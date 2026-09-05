Vavrův debut a první Kováčova ligová výhra. Artis srazily neuznané góly i drn

„Když prostě dáme dva nebo tři góly a nejsou uznané, tak musíme dál pracovat a nesmíme svěsit hlavu,“ dodal trenér Brňanů.
Pro Artis to přitom nebyla jen smůla, ale také další lekce v tom, jak zacházet s emocemi. Nejprve se po standardní situaci prosadil Emmanuel Fully, jenže byl v ofsajdu. Potom Dominik Preisler nádherným volejem zakončil akci, která vypadala jako vyrovnání. Ovšem VAR několik okamžiků předtím našel faul Aléguého. „Rozhodčí u toho je. Když už to vidí na hřišti, tak to buď má písknout, nebo nechat běžet. Takhle se to pak všechno nějak nakupilo a asi nás to vypnulo,“ přiznal Preisler.
A s odstupem si přiznal i svůj díl odpovědnosti. „Popravdě jsem taky byl hlavou trošku jinde, a ještě jsem si tam nadával na pana rozhodčího. Je to těžké, zvlášť když je to pro nás poněkolikáté,“ dodal s hořkosladkým úsměvem.
Právě Preisler je přitom jedním ze symbolů smůly, která Artis v úvodu sezony provází. Nečekaně skóroval i z centrovaného přímého kopu, který mu neuznali kvůli postavení Davida Šimka mimo hru. „Navíc jsem už mohl mít dvě asistence, místo toho dva ofsajdy a jsem na nule. Je to blbý,“ glosoval své trápení. Tentokrát navíc cítil, že zkušenější hráči měli po druhém neuznaném gólu mužstvo zvednout. Nestalo se.
Plzeň naopak žádné podobné zaváhání nepřipustila. Stačily jí dvě minuty, během nichž Artis definitivně ztratil půdu pod nohama. Cheick Souaré zvýšil po přihrávce Amara Memiče a vzápětí přišla další rána: domácí brankář Tadeáš Stoppen rozehrál nepřesně přímo na Lukáše Červa, který bez větších problémů zakončil do prázdné branky.
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Ani tady ale Nádvorník nechtěl svého gólmana označit jako viníka. Stoppen podle něj do té doby podal velmi dobrý výkon. Roli navíc sehrál i stav trávníku, na němž se míč při rozehrávce nepředvídatelně odrazil od vytrženého kusu povrchu. „Byla to kombinace toho, že se mu to trochu seklo o drn, a potom už se rozhodoval pozdě,“ popsal situaci trenér.
Stav hřiště vadí i Preislerovi, který se po zápase ozval poměrně ostře. „Každý zápas, co jsme tady doma hráli, je vidět, že se trávník hodně trhá. Cítíte pod nohama, že není stabilní. Je tam i velké riziko zranění,“ řekl. „Jsme tu dva týmy, které na tom hrají, takže o to je to horší,“ doplnil.
Právě v kontrastu s Artisem vynikla zkušenost Plzně. Viktoria nemusela předvést dokonalý výkon, aby si odvezla přesvědčivou výhru. „Myslím, že jsme byli v prvním poločase efektivní. Samozřejmě jsme taky měli štěstí,“ připustil trenér Radoslav Kováč, pro kterého sobotní zápas znamenal první ligovou výhru v novém angažmá.
Tu navíc z tribuny sledoval i nový trenér české reprezentace Santi Denia. „V kontaktu jsme nebyli, ani jsem nevěděl, že tu je,“ divil se Kováč po utkání.
Premiéru si zažila i velká plzeňská posila. Slovenský reprezentační obránce Denis Vavro si po příchodu z Wolfsburgu odbyl první start za Viktorii a šedesát minut působil přesně tak, jak si Kováč představoval. Jednoduchá rozehrávka, organizace obrany, zkušenost. Poté ho vystřídal o dvanáct let mladší krajan a další debutant Tobiáš Pališčák.
„Každý má nějakou pověst, ale my s Denisem máme jasno, co od něj chceme. Nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat,“ odmítl Kováč řešit Vavrovu specifičtější povahu. „Byla vidět zkušenost a dobrá organizace. Hlavní je jeho práce na hřišti, i díky tomu jsme uhráli nulu,“ vysvětlil bývalý reprezentační obránce či defenzivní záložník.
A spokojený byl i s mladíkem, který přišel na hřiště místo Vavra. „Připadá mi klidný, sebevědomý. Všechny situace, které měl, zvládl,“ pochválil Kováč talentovaného Pališčáka.
Plzeň tak získala nejen tři body, ale především potřebné uklidnění po nepříliš vydařeném úvodu sezony, který odnesl předchozí kouč Martin Hyský. „Potřebovali jsme se po tom těžkém období trošičku chytit. Jsem moc rád, jak kluci mákli,“ pochvaloval si dirigent plzeňského vítězství Amar Memič. „Doufám, že nás to teď nakopne a budeme takto pokračovat i dál,“ dodal.
Artis naopak zůstává s jedním vítězstvím po sedmi kolech. A přestože Nádvorník viděl i po přestávce věci, na kterých se dá stavět, hlavní problém pojmenoval jasně: mužstvo musí zvládnout zápas i ve chvíli, kdy se mu dějí věci, které se mu nelíbí. „Měli jsme nějaké zajímavé věci, které jsme nedotáhli,“ pronesl třiapadesátiletý stratég.
Do zápasu naskočily i nejnovější posily brněnského nováčka. Albert Labík s Karlem Pojezným v základu, osmnáctiletý polský talentovaný středopolař Dominik Sarapata nastoupil na závěrečných 25 minut. „Chceme hrát náročnější fotbal, rychlejší, běhavější. Do toho spolu s Labíkem zapadají. Ten běžecky vypadal výborně, ale teprve se rozkoukává,“ popsal nejhodnotnějšího hráče celého Brna jeho kouč.
Naopak s výkonem Pojezného kouč Artisu tak spokojený nebyl. Už před příchodem do Brna se Roman Skuhravý, jenž čtyřiadvacetiletého stopera trénoval v Ostravě, vyjádřil, že v defenzivě má Pojezný silné nedostatky. Podobně situaci vidí i jeho jmenovec z jihomoravské metropole. „Má odehrané dva zápasy a dvakrát se podílel na gólu, proto jsme ho o poločase stáhli. Má nadstandardní věci dopředu, ale defenzivně se musí zlepšit,“ popsal Nádvorník.
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Artis i nadále pokračuje v posilování kádru. Právě z Plzně by měl dorazit Sebastian Boháč, nejvyšší prioritu má však podle Nádvorníka příchod útočníka. Zraněný nejlepší střelec uplynulé sezony Quadri Adediran má stále problémy s kolenem, letní posila El Hadji Latyr Ndiaye se zatím v prvoligové konkurenci trápí. „Hráč, kterého přivedeme, by měl být do základní sestavy a měl by nám okamžitě pomoct. Máme dva dny, uvidíme,“ uvedl k přestupovému cíli Nádvorník.
Artis v příštím kole čeká třaskavé městské derby se Zbrojovkou. Zápas o štít primátorky se odehraje příští sobotu od 15 hodin v brněnské ShipeX Areně.
Plzeň si v následujících dnech „užije“ anglický týden, ve středu se vypraví na dohrávku pátého kola do královehradecké FINEP Areny, v neděli na domácí půdě přivítá od 15 hodin Sigmu Olomouc.