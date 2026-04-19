Videorozhodčí Pavel Orel pozval hlavního arbitra Dominika Starého k monitoru poprvé ve 34. minutě, aby si prohlédl ostrý skluz hostujícího křídelníka Patrika Blahúta, který následně změnil ze žluté na červenou kartu.
„Na Blahúta jsem nasranej možná ještě více než na chybujícího Rundiče. Celý týden jsme pracovali na systému 3-3-4, abychom vykrývali desítkový prostor, a on stojí v pětkové řadě jak Franz Beckenbauer. Potom je to padesát na padesát. Chce hrát balon, ale trefí hráče. To je taktická chyba,“ zlobil se trenér Slovácka Roman Skuhravý.
Olomouc - Slovácko 2:1, úspěšná Hapalova premiéra, hosté dohrávali v devíti
Ve 42. minutě vyběhl brankář Koutný mimo pokutové území a snažil se odehrát míč před dotírajícím Ndefem. Domácí gólman zahrál balon podpažím, ale sudí Starý okamžitě tasil červenou. Po intervenci VAR ji však zrušil. Koutný rukou nezahrál na rozdíl od hostujícího stopera Filipa Vaška, který v nastaveném čase úvodní půle zastavil pravačkou Baráthovu střelu mířící do brány. Starému přitom musel znovu pomoci videoasistent.
„V poločase jsem rozhodčímu říkal, že mu to neděláme jednoduché. Některé situace byly opravdu zapeklité. Naštěstí pro nás to bylo ve všech případech v náš prospěch,“ řekl po zápase trenér Sigmy Pavel Hapal.
Slovácko i v desíti Sigmě zatápělo a v 66. minutě se prosadil střídající Krmenčík. Radost z prvního ligového gólu od loňského srpna mu ale vzal VAR, který odhalil 30 centimetrový ofsajd.
Nedělní olomoucká videoshow pak vyvrcholila šalamounským rozhodnutím Starého a jeho pobočníka v 87. minutě.
Penaltu za faul Vaška na Syllu odvolal, protože guinejský záložník přebral míč v ofsajdu, žlutou kartu slováckého smolaře zápasu za nebezpečný kop do Syllovy hlavy však změnil na červenou.
„Asi nerozumím ofsajdovým situacím. Když je to dvoumetrový ofsajd a my z toho dostaneme druhou červenou kartu,“ nechápal Skuhravý.
I v devíti měl Krmenčík šanci na srovnání, jenže sám před Koutným se unáhlil a olomouckou bránu překopl. Asistent odmával postavení mimo hru, televizní záznam ho ovšem neprokázal a pokud by se hostující útočník trefil, VAR by měl znovu práci...
Kvůli prostojům způsobených převážně zkoumáním u videa byly oba poločasy nastaveny celkem o 13 minut. „Aspoň si můžeme odpočinout,“ snažil se situaci odlehčit olomoucký útočník Václav Sejk.
„Myslím, že jsem mentálně odolný člověk. Miluju fotbal, ale ty prostoje jsou hrozné. Nemáte prostor se radovat, přemýšlet… Je to zvláštní situace, kterou já asi nevyřeším,“ prohlásil Skuhravý.