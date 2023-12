Vánoce podle Jawa: dříve party na pláži, teď svařák bez alkoholu a perníčky

Chutná mi cukroví od Amálky, líčí pivotka z Miami V tuzemské lize působí už od roku 2019, s tradičními českými Vánocemi ale příliš zkušeností nemá. „Obvykle létám na svátky domů, takže zdejší zvyky poznávám jen pomalu,“ říká Leeza Chanel Burdgess, rodačka z amerického Miami, která v nejvyšší basketbalové soutěži nastupuje za nováčka z Brandýsa nad Labem. Dříve v Evropě působila také v Rumunsku a ve Francii. „Přišlo mi tam zajímavé, jak je během těch pár vánočních dní i kolem Nového roku v podstatě všechno zavřené. V Americe má většina podniků stále otevřeno i na Štědrý den,“ srovnává 194 centimetrů vysoká pivotka. „Tenhle nápad se mi líbí, protože zajišťuje, aby měl každý možnost být během dovolené se svou rodinou.“ V dětství se v předvečer nadělování dárků vždy dohodla se sourozenci, že půjdou spát dříve než obvykle. Aby jim utekl rychleji čas do rána, kdy se v Americe nadílka tradičně rozbaluje. „Radost mi udělalo jakékoliv CD, hororové knihy, sudoku, videohry, pár kolečkových bruslí nebo kolo,“ vzpomíná Leeza Chanel Burdgess. „Odpoledne jsme se vydali ven, abychom si hráli s přáteli a užívali si společně dárky. Mezitím dospělí vařili vánoční jídlo. Během večera jsme se obvykle sešli u babičky.“ Smaženého kapra s bramborovým salátem jako českou klasiku nikdy neokusila. „Ale moc mi chutná vánoční cukroví, které mi věnovala moje spoluhráčka Amálka. Pekla ho spolu se svou matkou a bylo opravdu vynikající,“ chválí třiatřicetiletá hráčka. Žádnou zkušenost nemá ani se zimními sporty. „V Miami to nebylo možné. A ačkoliv už vlastně patnáct let žiju část roku v chladnějším podnebí, nestála jsem nikdy na bruslích ani na lyžích. Ale vlastně proč ne, nebránila bych se tomu, naučit se nové sportovní dovednosti,“ uvedla. „Se spoluhráčkami si vyměníme nějaké dárky a dojde i na společné posezení,“ plánuje Leeza Chanel Burdgess. (prp)