KOMENTÁŘ: Slavia a projekt Kušej, druhý pokus. Trefa, nebo risk?

Výzev se nebál nikdy. Sotva se v Ústí nad Labem začal učit na číšníka, přišli za ním po povedeném turnaji pánové z německých Drážďan: „Nešel bys k nám?“ Brzy to bude deset let, co jim Vasil Kušej kývl a odstartoval pozoruhodnou kariéru. Teď se vyšvihl na prozatímní vrchol: v pondělí večer v Edenu podškrábl čtyřletou smlouvu se Slavií, v úterý s ní už odcestoval na soustředění do Marbelly. Cena? Kolem šedesáti milionů.