepší výkony. K odchodu jinam se můžou rozhodnout kdykoliv. Ale co se honí v hlavě jim, to nevím.

Dokdy u zmíněné trojice chcete mít jasno?

Dřív bylo nastavené, že kdo neprodlouží, jde do béčka, běhají sami a podobně. Já to nechci dělat, domluvili jsme se tak i s ředitelem a trenérem. Škodí to pověsti klubu. Vidím to jednoduše, kdo nechce nosit náš dres, nemusí. Nebudu k tomu nikoho prosit. Vždycky se místo něj najde někdo, kdo dres oblékne srdcem, což je pak i na hřišti vidět. Do béčka je možné někoho poslat jen ve chvíli, kdy je kádr našlapaný a on se mezi tu dvacítku hráčů nevleze, to už je pak na trenérovi. Ale trestat za to, že někdo nechce prodloužit smlouvu? To vůbec.

Je poptávka i po kouči Martinu Svědíkovi?

V létě byla, ptali se na něj. Ale on je rozhodnutý, že tady zůstane. Vidí, že jdeme správným směrem. Snažíme se mu umožnit všechno, aby měl klid na práci. A podle toho, jak se bavíme, si toho váží a nechce odejít. Taky cítí, že má rozdělanou práci. Má tady dobře našlápnuto. I když má smlouvu ještě na rok a půl, bavili jsme se už o tom, že bychom mu navrhli novou. A on se tomu nebrání. Nikam nespěchá. Líbí se mu i zdejší život.

Trenér Slovácka Martin Svědík se rozčiluje během utkání s Mladou Boleslaví.

Je tedy stoprocentní, že i na jaře bude trenérem Slovácka?

Ano, my ho nepustíme a ani on zatím nikam nechce, takže zůstává.

Kolik bude příchodů?

Krejčí skončil, chceme proto dovést stopera. Mladého, který by se učil od našich zkušených hráčů a byl nachystaný třeba za rok. Je otázka, jestli přijde krajní bek, že bychom Šimka posunuli na stopera k Hofmannovi a Kadlecovi, tito tři by pak vedli obranu.

Plánujete i posílení ofenzivy?

Uvidíme, jestli Baník ukončí hostování Šašinky, mají se vyjádřit do konce roku. Já si myslím, že jej do přípravy vezmou, pak se uvidí. A pokud by se sem vrátil i na jaro, nebyl by v tom problém, my ho známe, on zdejší prostředí taky, dobře sem zapadl. Myslím, že by byla škoda pro nás, pro Baník i pro hráče, kdyby sem ještě na půlrok nešel. Tady hrává, díky čemuž se zlepšuje, navíc hrajeme způsob hry, který mu vyhovuje. V Baníku při pěti útočnících by to měl těžké. Ale je to jejich věc. Podle toho se pak budeme chovat směrem k příchodům. Už máme Jurečku z Opavy. Je variantou, že budeme řešit ještě jednoho hráče, záleží taky, jak to bude se Zajícem.

Jste vysoko v tabulce, máte hodně bodů. Nebude jaro ideální dobou pro to, dát prostor třeba talentovanému útočníkovi Vechetovi?

Vecheta už byl s týmem na posledním zápase v Příbrami, myslím, že s námi půjde do přípravy. Pak je to na něm, jestli to zvládne. Přece jen je to oproti mládeži rozdíl. Ale je zdravě sebevědomý, tak myslím, že to dá, i když má šestnáct.