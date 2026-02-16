VAR na rozcestí? Musíme se vyhnout mikroskopickým zásahům, tvrdí šéf sudích

„Že nemůžeme jít směrem drobných, leckdy až mikroskopických zásahů. Fotbal milujeme takový, jaký je,“ vysvětluje Rosetti.
Minulý týden, během kongresu UEFA v Bruselu, doslova řekl, že se VAR v mnoha případech stal příliš forenzní, tedy až moc detailní. A předložil čísla tak zvaných intervencí, tedy zásahů videorozhodčího do zápasu.
Z top soutěží jich má nejméně anglická Premier League, kde napočítali v průměru 0,27 zásahu na utkání. Přitom pocitově kontroverzí a dohadů spojených s videem na Ostrovech spíš přibývá.
V bundeslize i španělské lize je průměr 0,38, v italské Serii A 0,44 a ve Francii 0,47. Podobné je to v Lize mistrů (0,45) i v Česku, kde byl průměr intervencí loni na podzim 0,42.
„Na konci sezony bychom o těchto věcech měli promluvit,“ navázal Rosetti. „Musíme si znovu zopakovat, proč jsme VAR vlastně zaváděli: abychom do fotbalu vnesli víc spravedlnosti.“
To se na jednu stranu sice daří, jenže přístup videosudích v jednotlivých situacích je v různých soutěžích rozdílný.
„Potřebujeme větší jednotu a stejnou interpretaci ve ve všech zemích. Už jen proto, že kluby hrají evropské poháry,“ vnímá Rosetti jeden z problémů.
Bývalý vynikající mezinárodní sudí, který řídil i finále Eura, je v čele evropských rozhodčích právě od roku 2018, kdy VAR s úkolem odhalovat zřejmá a jednoznačná pochybení do fotbalu vstoupil.
Od té doby k výrazným změnám v jeho protokolu nedocházelo, až letos by do něj měla přibýt možnost opravovat chybně udělené druhé žluté karty, případně posuzovat rohové kopy. IFAB, což je mezinárodní pravidlová komise, by o tom měl jednat na konci měsíce.
Rosetti přitom s tímto krokem nesouzní.
„Pro mě je zásadní, abychom nedělali změny, které budou zdržovat znovunavázání hry,“ naznačil. „Měli bychom spíš hledat způsoby, jak hru zrychlit, protože fotbal je o intenzitě a emocích, nikoli o prodlevách.“
Osmapadesátiletý italský odborník zároveň prozradil, že při posledním setkání nejlepších evropských rozhodčích se znovu řešilo i simulování a ochotné pády, mor fotbalu. Více by se podle něj sudí měli zaměřit i na blokování brankářů při rohových kopech a ostatních standardních situacích.
Mimochodem, fotbal dál řeší také ofsajdovou revoluci z dílny bývalého trenéra Arséna Wengera. Podle ní by se postavení mimo hru mělo pískat pouze tehdy, kdy bude útočící hráč kompletně za předposledním hráčem soupeře.
Pokud novinku schválí IFAB, od dubna ji v testovacím režimu zavedou v Kanadě.