Zájem Slavie? V Olomouci jsem ještě neukázal vše, hlásí Sejk. A teď svatba

Václav Havlíček
  10:06
Ne každý fanoušek Sigmy mu v zimě při příchodu věřil. Za posledních pět let vystřídal fotbalový útočník Václav Sejk sedm různých klubů. Působil v Portugalsku, Nizozemsku i dalších zemích, jenže nikde se trvale neusadil.

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie. | foto: ČTK

V Olomouci však během půl roku dokázal, že může být výtečnou posilou. Pokud si tedy do nové sezony přenese herní pohodu ze závěru uplynulého ročníku.

Postupně se z něj stal útočník číslo jedna. Ze sestavy vytlačil kapitána Jana Klimenta a dostal se i před Antonína Růska.

„V posledních zápasech hrál prostě dobře,“ shrnul trenér Sigmy Pavel Hapal.

Za dvanáct zápasů na Hané stihl Sejk vstřelit tři branky, prosadil se i proti Slavii. Novopečení mistři se pak na Andrově stadionu vyptávali na možnost ofenzivního hráče odkoupit.

To může působit paradoxně. Sejk je totiž odchovancem Sparty a na internetu dodnes kolují videa, jak emotivně slaví góly proti úhlavnímu rivalovi v rudém dresu.

Ještě v mladším dorostu Sparty vstřelil Slavii dva góly. Jednu z branek oslavil tím, že si vyhrnul dres a ukázal tričko s nápisem „anti-slavisti“.

Sejk dráždil Slavii provokativní oslavou: Vám to přišlo moc? A co jsem měl dělat?

Prostě provokatér se vším všudy.

Zároveň je to ale bojovník, který na hřišti nechá všechno. Přesně takový hráč Sigmě vyhovuje. Navíc má přirozené vůdčí schopnosti.

„Když jsem do Sigmy přišel, chtěli po mně, abych ukázal vůdcovské schopnosti a bral si různě slovo. Potřeboval jsem si ale kabinu navnímat. Myslím, že se do toho pomalu pouštím. Když cítím, že je čas něco říct, tak to řeknu. Když cítím, že je lepší být ticho, tak jsem ticho,“ prozradil.

A jak je to tedy s tou Slavií?

„Co s tím můžu dělat? Když o vás projeví zájem klub, který patří mezi tři nejlepší v Česku, člověka to samozřejmě potěší. Skautské oddělení i trenérský štáb mají ve Slavii kvalitu, dlouhodobě podávají výkony, jaké podávají. Takže to prostě zahřeje,“ prohlásil Sejk po posledním zápase Sigmy.

Na další stěhování to ale nevypadá. I proto, že Sigma už do Edenu prodala křídelníka Danijela Šturma.

Olomoucký útočník Václav Sejk s míčem před Matějem Kadlecem z Bohemians

„Další nabídky ze Slavie jsme odmítli a plně se soustředíme na posílení týmu pro další sezonu,“ ubezpečoval fanoušky Sigmy minulý týden klubový předseda Ondřej Navrátil.

„Podepsal jsem v Olomouci na čtyři a půl roku s tím, že nechci znovu pendlovat. Budu rád součástí zdejšího projektu. Během posledních pěti let jsem snad každý půlrok prošel jiným klubem. Určitě chci stabilitu. Pro sebe i rodinu,“ pověděl Sejk.

„Myslím, že jsem tady ještě neukázal to, co bych chtěl, abych si zasloužil přestup někam dál. Každý má sen hrát top soutěže. Nepřišel jsem do Česka s tím, že to tady chci zakončit. Sny mám stále. Pořád jsou věci, které jsem si nesplnil. Ale jsem tu spokojený, stejně jako rodina. Mám zde dlouhodobou smlouvu plus nedodělanou práci,“ vzkázal.

Kvůli mistrovství světa netruchlil

Forma ze závěru sezony vynesla čtyřiadvacetiletému útočníkovi místo v předběžné nominaci na mistrovství světa. Nakonec však nepřežil už první zúžení kádru a v létě se tak může soustředit na jiné důležité události.

Co je důležitější než mistrovství světa?

Svatba.

Za manželku si bere bývalou fotbalistku Slavie Gabrielu Šlajsovou.

„Tím, že mě čeká v životě něco hezčího, tak jsem dlouho netruchlil,“ usmál se Sejk.

„Každý je rád, když se dostane i do širší nominace na tak velký šampionát. Všichni by samozřejmě chtěli být i v té finální. Šíře kádru a kvalita hráčů jsou ale obrovské. Byl jsem rád, že jsem se do nominace dostal. Pak přišlo trošku zklamání, protože každý v koutku duše doufá, že by se mohl vecpat alespoň na kemp a porvat se o to,“ popsal útočník Sigmy.

Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Reprezentační ambice si však drží dál. Vždyť ještě loni vedl jako kapitán českou jednadvacítku na mistrovství Evropy.

A z Olomouce cesta do národního týmu vede. Záložník Beran i útočník Kliment by mohli vyprávět.

Kouč Hapal? Hrajeme víc kolmo

V Sigmě se stále řeší trenérská otázka. Téma, kdo povede tým v příští sezoně, je na stole už od 12. dubna, kdy vedení odvolalo kouče Tomáše Janotku.

Mužstvo převzal právě Pavel Hapal, tehdejší generální sportovní manažer. A sílí spekulace, že by mohl na lavičce zůstat natrvalo.

To přesto, že předseda Navrátil původně plánoval přivést nového trenéra, ideálně ze zahraničí.

„Vnímám, že pod trenérem Hapalem chceme víc vyjíždět odzadu. Bylo to vidět. Kluci vzadu brali větší zodpovědnost, více jsme riskovali přihrávky do kolma, které po ztrátě míče mohou vést k nebezpečným protiútokům. Hlavním bodem ale bylo, že jsme začali hrát přímočařeji,“ vypozoroval Sejk.

Olomoucký trenér Pavel Hapal

Ani změna herního projevu však Sigmě nepřinesla vytouženou účast v elitní šestce.

Konečným výsledkem Hanáků je sedmé místo a příští sezona bez evropských pohárů.

„Náš cíl byla top šestka a boj o poháry. To jsme nesplnili, takže spokojenost být nemůže. Příští rok budeme hrát bohužel jen domácí soutěže. Kvalita kádru je nicméně skvělá. Máme výborné individuality. Všichni ale víme, že musíme být konzistentní. Musíme zvládat důležité zápasy, které jsme v nejdůležitějším období nezvládli. Na rozdíl třeba od Hradce Králové, který udělal skvělý finiš a je v Evropě,“ srovnává Sejk.

Bude i v příští sezoně útočníkem číslo jedna?

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 35 24 8 3 74:31 80
2. AC Sparta PrahaSparta 35 23 7 5 69:34 76
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 35 18 9 8 60:38 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 8 11 50:41 56
5. FK JablonecJablonec 35 16 7 12 45:47 55
6. FC Slovan LiberecLiberec 35 12 10 13 45:39 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK TepliceTeplice 35 10 12 13 40:42 42
12. FC ZlínZlín 35 11 8 16 43:56 41
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 35 9 13 13 49:57 40
14. 1. FC SlováckoSlovácko 35 7 9 19 30:51 30
15. FC Baník OstravaOstrava 35 7 8 20 32:49 29
16. FK Dukla PrahaDukla 35 5 11 19 23:51 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

Slavia si ve fotbalové lize vytváří šance podobně často jako Bayern v bundeslize, Barcelona v La Lize či Eindhoven v nizozemské soutěži. Sparťan Lukáš Haraslín střílí góly po akcích jako barcelonský...

