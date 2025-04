Kušejův den. Pochvala od kouče i pozdrav partnerce. Gólů jsem měl dát víc, řekl

Když ve 24. minutě vyrovnal na 1:1, doběhl si pro míč do sítě a schoval ho pod dres. „To byl pozdrav partnerce. Termím máme v květnu. Na tenhle moment jsem čekal, abych tuhle oslavu mohl ukázat,“ líčil do kamer televize Oneplay.

Do hry se od začátku dostal i proto, že kvůli trestům chyběli útočníci Chorý s Chytilem. V jeho premiéře v základní sestavě za Slavii v lize mu nepřidalo, že tým po 37 vteřinách prohrával.

Kušej možná zbytečně běžel k brankáři Zadražilovi, který měl míč v náručí a pak nestíhal stopera Spáčila, který rozjel gólovou akci průnikem takřka přes celé hřiště.

Ale vadit mu to nemuselo, dvěma góly souboj otočil. „Podal skvělý výkon, nejde jen o ty dva góly. Byl aktivní, situace řešil kvalitně. Týmu hodně pomohl,“ chválil Kušeje trenér Jindřich Trpišovský. „Když má den, je takřka nebránitelný. A proti Hradci to byl jeho den.“

Kušej o titulu „Čtrnáct bodů je krásný náskok, ale my tohle neřešíme. Když se nebudeme dívat doleva, doprava, ale hrát to svoje, nemá nás co ohrozit.“

Před zápasem během rozcvičení k němu kouč přišel a povídá mu: Jen si vzpomeň na to, co tě do Slavie přivedlo. Trpišovský myslel především drzost v útočné fázi. „Snad jsem ukázal, jak můžu hrát,“ řekl Kušej na tiskové konferenci, kam přišel jako hráč zápasu.

„Ale cena nepatří mně, ale úplně jinému hráči, který si ji zaslouží víc než já,“ zdůraznil. Na mysli měl stopera Tomáše Vlčka, jenž se vrátil na hřiště poprvé od července po vážném úrazu kolene. „Jsem za něj šťastný.“

Slavia zase může být šťastná za Kušeje. Na obě branky mu přihrál Ivan Schranz, parťák z útoku. „Už v týdnu na tréninku jsme si to dávali. Zklidnili jsme hru, hráli po zemi, měnili si místa,“ poznamenal.

Těsně předtím, než v 58. minutě dal rozdílovou branku, zahodil dvě velké šance. „To jsem byl na sebe kvůli spoluhráčům naštvaný. Kdybych dal víc gólů, mohli jsme mít větší klid a nemuseli se o výsledek strachovat. Jsem tak trochu dřevák,“ pronesl Kušej. „Hattrick, to by byla hezká premiéra, ale beru to s pokorou a respektem k soupeři.“

K mnoha zakončení se dostal i proto, že v pokutovém území zlepšil chování: „Vyčítali mi, že ve vápně v pohybu vypínám. Na to přesně jsem se soustředil. Před prvním gólem se míč ke mně odrazil. Stačilo to prostřelit. A před druhým mě Ivan krásně našel. Hlavně trefit bránu, říkal jsem si. Dva hráči do ní couvali a nějak jsem to přes ně procedil.“

Po lednovém přestupu z Mladé Boleslavi stihl za Slavii v předchozích sedmi kolech jen sto minut, za sobotní večer zvládl přes osmdesát. Výkonem si řekl o místo pro další zápas, který Slavii čeká už v úterý ve čtvrtfinále poháru proti Olomouci. „Na šanci jsme čekal, věřil jsem, že přijde. A snad jsem ji využil,“ podotkl.