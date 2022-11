POHLED: Nejsi zraněný? Netrestáme. A fotbal zase nemá logiku

Na čele mu hned naskočila boule jako žárovka, ale zřejmě je to málo. Zřejmě by bylo potřeba, aby sparťanský stoper Sörensen skončil v bezvědomí, s otřesem mozku nebo zlomeninou v obličeji – pak by snad soupeři, který ho v obyčejném fotbalovém souboji sprostě trkl hlavou do čela, hrozil dodatečný trest. Taky marně hledáte logiku?