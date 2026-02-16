Chance Liga 2025/2026

VAR na rozcestí? Musíme se vyhnout mikroskopickým zásahům, tvrdí šéf sudích

  16:25
I po šesti letech od chvíle, kdy se ta tři písmenka poprvé objevila ve fotbalových pravidlech, budí vášně. VAR. Dobrý sluha? Zlý pán? Nebo všechno dohromady? „Nesmíme zapomenout, proč jsme ho zaváděli,“ tvrdí o institutu videorozhodčího šéf evropských sudích Roberto Rosetti. Ale co tím vlastně naznačuje?

Rozhodčí Simon Hooper zkoumá na videu situaci, na základě které následně vyloučil Anthonyho Gordona z Newcastle United. | foto: Reuters

„Že nemůžeme jít směrem drobných, leckdy až mikroskopických zásahů. Fotbal milujeme takový, jaký je,“ vysvětluje Rosetti.

Minulý týden, během kongresu UEFA v Bruselu, doslova řekl, že se VAR v mnoha případech stal příliš forenzní, tedy až moc detailní. A předložil čísla tak zvaných intervencí, tedy zásahů videorozhodčího do zápasu.

Z top soutěží jich má nejméně anglická Premier League, kde napočítali v průměru 0,27 zásahu na utkání. Přitom pocitově kontroverzí a dohadů spojených s videem na Ostrovech spíš přibývá.

V bundeslize i španělské lize je průměr 0,38, v italské Serii A 0,44 a ve Francii 0,47. Podobné je to v Lize mistrů (0,45) i v Česku, kde byl průměr intervencí loni na podzim 0,42.

Dlouhé auty trvají dlouho. Fotbal chce zamezit zdržování, plánuje upravit i VAR

„Na konci sezony bychom o těchto věcech měli promluvit,“ navázal Rosetti. „Musíme si znovu zopakovat, proč jsme VAR vlastně zaváděli: abychom do fotbalu vnesli víc spravedlnosti.“

To se na jednu stranu sice daří, jenže přístup videosudích v jednotlivých situacích je v různých soutěžích rozdílný.

„Potřebujeme větší jednotu a stejnou interpretaci ve ve všech zemích. Už jen proto, že kluby hrají evropské poháry,“ vnímá Rosetti jeden z problémů.

Bývalý vynikající mezinárodní sudí, který řídil i finále Eura, je v čele evropských rozhodčích právě od roku 2018, kdy VAR s úkolem odhalovat zřejmá a jednoznačná pochybení do fotbalu vstoupil.

Šéf rozhodčích UEFA a bývalý mezinárodní sudí Roberto Rosetti z Itálie.

Od té doby k výrazným změnám v jeho protokolu nedocházelo, až letos by do něj měla přibýt možnost opravovat chybně udělené druhé žluté karty, případně posuzovat rohové kopy. IFAB, což je mezinárodní pravidlová komise, by o tom měl jednat na konci měsíce.

Rosetti přitom s tímto krokem nesouzní.

„Pro mě je zásadní, abychom nedělali změny, které budou zdržovat znovunavázání hry,“ naznačil. „Měli bychom spíš hledat způsoby, jak hru zrychlit, protože fotbal je o intenzitě a emocích, nikoli o prodlevách.“

Ofsajdovou revoluci by fotbal testoval v Kanadě. Které novinky budou už na MS?

Osmapadesátiletý italský odborník zároveň prozradil, že při posledním setkání nejlepších evropských rozhodčích se znovu řešilo i simulování a ochotné pády, mor fotbalu. Více by se podle něj sudí měli zaměřit i na blokování brankářů při rohových kopech a ostatních standardních situacích.

Mimochodem, fotbal dál řeší také ofsajdovou revoluci z dílny bývalého trenéra Arséna Wengera. Podle ní by se postavení mimo hru mělo pískat pouze tehdy, kdy bude útočící hráč kompletně za předposledním hráčem soupeře.

