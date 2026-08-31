Kušej přispěl Liberci prvním bodem. Snad se mi teď rozvážou nohy, doufá

Slovan hrál po vyloučení Čecha v 6. minutě skoro celý zápas v početní výhodě, přesto se o výsledek musel strachovat až do závěru, kdy se parádní ranou z dálky trefil Kayondo.
„Pro nás to jsou strašně cenné tři body. Myslím, že nás můžou odrazit k lepším výkonům,“ řekl Kušej. „Byl to extrémně těžký zápas. Červená karta jeho průběh hodně ovlivnila. Myslím si, že jsme potom trošku tahali za kratší konec, byli jsme všude pozdě, ale do druhé půle jsme vstoupili líp a pak jsme si to pohlídali.“
Proč jste na druhý gól proti oslabenému soupeři čekali až do 90. minuty?
První poločas jsme byli trošku zatažení, prostě nám to moc neběhalo. Musím ocenit i Hradec, že po těžkém pohárovém zápase na tom nebyl špatně. Kdybychom byli aktivnější a nebezpečnější, tak bychom ten gól dali dřív a mohli jsme si zápas víc užít. Takhle jsme hráli až do posledních minut za stavu 1:0 a logicky jakákoliv situace hrozila tím, že z toho může být vyrovnání. V tomhle musíme být trošku víc důrazní.
Je na vás vidět obrovská chuť do hry. Motivovalo vás vyloučení ve druhém kole a chtěl jste ukázat, jak na tom jste?
Nemyslím si, že by mě to nějak extra motivovalo. Já chci hrát každý zápas a opakovaně říkám, že jsem získal zpátky chuť hrát fotbal a mít z něj radost. Chci prostě podávat co nejlepší výkony a pomáhat týmu, abychom byli úspěšní. To je hlavní.
Váš přímý kop, po kterém padl první gól, byla nacvičená věc?
Máme určitě nějaké varianty, prostě to zkoušíme na tréninku. A tahle práce jde za trenéry. Vyšlo nám to, dali jsme z toho gól a jsem rád, že to Lukáš Mašek tak hezky zakončil. Je fajn, že to, co si říkáme a děláme na tréninku, pak vychází i v zápasech.
Střídal jste už v 65. minutě, nebylo to příliš brzy?
Tak to je na trenérovi. Já si myslím, že jsem na tom byl ještě dobře. Poslední zápasy střídám mezi prvními, ale jak říkám, je to na něm. Třeba si s ním o tom pokecám. Jestli ale cítí, abych chodil dolů a šla tam čerstvá krev, tak to prostě tak bude. Je to jeho rozhodnutí a já to respektuju.
Proti Hradci se vám tradičně bodově daří, že?
Ano. Je pravda, že Hradec je můj nejoblíbenější tým, co se týče kanadského bodování. Proti němu jsem dal první gól v lize i první dva góly ve Slavii.
A teď první bod v sezoně. Pomůže vám to osobně?
Myslím si, že jo. Na ten bod jsem čekal. S každým zápasem jsem se cítil na hřišti líp a líp, jenom ty body zatím nepřicházely. Teď jsem se dočkal a jsem za to osobně hrozně rád, protože mi to i někteří lidé vyčítali. Snad se mi teď trochu rozvážou nohy.
Po výhře nad Hradcem se Liberec vyšvihl do čela neúplné tabulky. Co tomu říkáte?
Samozřejmě je to hezký. Máme ty nejvyšší ambice, chceme být úspěšní, ale musíme zůstat pokorní. A pokud to dokážeme, budeme sbírat důležité body a vyhrávat těžké zápasy, můžeme se pak koukat na nějakou tabulku. Ale samozřejmě by to pro nás měl být hnací motor. Nesmí nás to ale uspokojit, musíme tam chtít vydržet! Myslím, že náš tým na to sílu má.