Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Slavia v Hradci dala první gól, ale vedení do půle neudržela a v bláznivém závěru inkasovala z penalty. A navíc ztratila vyloučeného Mbodjiho s kapitánem Bořilem.
„Já na hřišti nebyl, takže nevím, co se tam dělo a říkalo. Viděl jsem to z lavičky. Některé věci vedly k nějakým dalším a co se stalo, jsme všichni viděli. Nebyl jsem na hřišti, nemám právo to komentovat,“ řekl Kušej na tiskové konferenci.
Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci
Už jste o tom s Janem Bořilem mluvil?
Ptal jsem se ho na to, sedím v kabině vedle něj. Za to, že obcházel ten chumel, dostal čtvrtou žlutou kartu. Když dostanete kartu za nic a nemůžete pak hrát další zápas kvůli ničemu, tak chápu, že mu bouchly saze. Ale samozřejmě se to dít nesmí. Tohle jsou věci, které opakovaně fotbalu od určitých lidí škodí. Nechci se k tomu dál vyjadřovat, prostě se to stalo.
Po penaltě Hradce domácí fanoušci pokropili pivem brankáře Jakuba Markoviče. Jak berete tohle?
Je to špatné. Nějaký respekt a úcta k hráčům na hřišti by měla být. My máme na stadionu 18 tisíc lidí a při žádné situaci se nám v sezoně nestalo, že by náš fanoušek po někom hodil lahev a trefil ho do hlavy. Ani v derby nebo jiném zápase. Tohle kazí fotbal a ty lidi by se nad tím měli zamyslet, protože to na stadiony nepatří.
Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené
Měli jste penaltu po faulu na Prekopa, kterou překvapivě kopal právě on. Nechtěl jste si vzít míč vy?
Komunikace byla jasná, on byl určený před zápasem. Byla penalta, vzal si balon a proměnil. Jsem rád, že dostal příležitost a dal gól.
Dlouho jste čekal na šanci. Jak jste to kousal, že nehrajete?
Jsem nastavený úplně normálně, beru to s pokorou. Na svoji šanci musím čekat. Jsem rád, že jsem ten prostor dneska dostal.