Pokud novinku schválí IFAB, od dubna ji v testovacím režimu zavedou v Kanadě.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Sledujeme online
Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Teplice ukázaly svou chloubu, žlutá Stínadla 2.0. Pro reprezentaci zčervenají

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejdřív v kině, pak na sociálních sítích. Fotbalové Teplice ve středu představily Stínadla 2.0, svůj stadion po kompletní rekonstrukci, která ho změní na moderní sportovní a společenskou arénu nové...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Patnáct rozhodujících, deset hlavou, žádná penalta. Všechny góly rekordmana Součka

Gól proti Manchesteru United si Tomáš Souček (West Ham) pořádně užíval.

Nejlepší český střelec v anglické Premier League. Devětatřicet přesných zásahů během sedmi sezon. Tomáš Souček v úterý večer překonal rekord Patrika Bergera a přispěl k dalšímu obrovskému úspěchu...

Barcelona podala oficiální stížnost na sudí. Flick přiznal: Šel jsem do jejich kabiny

Strkanice v semifinále Copa del Rey mezi Barcelonou a Atlétikem Madrid.

Po čtvrtečním pohárovém výprasku 0:4 na půdě Atlétika Madrid fotbalová Barcelona hlasitě kritizovala výkon sudích. Jen u toho ale nezůstalo. V sobotu katalánský klub podal oficiální stížnost...

16. února 2026  14:48

V Olomouci hledají střelce. Chyběl lepší kop, nebo větší rvavost, ví trenér Sigmy

Olomoucký útočník Antonín Růsek padá k zemi po souboji s plzeňským obráncem...

Stejné chyby, stejné známky. Olomoucká Sigma má problém se střílením gólů. Tak jako minulý týden v Ostravě nevyužila šance a prohrála. V sobotu proti fotbalové Plzni (1:2) došlo k mírnému zlepšení,...

16. února 2026  14:22

Penalta i další situace na Spartě správně, řekla komise. Posvětila i gól Liberce

Sudí Lukáš Nehasil a kapitán Lukáš Haraslín diskutují během utkání Sparty proti...

Hned tři situace, k nimž se komise rozhodčích po víkendu vyjádřila, se odehrály v zápase fotbalistů Sparty s Hradcem Králové (2:0). A všechny byly podle ní vyřešené správně. Jednalo se o penaltu na...

16. února 2026  14:06

V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Elione Fernandes Neto poprvé v královéhradeckém dresu

V neděli vpodvečer sice ještě v Praze na Letné v zápase se Spartou v kádru týmu nebyl, ale přesto si od něj ve fotbalovém Hradci hodně slibují. Pokud byste totiž hledali překvapivý zimní nákup do...

16. února 2026  13:56

V Liberci nervy až do konce. Už se ani nedalo koučovat, zapotil se Kováč

Liberecký útočník Lukáš Mašek v souboji s ostravským brankářem Martinem...

I druhý domácí zápas jarní části ligy fotbalisté Slovanu Liberec zvládli vítězně. V teplotě hluboko pod nulou U Nisy udolali ostravský Baník 1:0 a upevnili si páté místo v tabulce. Jediná branka...

16. února 2026  10:55

Hollý trefil míč holení, v Pardubicích nastartoval Jablonec k výhře

Jablonecký útočník Dominik Hollý (vpravo) slaví se spoluhráčem Pantalonem, gól...

Vloni v létě odešel po výtečné sezoně z Jablonce do Sparty, kde ho ale ničila zranění a vůbec nehrál. Proto se slovenský ofenzivní záložník Dominik Hollý do severočeského fotbalového klubu před jarní...

16. února 2026  9:59

NEJ Z LIGY: Krčík jako Kane, planý poplach v Karviné i těžká role sudího před kamerou

Plzeňský Dávid Krčík ční nad spoluhráči nejen díky své vysoké postavě, ale...

Vyhrála první Slavia, druhá Sparta, třetí Jablonec, čtvrtá Plzeň i pátý Liberec. V čele tabulky fotbalové ligy tak všechno při starém, což se v příštím kole nejspíš změní, protože čtyři týmy se...

16. února 2026  9:26

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme...

16. února 2026  7:05

Třináctá výhra v řadě pro Lyon. Na vítězství proti Nice se asistencí podílel Šulc

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Fotbalisté Lyonu ve francouzské lize zvítězili 2:0 nad Nice a připsali si třináctou soutěžní výhru po sobě. Český záložník Pavel Šulc asistoval u prvního gólu Corentina Tolissa v nastavení úvodního...

15. února 2026  23:13

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

