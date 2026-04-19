Chápu, že Bořilovi bouchly saze. Dostal žlutou kartu za nic, hájil kapitána Kušej

Potřetí v jarní části sezony fotbalové ligy nastoupil v základní sestavě, ale celé utkání zase neodehrál. Slávista Vasil Kušej v Hradci Králové nebyl výrazný a tým poprvé prohrál. „Myslím, že se to do nás nemůže zarýt. Musíme být odolní a koncentrovaní na další zápasy,“ řekl Kušej.
Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání v Hradci Králové.

Královéhradecký záložník Vladimír Darida z pokutového kopu překonává Jakuba...
Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové
Slávistický kapitán Jan Bořil fauluje Adama Vlkanovu z Hradce.
Slávista Lukáš Provod se snaží prosadit mezi dvěma hráči Hradce.
Slavia v Hradci dala první gól, ale vedení do půle neudržela a v bláznivém závěru inkasovala z penalty. A navíc ztratila vyloučeného Mbodjiho s kapitánem Bořilem.

„Já na hřišti nebyl, takže nevím, co se tam dělo a říkalo. Viděl jsem to z lavičky. Některé věci vedly k nějakým dalším a co se stalo, jsme všichni viděli. Nebyl jsem na hřišti, nemám právo to komentovat,“ řekl Kušej na tiskové konferenci.

Už jste o tom s Janem Bořilem mluvil?
Ptal jsem se ho na to, sedím v kabině vedle něj. Za to, že obcházel ten chumel, dostal čtvrtou žlutou kartu. Když dostanete kartu za nic a nemůžete pak hrát další zápas kvůli ničemu, tak chápu, že mu bouchly saze. Ale samozřejmě se to dít nesmí. Tohle jsou věci, které opakovaně fotbalu od určitých lidí škodí. Nechci se k tomu dál vyjadřovat, prostě se to stalo.

Po penaltě Hradce domácí fanoušci pokropili pivem brankáře Jakuba Markoviče. Jak berete tohle?
Je to špatné. Nějaký respekt a úcta k hráčům na hřišti by měla být. My máme na stadionu 18 tisíc lidí a při žádné situaci se nám v sezoně nestalo, že by náš fanoušek po někom hodil lahev a trefil ho do hlavy. Ani v derby nebo jiném zápase. Tohle kazí fotbal a ty lidi by se nad tím měli zamyslet, protože to na stadiony nepatří.

Měli jste penaltu po faulu na Prekopa, kterou překvapivě kopal právě on. Nechtěl jste si vzít míč vy?
Komunikace byla jasná, on byl určený před zápasem. Byla penalta, vzal si balon a proměnil. Jsem rád, že dostal příležitost a dal gól.

Dlouho jste čekal na šanci. Jak jste to kousal, že nehrajete?
Jsem nastavený úplně normálně, beru to s pokorou. Na svoji šanci musím čekat. Jsem rád, že jsem ten prostor dneska dostal.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

