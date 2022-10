Rvačka, nůž, policie. Uvidíme, co to s námi udělá, říká kouč Varnsdorfu

„Když budu upřímný, jednoznačně je běh týmu narušený. Poznamenalo ho to. Teď nás čeká zápas, musíme se od toho oprostit a připravit se na neděli a Chrudim,“ řekl Holeňák před domácím duelem 2. ligy.

V úterý došlo na tréninku podle všeho ke rvačce mezi trenérem brankářů Radkem Porcalem a srbským kanonýrem Bojanem Dordičem, který předtím při utkání na hřišti Táborska urazil trenéra Holeňáka, když ho nepostavil.

„Po předchozí slovní a fyzické roztržce mělo dojít ze strany hráče k ohrožování trenéra nožem,“ uvedla děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková. „Přivolaní policisté podezřelého na místě zadrželi a následně umístili do policejní cely.“

Podle Deníku, který mluvil s Dordičovým známým Andreasem Mrijajem, naštvaný hráč urazil na tréninku i Porcala slovy, aby se staral o svoje rodinné záležitosti, a ten pak měl fyzickou šarvátku začít.

„Bojan je úplně rozbitý v (českolipské) nemocnici, čeká ho operace lícní kosti,“ citoval list Mrijaje. „Je záhadou, že pan Porcal není nijak obviněný. Podařilo se nám Bojana z cely dostat, je na svobodě, ctíme presumpci neviny. Jednáme s právníky, chceme situaci prošetřit. A věříme, že bude co nejdříve známo, jak se vše událo.“

Porcal případ odmítl komentovat a mlčí i klub, neboť policie zkoumání neukončila. „Policisté přišli i na další trénink, vyslýchali nás. Ještě to bude mít pokračování, začíná se to řešit i z druhé strany,“ vnímá trenér Holeňák. „Je to nepříjemná situace, ani já se teď nechci přímo k tomu incidentu vyjadřovat. Nerad bych ovlivňoval vyšetřování.“

Událost zasáhla celý klub včetně ředitele Vlastimila Gabriela, který je duší fotbalového Varnsdorfu. A také mužstvo se musí ze šoku vzpamatovat. „V sobotu se sejdeme na předzápasovém tréninku a v neděli snad doma Chrudim zvládneme,“ modlí se Holeňák, který čelí nejtěžší výzvě: „Nejen trenérské, ale i životní. Takovou situaci jsem ještě nezažil a doufám, že nezažiju. Je to hrozně složité, máte v týmu dvacet lidí, každý reaguje jinak, někdo to snáší v pohodě, někdo hůř.“

Dordič, který na podzim nasázel šest branek, se logicky do kádru už nevrátí. I bez něj se chce Slovan udržet v popředí tabulky. Zatím je třetí, tedy na barážové pozici.

„Nevím, jestli to náš výkon ovlivní. Fakt netuším, nemám s tím zkušenost. Snažíme se od toho oprostit a soustředit se na fotbal. A na trénování. Jaké to bude mít dopady, nedokážu říct,“ krčí bezmocně rameny Holeňák. „Přál bych si, aby se na to co nejrychleji zapomnělo a dělali jsme jen fotbal, tedy to, co nás baví.“

Varnsdorf hostí Chrudim zítra ve 14.30, pak hraje v Karviné a končí s Líšní. „Hrozně si vážíme toho, že jsme nahoře, chceme se tam udržet. Uvidíme, co ten případ s námi udělá. Může nás semknout a zvládneme to. Anebo ne.“