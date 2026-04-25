Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Od deváté minuty utkání závěrečného dějství základní části Chance Ligy hrál Sejk se žlutou kartou, kterou dostal za zákrok na slávistu Ogbua.
O šest minut později se parádně trefil do brány, za kterou se scházejí skalní příznivci Slavie.
Pod Tribunu Sever přiběhl, dal si ruku k uchu. Jako by naznačoval: „Neslyším vás.“ Zároveň měl prst na ústech: „Buďte ticho.“
Mezitím se k němu svižným krokem blížil sudí Volek. Dost možná zvažoval, že by za provokativní oslavu dal Sejkovi druhou žlutou kartu.
„A co jsem jako měl dělat? Sebrat se a jít na půlku hřiště?“ přemítal Sejk. „Přece o tom to je, když dáte gól. Oslava, emoce. Vždyť to atmosféru i zvedlo. Já si to užil. Sice moje jméno řvali současně s pohlavím, ale to mi nevadí. Dodalo mi to sílu.“
A neblesklo mu hlavou, že si může u sudího zavařit?
„Když jsem běžel k fanouškům, tak jsem si říkal, že tu oslavu udělám. Vždyť takhle ji dělám pořád. Zrovna to vyšlo na tuhle tribunu... Mohl jsem běžet jinam, ale udělal jsem to záměrně. Kdybych dostal druhou žlutou kartu za tohle, asi by to bylo moc, ne?“ ptal se smířlivým tónem.
Oslava by se asi tolik nerozebírala, kdyby Sejk nebyl sparťanským odchovancem. Když před sedmi lety skóroval v dorosteneckém derby, zvedl dres, pod kterým měl na triku nápis „antislávisti“.
Teď si rivaly vychutnával znovu.
„Samozřejmě, někde jsem vyrostl, někdo mě vychoval. Takový zápas má větší náboj, byl plný stadion. Mě osobně taková atmosféra dostane do jiného světa,“ říkal nadšeně. „Myslím si, že ta oslava přehnaná nebyla. Jestli ano, tak to se omlouvám.“
Olomouc nakonec na Slavii slibně rozjetý zápas k bodovému zisku nedotáhla. Po půlhodině totiž červenou kartu viděl Sejkův spoluhráč Lurvink, po pauze domácí skóre otočili na konečných 2:1.
„Sice jsem ten zákrok pořádně neviděl, ale z mého pohledu to na červenou nebylo. Nejdřív jsem si myslel, že mu sudí ani kartu dát nechce. Pak to, že si spletl žlutou s červenou. Nevím, říkali mi, že ho trefil na koleno,“ poznamenal Sejk.