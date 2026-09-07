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Chance Liga 2026/2027

Ve Zlíně skončil Červenka, poslední tým fotbalové ligy má převzít Hoftych

Petr Fojtík
Aktualizujeme   14:08
Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka na předsezonní tiskové...

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka na předsezonní tiskové konferenci. | foto: ČTK

Smutná lavička fotbalistů Zlína s trenérem Bronislavem Červenkou (vpravo) po...
Zlínský trenér Bronislav Červenka
Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka během domácího zápasu s...
Zlínský trenér Bronislav Červenka během utkání s Baníkem Ostrava.
8 fotografií
Druhým odvolaným trenérem v letošním ročníku Chance Ligy se stal po Martinu Hyském zlínský kouč Bronislav Červenka. U posledního týmu soutěže skončil den po nedělní domácí porážce 1:3 od Teplic. Jeho místo má podle informací iDNES.cz převzít sportovní manažer Pavel Hoftych s mandátem do konce podzimu.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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