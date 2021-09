Patičku ne, slýchával hradecký filuta Vašulín. Teď jí vystřelil výhru

V dalším kole fotbalové ligy se totiž hradecký útočník na začátku druhé půle rozhodl poslat míč po zpětné přihrávce spoluhráče Vlkanovy patičkou za sebe. Byl z toho krásný gól, navíc jediný v zápase, který tak Hradci přinesl do prvoligové tabulky další tři body.

„Musím se přiznat, že ještě ve druhé lize jsem za tohle řešení dostával od trenéra Frťaly běžně vynadáno, protože tohle mám spíš zkoušet střílet,“ vypravoval po včerejším zápase třiadvacetiletý fotbalista, jenž včera zaznamenal svůj druhý gól v letošní sezoně a zároveň druhý prvoligový ve své kariéře.

Jeho včerejší vypadal z tribuny opravdu krásně, samotný střelec ale byl jeden z mála na stadionu, kdo jej vlastně neviděl.

„Byl jsem zády k brance a bylo to jediné rozhodnutí, které jsem v hlavě měl. Gól jsem chtěl dát, míč ale šel trochu za mě, tak jsem ho chtěl hlavně protečovat. Vyšlo to hezky, ale musím se na to podívat,“ popisoval střelec rozhodující okamžik zápasu s tím, že na výčitky kouče Frťaly, který Hradec vedl v minulých třech sezonách, ne vždy dal, „občas to na tréninku zkouším.“

Se dvěma brankami aktuálně nejlepší střelec prvoligového nováčka mohl poprvé skórovat už těsně před přestávkou, kdy si pěkně naběhl na rohový kop rovněž od Vlkanovy. Míč mu přistál na hlavě, z níž putoval těsně vedle domácí branky. „Hlavičku jsem trefil, jak jsem chtěl, ale nedokázal jsem ji poslat do branky. Byla to tisíciprocentní šance, protože jsem byl sám, ani jsem nemusel skákat, kdybych dal gól, asi by zápas vypadal jinak,“ mrzelo Vašulína.

Pár minut po přestávce si ale vše vynahradil, když přihrávku Vlkanovy už využil a dal svůj druhý gól v této sezoně. Ten první v zápase úvodního kola s pražskými Bohemians pomohl Hradci k remíze 1:1, ten včerejší už byl vítězný. „Jeli jsme do Budějovic s cílem urvat nějaké body, máme tři, což je pro nás super výsledek,“ netajil Vašulín, od včerejška jediný hráč Hradce, který v této sezoně vstřelil více než jedinou branku.

Nováček z Hradce tak dal včera podruhé zapomenout na bodové tápání z úvodu sezony. V něm nejprve posbíral tři body za shodné remízy 1:1, poté dvakrát prohrál. Pak ale přišla před reprezentační pauzou asi nečekaná domácí výhra 1:0 nad Plzní a nyní stejný výsledek v Českých Budějovicích a první tři body sezony ze hřiště soupeře.

„Tohle je pro nás hodně povzbuzující, což ostatně bylo už před pauzou, kdy jsme porazili Plzeň. Výhry nám zvednou zdravé sebevědomí, pojedeme dál a od zítřka se připravujeme na derby s Pardubicemi,“ připomněl Vašulín očekávané páteční derby s věčným rivalem, které bude po několika desítkách let znovu prvoligové.

Podle střelce rozhodující branky bylo včera důležité, že Hradec předvedl velmi dobrý týmový výkon. „V prvním poločase jsme měli nějaké problémy s domácím útočníkem, oni měli nějaké šance, ale my jsme to přežili. Do druhé půle jsme si řekli, že do toho dáme všechno a uvidíme, na co to bude stačit,“ popisoval průběh utkání, po němž má Hradec už devět bodů a do dalších dnů přece jen více klidu, „poté co jsme dali gól, jsme celý zápas perfektně dohráli, Budějovice neměly žádnou šanci, odmakali jsme to.“