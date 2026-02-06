Chance Liga 2025/2026

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

  21:27
Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest proti vedení klubu: „Prvních patnáct minut nebude probíhat žádné fandění, nebudou vyvěšeny vlajky ani prezentována choreografie.“ Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva klubu, reaguje: „Přiznám se, že v poslední době vám nerozumím.“

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Je to spor mezi nejtvrdším jádrem slávistických fanoušků a vedením klubu, který zažehlo zdánlivě vstřícné gesto Slavie po posledním utkání Ligy mistrů na Pafosu (1:4).

Po mizerném výkonu se klub minulou středu omluvil a slíbil: „Všem, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.“

Jenže fandové z Tribuny Sever takový krok rázně odmítli a ve vlastním prohlášení se distancovali od politiky vedení, kterou označili za „dlouhodobě populistickou a velkohubou“.

Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze

Co bylo dál?

„Po naší reakci na laciné gesto klubu s proplácením vstupenek ze zápasu na Kypru proběhla komunikace mezi zástupci klubu a Tribunou Sever. Odmítli jsme vrácení peněz za fanoušky, kteří jeli na výjezd s Tribunou sever, a vzkázali jsme, ať tyto prostředky klub případně věnuje do svého nadačního fondu,“ vysvětlují fanoušci na sociálních sítích.

„Problém však nastává v přístupu klubu ke zbytku fanoušků, kterým chce peníze nadále vracet s odůvodněním, že to přece slíbil a už to nelze vzít zpět. Vedení klubu náš postoj nebere v potaz a upřednostňuje své unáhlené a populistické rozhodnutí. Tímto postupem jsme bohužel nuceni vyjádřit nesouhlas i veřejně na sobotním utkání.“

Zástupci Tribuny Sever tím prý chtějí důrazněji upozornit na závažnost situace.

„Je pro nás nepřijatelné, aby vedení kazilo dobré jméno fanoušků, které budujeme dlouhé roky a stavíme jej na finanční samostatnosti a nezávislosti na klubu. Proplácení lístků je v našem světě naprosto neakceptovatelné. Pravé fanoušky si nekoupíte – jen šašky, kteří nemají se Slavií nic společného,“ stojí dále v příspěvku z pátečního večera.

Tvrdík na sociální síti X zareagoval: „Jednali jsme s vedením Odboru přátel a domluvili se, že místo vrácení finančních prostředků za vstupenky je předáme do Nadačního fondu SKS na pomoc potřebným. Vás jsme se zeptali, zda trváte na odmítnutí vstupného dle Vašeho předchozího rozhodnutí, které respektujeme, nebo zda i Vaši část vstupného máme převést do Nadačního fondu. Odpověď jsme pochopili jako ANO pro Nadační fond.“

„Klub připravoval dopis pro ostatní dotčené fans, aby se i on připojili k rozhodnutí Odboru přátel a Tribuny Sever. Nikomu vstupné vráceno nebylo. Nevím, proč ostatním berete právo rozhodnout se stejně. Deset a půl roku, co vedu klub, jsem nikdy neodmítl žádost o schůzku ze strany Tribuny Sever. Náš dialog jsem považoval za funkční, oboustranně prospěšný a v zájmu Slavie. Je smutné, že stanoviska Tribuny Sever nyní máme až na sociálních sítích.“

Situaci vyeskaloval už zmíněný duel na Kypru, kde Slavia protáhla šňůru evropských zápasů bez vítězství už na patnáct utkání.

„Omlouváme se. Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů,“ objevilo se na oficiálních kanálech klubu jen pár desítek minut po závěrečném hvizdu.

Den nato však přišel odmítavý postoj fanoušků. A teď další negativní vzkaz.

„Zdůrazňujeme, že tento protest nijak nesouvisí se sportovními výsledky,“ píší fandové. „Mužstvo má naši stoprocentní podporu po výhře i po prohře. Žijeme v době úspěchů, o kterých se generacím slávistů ani nesnilo.“

Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou“

Vždyť i nyní je Slavia na čele ligové tabulky. Nic na tom nezměnila ani nedělní remíza v Pardubicích (1:1), po které se náskok červenobílých ztenčil ze sedmi na pět bodů.

Tribuna Sever má na fanouškovské scéně zvuk. Její chorea a další činnost dlouhodobě oceňují i na Západě. V žebříčku serveru Ultras World, který scénu aktivních fans dlouhodobě sleduje a každoročně vyhlašuje deset nejlepších fanouškovských táborů v Evropě, se slávisté umístili dvakrát za sebou na první příčce.

V sobotu však budou tiše. Minimálně na začátku.

