Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Ve Slavii končí i bývalý šéf kotle. Už tomu nejsem ochotný propůjčovat hlas, říká Vala

Autor:
  16:14
V různých pozicích byl součástí fotbalové Slavie přes dvacet let. Po sobotním extempore v derby bude dál už jen fanouškem. Lukáš Vala, někdejší šéf tamního kotle, kterému se mezi slávisty přezdívá „Strašák“, klubu oznámil, že skončí. „Chtěl jsem symbolicky říct, že se něco změnit musí. A že už nejsem ochoten tomu propůjčovat svůj hlas,“ řekl ve fanouškovském podcastu Město se třese.
Lukáš Vala coby speaker ve slávistickém kotli.

Lukáš Vala coby speaker ve slávistickém kotli. | foto: Dominik Bakeš / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...
Slávistický obránce David Douděra po gólu proti Spartě.
Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...
48 fotografií

Poté, co dokázal sjednotit slávistické aktivní fanoušky a víc než deset let je vedl i na známé severní tribuně, měl v klubu na starosti například zápasový program. V posledních sezonách byl hlasatelem a vyvolával sestavu těsně před utkáními společně s fanoušky na stadionu.

Jeho hlas už v Edenu nezazní.

„Volal jsem na Slavii s tím, že se vším končím. Je to pro mě těžké, protože v klubu funguji v nějaké pozici třeba 23 let. Klub na rovinu samozřejmě miluju a vždycky budu, na fotbale budu dál,“ ujistil.

Černej den, je mi do breku. Bývalý šéf kotle Slavie kritizuje i aktivní fanoušky

„Konec derby ale není jediný důvod, že končím. Se... mě několik věcí. Celé vyjádření klubu i našeho vedení, namistrovanost. Taky politické elity, které se objevují na tribunách. Image klubu, že jsme my a nikdo není víc, to holedbání se. Není mi to blízké,“ vysvětlil.

Emoce po vyhroceném derby pustil už v neděli, když na sociální sítě vyťukal odsuzující slova.

„Černej den, stačilo počkat deb.... tři minuty. Je mi normálně do breku,“ reagoval na vstup slávistických fanoušků na trávník před koncem utkání se Spartou, čímž si klub vysloužil kontumaci utkání, desetimilionovou pokutu a čtyři zápasy bez diváků.

„Je mi líto hráčů, kteří to otočili a jezdili po pr...li. Je mi celkově strašně. Svůj podíl viny na tom neseme úplně všichni, kdo s tím mohl aspoň špetkou něco udělat,“ pokračoval Vala. V komentářích poté kritiku směřoval jak k severní tribuně, tak klubu.

Na svá slova poté navázal vlastním odchodem.

Slavia se zavázala, že prostředí na svém stadionu drasticky změní. Plánuje tvrdé tresty včetně zákazu zahalování a pyrotechniky, což dosud tolerovala. „Uděláme z Edenu nejbezpečnější stadion v republice,“ vyhlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

V práci s fanoušky už mu ale „Strašák“ nepomůže.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Play off o umístění - 1. finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 1. kolo

Skupina o záchranu - 2. kolo

Skupina o titul - 2. kolo

Play off o umístění - 2. semifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 32 17 8 7 55:35 59
4. FK JablonecJablonec 32 15 7 10 42:36 52
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 8 10 45:38 50
6. FC Slovan LiberecLiberec 32 12 10 10 44:34 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, odveta 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
1:3. odveta 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 32 10 8 14 40:50 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 32 8 13 11 45:53 37
13. FK TepliceTeplice 32 7 12 13 32:40 33
14. 1. FC SlováckoSlovácko 32 6 9 17 28:46 27
15. FC Baník OstravaOstrava 32 5 8 19 26:47 23
16. FK Dukla PrahaDukla 32 4 11 17 21:45 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Ve Slavii končí i bývalý šéf kotle. Už tomu nejsem ochotný propůjčovat hlas, říká Vala

Lukáš Vala coby speaker ve slávistickém kotli.

V různých pozicích byl součástí fotbalové Slavie přes dvacet let. Po sobotním extempore v derby bude dál už jen fanouškem. Lukáš Vala, někdejší šéf tamního kotle, kterému se mezi slávisty přezdívá...

12. května 2026  16:14

Slavia se omlouvá fanouškům: Věřili jsme v příčetnost a svět fotbalu bez plotů

Fanoušci Slavie na domácím stadionu v Edenu.

„Uplynulo několik dní od okamžiku, který nás asi nikdy nepřebolí...“ Tak začíná vzkaz fotbalové Slavie směrem ke svým fanouškům. V prohlášení se omlouvá za události, k nimž došlo v závěru derby...

12. května 2026  15:06

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

12. května 2026  12:04,  aktualizováno  14:43

Chceme obnovit důvěru v český fotbal, říká Čupr. Komisi objasňoval stav Surovčíka

Místopředseda představenstva Sparty František Čupr před mimořádným zasedáním...

Ve vedení fotbalové Sparty je osm let, ale v úterý po poledni její výkonný místopředseda František Čupr poprvé předstoupil před disciplinární komisi. „Komisi jsem řekl, že jsem velmi nerad, když tu...

12. května 2026  13:29

Tvrdík vzkázal fanouškům, ať se přihlásí na policii. Slušným chce tresty zmírnit

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík hovoří s novináři před mimořádným zasedáním...

Ještě před mimořádným zasedáním disciplinární komise, která v úterý po poledni řeší sobotní nedohrané derby pražských S, se Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie, společně s generálním...

12. května 2026  13:19

Fanoušek: Stydím se za Slavii, dal bych doživotní zákazy. Uzavření tribuny je nefér

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

12. května 2026

Artis vsadil na mladíky a ukázal hlad. Každý zápas je play off, ví Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Poprvé nechal doma bílé kalhoty. Vzal si černé, přezul boty a místo tradiční tašky sbalil na cestu na sever kufr. „Bylo to ale i z úcty k Opavě,“ usmál se kouč druholigového Artisu Roman Nádvorník po...

12. května 2026  11:52

54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci je i Chorý, Černý šanci nedostal

David Douděra oslavuje svou rychlou branku v utkání s Gibraltarem. Spolu s ním...

V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom...

12. května 2026  10:15,  aktualizováno  11:09

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

12. května 2026  10:54

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Kubáň o baráži: Vždy děláme maximum možného. A liga? Nejchudší bychom nebyli

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

Derby jako emoční nákaza? Psycholog líčí: Na červenou vkročí jeden. A pak všichni

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Taky se díval. V přímém přenosu sledoval, jak se na hřiště valí masa slávistických chuligánů se světlicemi v rukách a kuklami na hlavách. A za nimi stovky dalších. Skandální fotbalové derby...

12. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.