Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Je to spor mezi nejtvrdším jádrem slávistických fanoušků a vedením klubu, který zažehlo zdánlivě vstřícné gesto Slavie po posledním utkání Ligy mistrů na Pafosu (1:4).
Po mizerném výkonu se klub minulou středu omluvil a slíbil: „Všem, kteří nás přiletěli na Kypr podpořit, vrátíme vstupné.“
Jenže fandové z Tribuny Sever takový krok rázně odmítli a ve vlastním prohlášení se distancovali od politiky vedení, kterou označili za „dlouhodobě populistickou a velkohubou“.
Takto se nemůžeme prezentovat. Slavia se omluvila za výkon, fanouškům vrátí peníze
Co bylo dál?
„Po naší reakci na laciné gesto klubu s proplácením vstupenek ze zápasu na Kypru proběhla komunikace mezi zástupci klubu a Tribunou Sever. Odmítli jsme vrácení peněz za fanoušky, kteří jeli na výjezd s Tribunou sever, a vzkázali jsme, ať tyto prostředky klub případně věnuje do svého nadačního fondu,“ vysvětlují fanoušci na sociálních sítích.
„Problém však nastává v přístupu klubu ke zbytku fanoušků, kterým chce peníze nadále vracet s odůvodněním, že to přece slíbil a už to nelze vzít zpět. Vedení klubu náš postoj nebere v potaz a upřednostňuje své unáhlené a populistické rozhodnutí. Tímto postupem jsme bohužel nuceni vyjádřit nesouhlas i veřejně na sobotním utkání.“
Zástupci Tribuny Sever tím prý chtějí důrazněji upozornit na závažnost situace.
„Je pro nás nepřijatelné, aby vedení kazilo dobré jméno fanoušků, které budujeme dlouhé roky a stavíme jej na finanční samostatnosti a nezávislosti na klubu. Proplácení lístků je v našem světě naprosto neakceptovatelné. Pravé fanoušky si nekoupíte – jen šašky, kteří nemají se Slavií nic společného,“ stojí dále v příspěvku z pátečního večera.
Tvrdík na sociální síti X zareagoval: „Jednali jsme s vedením Odboru přátel a domluvili se, že místo vrácení finančních prostředků za vstupenky je předáme do Nadačního fondu SKS na pomoc potřebným. Vás jsme se zeptali, zda trváte na odmítnutí vstupného dle Vašeho předchozího rozhodnutí, které respektujeme, nebo zda i Vaši část vstupného máme převést do Nadačního fondu. Odpověď jsme pochopili jako ANO pro Nadační fond.“
„Klub připravoval dopis pro ostatní dotčené fans, aby se i on připojili k rozhodnutí Odboru přátel a Tribuny Sever. Nikomu vstupné vráceno nebylo. Nevím, proč ostatním berete právo rozhodnout se stejně. Deset a půl roku, co vedu klub, jsem nikdy neodmítl žádost o schůzku ze strany Tribuny Sever. Náš dialog jsem považoval za funkční, oboustranně prospěšný a v zájmu Slavie. Je smutné, že stanoviska Tribuny Sever nyní máme až na sociálních sítích.“
Situaci vyeskaloval už zmíněný duel na Kypru, kde Slavia protáhla šňůru evropských zápasů bez vítězství už na patnáct utkání.
„Omlouváme se. Takto se Slavia nemůže prezentovat, obzvlášť v Lize mistrů,“ objevilo se na oficiálních kanálech klubu jen pár desítek minut po závěrečném hvizdu.
Den nato však přišel odmítavý postoj fanoušků. A teď další negativní vzkaz.
„Zdůrazňujeme, že tento protest nijak nesouvisí se sportovními výsledky,“ píší fandové. „Mužstvo má naši stoprocentní podporu po výhře i po prohře. Žijeme v době úspěchů, o kterých se generacím slávistů ani nesnilo.“
Peníze od klubu nechceme, zní z Tribuny Sever. Nesouhlasí s „velkohubou politikou"
Vždyť i nyní je Slavia na čele ligové tabulky. Nic na tom nezměnila ani nedělní remíza v Pardubicích (1:1), po které se náskok červenobílých ztenčil ze sedmi na pět bodů.
Tribuna Sever má na fanouškovské scéně zvuk. Její chorea a další činnost dlouhodobě oceňují i na Západě. V žebříčku serveru Ultras World, který scénu aktivních fans dlouhodobě sleduje a každoročně vyhlašuje deset nejlepších fanouškovských táborů v Evropě, se slávisté umístili dvakrát za sebou na první příčce.
V sobotu však budou tiše. Minimálně na začátku.