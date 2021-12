Zase ten VAR. Olomoucké fotbalisty smolná penalta srazila

V neděli se mohl opakovat, ale byl zdrženlivý. „Zápas rozhodla takováhle penalta,“ kroutil hlavou. „Nešťastná,“ dodal.

Jeho svěřenci se v 18. kole Fortuna ligy potřetí v sezoně představili proti budějovickému Dynamu. A poprvé s Jihočechy prohráli.

Ve čtyřiaosmdesáté minutě hlavičkoval po standardní situaci budějovický Havel. O míč ve vzduchu svedl souboj hostující Radek Látal, který se dostal do sevření dvou domácích hráčů. Olomouckého beka rozhodil souboj s Michalem Škodou a po nekoordinovaném pohybu mu míč dopadl na loket.

Látal hned věděl, že je zle. Sklopil hlavu a čekal na verdikt sudího Krejsy. Ten nejprve nereagoval, až po urgenci videorozhodčího šel situaci zkontrolovat. A ukázal na bílý puntík. Látal marně reklamoval, že byl přistrčen. K penaltě se postavil Benjamin Čolić a ránou doprostřed rozhodl o vítězství Dynama.

Budějovice - Olomouc 2:1.

Na poslední změnu skóre zápasu reagoval Václav Jílek okamžitě. Nešťastníka Látala stáhl ze hřiště a vyměnil ho za urostlého stopera Beneše, jehož vyslal na hrot vyhrávat hlavičky.

Jenže už bylo příliš pozdě a Sigma navíc dohrávala v deseti. V šestasedmdesáté minutě se po druhé žluté kartě nechal vyloučit Pablo González, jenž stav zápasu vyrovnal skvostnými nůžkami. Z hrdiny padouchem. Ve vzdušném souboji u půlicí čáry loktem sestřelil Králíka a hlavní arbitr ani tentokráte Olomoucké nešetřil.

„Zbytečná karta. Souboj na půlce, který nic neřešil,“ lamentoval Jílek. „Pablo už měl žlutou a měl tam pár zákroků na hraně. Chtěli jsme ho stáhnout, dokonce jsme už měli připravené střídání, ale těsně předtím přišla druhá žlutá,“ doplnil kouč.

„Dokázali jsme si vytvořit tlak, z čehož pramenila červená karta. Poté už to bylo jen utkání na jednu branku,“ říkal budějovický trenér David Horejš. „Ve finálové fázi nám Pablo obrovsky pomohl, dělal rozdíl, což korunoval vstřelenou brankou. Ale hráč, kór pod hrozbou žluté karty, musí být v takové situaci daleko pozornější,“ navázal Jílek.

Při hře v oslabení se několikrát zaskvěl hanácký gólman Jan Stejskal, který si u Sigmy připsal ligovou premiéru. Nastoupit do ligového klání musel, kvůli smlouvě o hostování s pražskou Slavii, alespoň jednou, a protože s Budějovicemi odchytal v poháru solidní utkání, dostal šanci i v neděli. Poprvé inkasoval v pětatřicáté minutě. Po nedůrazu v obraně Sigmy přiklepl Škoda míč Basseymu a žhavý kandidát na přestup do věhlasnějšího mančaftu - i s přispěním smolné teče Romana Hubníka - dostal míč za Stejskalova záda.

„Hráčům tu situaci určitě budu vyčítat, ale ještě jsem ji detailně neviděl. Myslím si však, že Florent Poulolo mohl v prvotním souboji udělat víc,“ smutnil Jílek. A proto šel o poločase francouzský bek dolů? „Chtěli jsme do hry dostat větší kreativitu, klid a zároveň nechat hrát Romana Hubníka. Do druhého poločasu jsme se rozhodli přejít na čtyřobráncový systém, takže padla volba na Florenta,“ vysvětlil Jílek.

Změna formace Hanákům vyšla. Sigma byla aktivnější a kýženého vyrovnání nakonec dosáhla. „Určitě nám to pomohl. Myslím, že jsme do červené karty byli jednoznačně lepším týmem. Fotbalovějším. Budějovice hrozily maximálně z brejkových situací,“ mínil Jílek. „Bohužel jsme to neproměnily v žádné body.“

A to i proto, že v devětadvacáté minutě v dobré pozici selhal Antonín Růsek. Olomouckého útočníka z minulého zápasu vyřadila nemoc, předtím se prosadil třikrát v řadě. Bohužel pro Jílkovu družinu na svoji formu nenavázal. Ondřej Zmrzlý v prostoru u půlicí čáry uloupil míč, urazil s ním čtyřicet metrů, zvedl hlavu a předal ho na penaltu Růskovi. Dvaadvacetiletý forvard si míč první dotekem zpracoval a nehlídán zakončil. Jenže branku těsně minul.

„Vždy je to o efektivitě. My jsme naši první příležitost neproměnili. Domácí na druhé straně nás produktivitou trestali,“ řekl Jílek.