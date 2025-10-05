Sice jste vedli, ale poslední půlhodinu dohrávali v deseti. Je bod maximum, co jste mohli na Spartě získat?
Bod bereme, ale v závěru jsme měli šanci na vítězství. Škoda, že to tam Tomášovi nepadlo. Ale s pokorou tu remízu bereme, odmakali jsme to až do konce.
Zato samotný začátek vám nesedl. Čím to bylo?
Chtěli jsme do zápasu vstoupit intenzivně, honit je po hřišti, napadat, ale vypadávali jsme z toho. Jak jim neuznali gól a chvíli se nehrálo, tak jsme to nakopli. Pak už to od nás byl výkon, který jsme chtěli. Byli jsme odvážnější a nebezpečnější.
|
Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili
Ale z poslední akce první půle jste inkasovali po chybě Vlčka. Byla to velká rána?
Školácká chyba. Nevím, tohle se stávat nemůže. Bylo to deset vteřin před koncem. Ale jde o týmový sport, musíme stát za sebou. Kdybychom vedení do přestávky udrželi, mohlo to pak ve druhé půli vypadat úplně jinak.
Po vaší brance se z derby zase stala válka. Jak složité je udržet nervy?
Byl tam jeden souboj na červenou kartu...
Myslíte zákrok Vydry na Schranze?
Ano, myslím tuhle situaci. Jinak to rozhodčí zvládl. Nevím, jestli to je přímo na něj nebo na VAR. Ale je to derby, emoce, souboje, nervy do toho patří. Myslím si, že oba týmy tohle celkem zvládly,
Co vám derby ukázalo? Je Sparta silnější než v minulé sezoně?
To si nemyslím, že je Sparta silnější. V deseti jsme je do ničeho nepustili, to o něčem vypovídá.