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Chance Liga 2026/2027

Prémie za derby? Majitel to nebude mít vůbec jednoduché, směje se hrdina Kušej

Michael Havlen
  19:31
Vasil Kušej během zápasu s Jabloncem.

Vasil Kušej během zápasu s Jabloncem. | foto: ČTK

Liberecký záložník Lukáš Masopust (vpravo) se snaží zastavit Sebastana Nebylu z...
Jablonecký trenér Luboš Kozel
Liberecký obránce Aziz Kayondo ve výskoku hraje míč před Vachtangem...
Jablonecký Vachtang Čanturišvili (vlevo) a Aziz Kayondo z Liberce
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V minulém kole si připsal za fotbalový Liberec premiérový bod, teď se poprvé zapsal i mezi střelce. A rovnou vítězným gólem. Vasil Kušej rozhodl nádhernou střelou zpoza šestnáctky podještědské derby na hřišti Jablonce. „Pro nás jsou to strašně důležité tři body. Přijeli jsme si je do Jablonce sebrat, byť náš výkon nebyl vůbec optimální a celý zápas jsme tahali za kratší konec,“ řekl Kušej po výhře 2:1, která poslala fotbalisty Slovanu na druhé místo ligové tabulky.

Druhý gól jste dal parádní střelou do růžku. Chtěl jste to tak?
Věděl jsem, že budu střílet na zadní tyč. Viděl jsem, že brankář stojí víc uprostřed, a jakmile jsem vystřelil, udělal úkrok dopředu a až pak šel dozadu. Už podle trajektorie střely jsem viděl, že to tam spadne. Jsem za ten gól strašně vděčný, osobně jsem ho moc potřeboval. A to, že jsme dokázali v Jablonci takhle vyhrát derby, je o to cennější.

Už jste po příchodu ze Slavie vstřebal, co tenhle zápas znamená pro celý region?
Určitě. Bylo vidět, že tady byla víceméně liberecká atmosféra. Fanoušci skvěle fandili a patří jim velký kredit. Je to pro ně velký zápas a samozřejmě i pro nás v kabině. Zvládli jsme ho a ty emoce i nastavení byly znát vlastně celý týden. Derby je prostě derby.

Chance Liga 2026/27

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Co jste si po nepovedeném poločase říkali v kabině?
Hlavně to, že se pořád hraje od nuly a že ten zápas můžeme zvládnout. To se taky povedlo. Nějakým způsobem jsme se uklidnili, změnili jsme některé věci a vyšlo to.

V minulém zápase jste měl asistenci, teď jste dal vítězný gól. Vracíte se do optimální formy?
Jsem hlavně rád, že jsem na hřišti a můžu pomáhat týmu. Ano, cítím se líp a líp, ale neřekl bych, že už je to úplně optimální a že jsem tam, kde bych chtěl být.

Dá se říct, že derby vyhrál šťastnější tým?
Myslím si, že rozhodla naše mentalita a nastavení. Štěstí samozřejmě ve fotbale potřebujete, ale myslím si, že jsme byli odolnější a během zápasu jsme přežili několik nebezpečných situací. Tomáš Koubek v brance nás skvěle podržel na začátku i potom v průběhu zápasu. Když jsme dali gól na 1:0, byli jsme samozřejmě víc na koni. Pak jsme ale inkasovali, jenže znovu se ukázala síla týmu. Dali jsme druhý gól a myslím si, že už jsme to potom docela dobře a zkušeně uhráli.

Jablonec - Liberec 1:2 podještědské derby ovládli hosté, rozhodl Kušej

Byla za vítězství v derby vypsaná v kabině speciální prémie?
Něco jsme měli vypsaného i od pana majitele, takže doufám, že to bude připravené v kabině na místech… Ne, samozřejmě si dělám trochu srandu a zdravím ho. Nebude to mít po tomhle vůbec jednoduché... Nějaké odměny ale přišly. Dnes jsme si je vzali a jsme za to rádi.

Liberec šlape a drží se v tabulce vysoko. Nebojíte se, že na vás teď budou soupeři víc připravení a budete mít pomyslný terč na zádech?
Každý zápas je odlišný. Třeba Jablonec dnes většinu utkání dominoval a byl na balonu. My ale máme určitý herní styl a filozofii. Poslední dva zápasy sice nebyly úplně optimální, ale sbíráme body. To je v lize strašně cenné. Věřím, že pokud bude tým správně nastavený a bude dál šlapat jako dosud, dokážeme zvládat i takové těžké, někdy až špinavé zápasy.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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