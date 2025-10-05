Chance Liga 2025/2026

Střelec Kušej: Že je Sparta silnější? Vždyť jsme ji v deseti do ničeho nepustili

Autor:
  21:40
Od května 2023 je prvním slávistou, který skóroval ve fotbalovém derby na Letné. „Jsem rád, že jsem takhle mohl týmu pomoct. Dát gól v derby a ještě k tomu na Letné má pro mě velký význam. Proto ho řadím mezi nejdůležitější a nejhezčí,“ řekl Vasil Kušej. Jeho branka z patnácté minuty utkání, kdy se trefil parádně z dvaceti metrů, pomohla Slavii k remíze 1:1.
Slávistický křídelník Vasil Kušej se raduje z gólu v derby proti Spartě.

Slávistický křídelník Vasil Kušej se raduje z gólu v derby proti Spartě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sice jste vedli, ale poslední půlhodinu dohrávali v deseti. Je bod maximum, co jste mohli na Spartě získat?
Bod bereme, ale v závěru jsme měli šanci na vítězství. Škoda, že to tam Tomášovi nepadlo. Ale s pokorou tu remízu bereme, odmakali jsme to až do konce.

Zato samotný začátek vám nesedl. Čím to bylo?
Chtěli jsme do zápasu vstoupit intenzivně, honit je po hřišti, napadat, ale vypadávali jsme z toho. Jak jim neuznali gól a chvíli se nehrálo, tak jsme to nakopli. Pak už to od nás byl výkon, který jsme chtěli. Byli jsme odvážnější a nebezpečnější.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Ale z poslední akce první půle jste inkasovali po chybě Vlčka. Byla to velká rána?
Školácká chyba. Nevím, tohle se stávat nemůže. Bylo to deset vteřin před koncem. Ale jde o týmový sport, musíme stát za sebou. Kdybychom vedení do přestávky udrželi, mohlo to pak ve druhé půli vypadat úplně jinak.

Po vaší brance se z derby zase stala válka. Jak složité je udržet nervy?
Byl tam jeden souboj na červenou kartu...

Myslíte zákrok Vydry na Schranze?
Ano, myslím tuhle situaci. Jinak to rozhodčí zvládl. Nevím, jestli to je přímo na něj nebo na VAR. Ale je to derby, emoce, souboje, nervy do toho patří. Myslím si, že oba týmy tohle celkem zvládly,

Co vám derby ukázalo? Je Sparta silnější než v minulé sezoně?
To si nemyslím, že je Sparta silnější. V deseti jsme je do ničeho nepustili, to o něčem vypovídá.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 11 8 2 1 23:11 26
2. SK Slavia PrahaSlavia 11 7 4 0 22:8 25
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zlín - Baník 1:1, domácí dlouho vedli, v nastavení ale srovnal Munksgaard

Fotbalisté Zlína si pojistili čtvrté místo. V jedenáctém kole Chance Ligy doma remizovali 1:1 s Baníkem Ostrava. Dlouho se zdálo že míří za třemi body, od 17. minuty po proměněné penaltě Jakuba...

5. října 2025  15:27

Ať derby skončí bez gólů! Sadílek proti Sadílkovi. Co na to jejich dědeček?

Premium

Poletuje po zahrádce za domkem a trvá to, než se zastaví a vydechne. Na nohou je od rána, a jakmile dorazí hosti, dává si záležet, aby je neodbyl. Na dřevěnou lavici položí podsedáky a kmitá dál. „Co...

5. října 2025