21. kolo

Kompletní los

20. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 20 13 7 0 42:17 46
2. AC Sparta PrahaSparta 20 12 5 3 38:23 41
3. FK JablonecJablonec 20 11 5 4 28:20 38
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 20 10 5 5 37:26 35
5. FC Slovan LiberecLiberec 20 9 7 4 35:19 34
6. MFK KarvináKarviná 20 10 2 8 34:32 32
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 20 8 6 6 19:17 30
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 20 7 6 7 30:27 27
9. FC ZlínZlín 20 7 5 8 26:26 26
10. FK PardubicePardubice 20 5 7 8 26:35 22
11. FK TepliceTeplice 20 5 6 9 20:26 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 20 5 5 10 16:26 20
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 20 4 6 10 29:43 18
14. FC Baník OstravaOstrava 20 3 6 11 14:27 15
15. 1. FC SlováckoSlovácko 20 3 6 11 13:27 15
16. FK Dukla PrahaDukla 20 2 8 10 14:30 14
Nejčtenější

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Dukla - Sparta 0:3, snadná práce pro hosty, dva góly dal Haraslín. Ukázaly se i posily

Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín oslavuje svůj gól proti Dukle.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v poslední chvíli stihl ve hřišti dlouhý pas, dokázal míč odehrát a vzápětí gestikuloval: „Ruka, penalta.“ Nešťastný zásah stopera Hunala z Dukly na úvod fotbalového...

Černého dvojí život: půl dne profesionální fotbalista, půl dne dělník u pásu

Ústí nad Labem, 2. 8. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Sparta Praha B, druhá...

Běžte do práce! pokřikují občas fanoušci na fotbalisty, když se jim zrovna nedaří. Kdyby to zkusili na ústeckého útočníka Davida Černého, nepochodili by. Fotbal a práci kombinuje po většinu své...

6. února 2026  21:27

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

Sledujeme online
N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

6. února 2026  16:19

Sparta v pohárech bez Grimalda. Plzeň vynechala Krčíka, Sigma i s Růskem

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  16:17

Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba

Roman Potočný v dresu slovenské fotbalé Skalice.

Svými góly „šmiká“ soupeře, svým strojkem a nůžkami bývalé spoluhráče. Fotbalista Roman Potočný se stal i barberem – v Brně se u něj dveře netrhnou. Od léta odtud vyráží kousek za hranice k...

6. února 2026  14:53

Zpátky do první ligy a propagovat region, cílí Markovič. Dynamo vylepší i komunikaci

Miroslav Markovič - Operations manager v českobudějovickém fotbalovém SK Dynamo.

Miroslav Markovič v Českých Budějovicích před 13 lety hrál, v lednu se stal součástí vedení klubu. Spojuje fotbalové zkušenosti i místní znalost. Bývalý srbský forvard ve 36 letech získal v Dynamu...

6. února 2026

Už žádné duhové pásky. V Anglii mění LGBT+ kampaň, zapojení hráčů bude menší

Vlajka podporující LGBT+ komunitu na stadionu Tottenham Hotspur.

V minulosti se několikrát setkala s odporem hráčů, kteří, nejčastěji z náboženských důvodů, odmítali nosit duhové kapitánské pásky či tréninkové mikiny. Proto teď anglická Premier League zavádí změny...

6. února 2026  12:47

Trucování vyšlo, Lurvink už patří Sigmě. Nešlo ho udržet, říká předseda Pardubic

Louis Lurvink přestoupil do olomoucké Sigmy.

Miliony mu zamotaly hlavu. Když fotbalového obránce Louise Lurvinka oslovila Sigma se štědrou nabídkou, čtyřiadvacetiletý Švýcar se zabejčil. V Pardubicích nechtěl nastoupit do žádného přátelského...

6. února 2026  10:55

Ztratí Souček kapitánskou pásku nadobro? Stále nemáme jasno, prozradil Trunda

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Zatím stále není zcela jasné, zda Tomáš Souček po posledním utkání české fotbalové reprezentace přijde o kapitánskou pásku jen pro nejbližší zápas, nebo na delší dobu. Vedení FAČR o tom s trenérem...

5. února 2026  18:42

Slávista Oscar si nezahraje dva zápasy, Boleslav se v Edenu musí obejít bez kouče

Slávistický záložník Oscar fauluje za červenou kartu Michala Hlavatého z...

Slávistický záložník Oscar Dorley dostal trest na dva zápasy. Kvůli vyloučení v úvodním jarním kole v Pardubicích (1:1) přijde o domácí utkání s Mladou Boleslaví a nadcházející duel v Karviné. Stejně...

5. února 2026  17:29

Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Čeští fanoušci před kvalifikačním utkáním na MS proti Faerským ostrovům

O vstupenky na zápasy české fotbalové reprezentace v březnovém play off o mistrovství světa je veliký zájem. Za úvodní den předprodeje vykoupili fanoušci zhruba 85 procent kapacity určené pro dosud...

5. února 2026  16:12

Roky v Rize mu přinesly syna i rolexky do trezoru. Zbrojovce nabízí Mareš zkušenost

Petr Mareš na tréninku Zbrojovky Brno

Před deseti lety byl levý bek Petr Mareš upovídaný, někdy vznětlivý a hlavně nadějný fotbalový reprezentant. Kouč Karel Jarolím jej vyzkoušel proti Dánům, Litvě a Belgii a obránce Mladé Boleslavi...

5. února 2026  12:36

Zajímala mě i minulost. Trenér Koubek o Součkovi, výběru hráčů, baráži či Daridovi

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace, pózuje s dresem pro...

Měsíc a pár dnů je na pozici, která patří v českém fotbale k nejsledovanějším. „Práce je opravdu hodně,“ říká Miroslav Koubek. Nový kouč národního mužstva se ve čtyřiasedmdesáti připravuje na...

5. února 2026

