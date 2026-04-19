Chance Liga 2025/2026

Zápas Sigmy se Slováckem v režii VAR. Ty prostoje jsou hrozné, reagoval Skuhravý

Petr Fojtík
Lukáš Jakubíček
,
  18:33
Videoblázinec v Olomouci. Pětkrát šel v neděli odpoledne do akce VAR a až na poslední případ, který skončil nerozhodně, vždy v neprospěch Slovácka. To ve dvojnásobném oslabení statečně vzdorovalo, leč porážce 1:2 nezabránilo. „Dnes šlo všechno proti nám. Bylo toho hodně, takový zápas jsem asi nezažil. Ale červené asi byly spravedlivé,“ uznal kapitán týmu z Uherského Hradiště Michal Trávník.
Patrik Blahút ze Slovácka opouští po červené kartě hřiště v utkání s Olomoucí. | foto: ČTK

Videorozhodčí Pavel Orel pozval hlavního arbitra Dominika Starého k monitoru poprvé ve 34. minutě, aby si prohlédl ostrý skluz hostujícího křídelníka Patrika Blahúta, který následně změnil ze žluté na červenou kartu.

„Na Blahúta jsem nasranej možná ještě více než na chybujícího Rundiče. Celý týden jsme pracovali na systému 3-3-4, abychom vykrývali desítkový prostor, a on stojí v pětkové řadě jak Franz Beckenbauer. Potom je to padesát na padesát. Chce hrát balon, ale trefí hráče. To je taktická chyba,“ zlobil se trenér Slovácka Roman Skuhravý.

Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti

Ve 42. minutě vyběhl brankář Koutný mimo pokutové území a snažil se odehrát míč před dotírajícím Ndefem. Domácí gólman zahrál balon podpažím, ale sudí Starý okamžitě tasil červenou. Po intervenci VAR ji však zrušil. Koutný rukou nezahrál na rozdíl od hostujícího stopera Filipa Vaška, který v nastaveném čase úvodní půle zastavil pravačkou Baráthovu střelu mířící do brány. Starému přitom musel znovu pomoci videoasistent.

„V poločase jsem rozhodčímu říkal, že mu to neděláme jednoduché. Některé situace byly opravdu zapeklité. Naštěstí pro nás to bylo ve všech případech v náš prospěch,“ řekl po zápase trenér Sigmy Pavel Hapal.

Slovácko i v desíti Sigmě zatápělo a v 66. minutě se prosadil střídající Krmenčík. Radost z prvního ligového gólu od loňského srpna mu ale vzal VAR, který odhalil 30 centimetrový ofsajd.

Nedělní olomoucká videoshow pak vyvrcholila šalamounským rozhodnutím Starého a jeho pobočníka v 87. minutě.

Penaltu za faul Vaška na Syllu odvolal, protože guinejský záložník přebral míč v ofsajdu, žlutou kartu slováckého smolaře zápasu za nebezpečný kop do Syllovy hlavy však změnil na červenou.

Michal Trávník ze Slovácka proměňuje penaltu v utkání s Olomoucí.

„Asi nerozumím ofsajdovým situacím. Když je to dvoumetrový ofsajd a my z toho dostaneme druhou červenou kartu,“ nechápal Skuhravý.

I v devíti měl Krmenčík šanci na srovnání, jenže sám před Koutným se unáhlil a olomouckou bránu překopl. Asistent odmával postavení mimo hru, televizní záznam ho ovšem neprokázal a pokud by se hostující útočník trefil, VAR by měl znovu práci...

Kvůli prostojům způsobených převážně zkoumáním u videa byly oba poločasy nastaveny celkem o 13 minut. „Aspoň si můžeme odpočinout,“ snažil se situaci odlehčit olomoucký útočník Václav Sejk.

„Myslím, že jsem mentálně odolný člověk. Miluju fotbal, ale ty prostoje jsou hrozné. Nemáte prostor se radovat, přemýšlet… Je to zvláštní situace, kterou já asi nevyřeším,“ prohlásil Skuhravý.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
