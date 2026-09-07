Připravujeme podrobnosti...
Ve Zlíně skončil Červenka, poslední tým fotbalové ligy má převzít Hoftych
Fotbal v sezoně 2026/27
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.
5. kolo
8. kolo
7. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia PrahaSlavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2.
|FC Slovan LiberecLiberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3.
|FK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4.
|SK Sigma OlomoucOlomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5.
|FK TepliceTeplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6.
|FC Zbrojovka BrnoZbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7.
|FK JablonecJablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8.
|FC Hradec KrálovéHradec Kr.
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9.
|FC Viktoria PlzeňPlzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10.
|AC Sparta PrahaSparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11.
|FC Baník OstravaOstrava
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12.
|Bohemians Praha 1905Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13.
|SK Artis BrnoArtis Brno
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14.
|1. FC SlováckoSlovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15.
|FK PardubicePardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16.
|FC ZlínZlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.
Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč
Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.
Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci
Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....
Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí
Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...
Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili
Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...
OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta
Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...
Transparent v derby přál klidný odpočinek válečnému zločinci, Sparta se distancuje
Zbývalo nějakých patnáct minut do konce pražského derby, když se za bránou, kde sídlí nejaktivnější příznivci fotbalové Sparty, objevil transparent se srbskou vlajkou a jasným vzkazem: „RIP Generál“....
Fanoušci v Bělehradu opěvovali Mladiče. V choreu připomněli i srebrenický masakr
V sobotu UEFA vyměřila fotbalové Crvene zvezdě pokutu 90 tisíc eur (2,2 milionu korun) za to, že její fanoušci v Plzni oslavovali zesnulého válečného zločince Ratka Mladiče. Jen o den později se pak...
Fotbalové přestupy ONLINE: Staněk jde na hostování do Saúdské Arábie
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Belgie nepodpoří Infantina ve volbách, kvůli zrušení Balogunova trestu na MS
Belgie nepodpoří Gianniho Infantina v jeho snaze o znovuzvolení do čela Mezinárodní fotbalové federace (FIFA), pokud nedostane uspokojivé odpovědi na otázky týkající se řízení organizace. Uvedla to...
Pro našeho tátu. Krejčí dal po návratu gól, pak si vyměnil dres s Priskeho synem
Celé léto se řešilo, zda odejde. Nakonec z toho však sešlo, a tak se v neděli český obránce Ladislav Krejčí vrátil do základní sestavy fotbalistů Wolverhamptonu. A rovnou se gólově prosadil a pomohl...
Další ztráta a Sparta je v průšvihu. Nad čím musí přemýšlet? A podrží Priskeho?
Už se tomu nedá říkat problém, komplikace nebo škobrtnutí. Po sedmi kolech desáté (!) místo. Jen devět bodů. Dvanáct inkasovaných gólů. Víc porážek než výher. A nedělní prohra 1:2 v Hradci? To je pro...
Zlatanovo vykoupení za sázku o úklid, gól po 17 měsících: Mám to v sobě
Zlatanovo probuzení. Jarní gólový úklid mu ještě nevyšel, a tak po prohrané sázce uklízel u fanouška šéf fotbalových Teplic, teď už své střelecké trápení Tomáš Zlatohlávek ukončil. Po téměř...
Vítězství v derby je odměna. Hodně jsme to potřebovali, říká trenér slávistek Klapka
Po období, kdy měla navrch Sparta a slavila nejen titul, ale i domácí pohár, se konečně dočkaly slávistky. V derby sice jako první inkasovaly, ale dvěma góly skóre otočily a nad rivalem vyhrály 2:1....
Nejhorší start za třicet let. Sparťané tápou, kapitán Karabec cítí: Zkazili jsme si to sami
Od chvíle, kdy dostal na kapitánskou pásku oficiální razítko, má Sparta nula bodů. K tomu skóre 1:5 ze dvou zápasů. „Šílené,“ kroutil hlavou Adam Karabec po dalším nezdaru v Hradci Králové (1:2). „Je...
Sestřihy 7. kola Chance Ligy: Slavia dále vládne, Sparta prohrála v Hradci
Tým Briana Priskeho má problém. A to celkem vážný. Sparta je po sedmi kolech až desátá a na první Slavii ztrácí osm bodů. Neuspokojivé je i umístění Plzně na devátém místě, ovšem svěřenci Radoslava...
Horejš: Všichni jsme potřebovali zase zažít pocit vítězství. A jak to bylo s Čvančarou?
Našel přesně po roce recept na Spartu ve chvíli, kdy to tým hodně potřeboval. Výhra nad favoritem tentokrát přišla po smolném vyřazení z evropských pohárů a po dvou ligových prohrách. „Hrozně jsme...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Drtivá střelecká převaha, víc šancí. Takový zápas jsme prohrát neměli, litoval Kozel
Soupeře z Liberce místy jednoznačně přehrávali, suverénně ho přestříleli, měli více šancí, přesto jablonečtí fotbalisté odešli z domácího hřiště po rivalském derby severu v 7. kole Chance Ligy s...
Sparťani v Hradci křičeli: Priske ven! Dál věřím, že mám správný klíč, reagoval kouč
Takřka přesně po roce se Spartou znovu padl v Hradci. Jenže tentokrát má porážka v Malšovické aréně pro dánského kouče Briana Priskeho ještě jednu nepříjemnou dohru. Fanoušci v sektoru hostů volali...