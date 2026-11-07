Červená série Sigmy trvá dál. Sejk selhal, Čvančara pálil: Kdo rozdává, musí přijmout

Hradeckému trenérovi Davidu Horejšovi tak ani moc nevadilo, že se poranil, když ho po nevybíravém zákroku Čvančary trefil v pádu Ghali. Trvalo to pěknou chvíli, než kouč znovu rozchodil kulhající nohu.
Ale bolest přešla záhy.
Sejk ještě dlouze pochodoval po hřišti, čekal, jestli verdikt sudího nezmění VAR. Videoanalytik Sigmy na tribuně vztekle hodil láhví s vodou. I Ghali ukazoval na čtvrtého arbitra gestem televizi.
Jenže revize Benešova rozhodnutí nepřišla.
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Sigma šla ve 14. kole do deseti už ve 39. minutě.
Krátce před pauzou navíc vymyslel zbytečný, ale hlavně penaltový zákrok Sylla. Provokatér Čvančara se štěstím pokutový kop proměnil a zadělal na pohodlnou výhru Východočechů.
Po pauze to byla rychlá smršť. Druhý gól, třetí, čtvrtý, pátý. Po hodině hry bylo de facto hotovo.
Hradec – Sigma 5:0.
Olomoucký kapitán Dominik Janošek svolal po třetím gólu kolečko, chvíli promlouval spoluhráčům do duše, ale v oslabení šlo nahecovanému Hradci jen těžko konkurovat.
Když Čvančara posléze vystřídal, ještě reagoval na nadávky olomouckého kotle jasným gestem, kterým dával najevo aktuální stav. „Nikde tě nechtěli!“ skandovali na oplátku fanoušci soupeře.
Ale v Hradci začínají mít tmavovlasého dlouhána rádi. Olomouci dal dvě branky a už je na čtyřech zásazích z osmi ligových zápasů. „S jeho působením tady jsem spokojený. Musím ho pochválit. Máme velice dobrý, otevřený vztah, založený na důvěře. Možná mohl dát hattrick, ale raději jsme ho stáhli. Měl žlutou a v tomhle je to s ním složitější,“ kvitoval domácí kouč Horejš.
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Svému svěřenci odpustil i nateklé koleno, které si odnesl po jeho faulu u postranní čáry. „Dal dva góly, takže mu to odpustím. Může si dělat, co chce!“ smál se trenér. „Jestli kouč došel až sem na rozhovor, tak to asi vážné nebude,“ reagoval Čvančara.
A provokace olomouckých fanoušků? „Kdo rozdává, musí umět i přijmout. Jestli moje zákroky byly za hranou? Těžko říct, já nejsem rozhodčí. Viděl jsem na hřišti deset válečníků, chtěl jsem klukům pomoct stejným způsobem. Hradec pomohl mně, když si mě vzal. Teď chci já pomoct klubu. Jsem na kluky hrozně pyšný, že jsme to zvládli a jsem moc rád i za trenéra, že jsme zlomili negativní bilanci.“
„Nemyslím si, že Čváňovy zákroky nějak Sejkyho ovlivnily. Dobře ho známe, víme jaký je. Je to fotbal, kontaktní sport. Tohle nás nemůže rozhodit, musíme udržet emoce na uzdě,“ nabádal kapitán Sigmy Janošek.
Horejš vzal mančaft na večeři, impuls pomohl
Hradecký trenér Horejš uznal, že vítězství bylo ovlivněno vyloučením Sejka. „Na druhou stranu občas máte problém prosadit se i proti deseti. Jsem rád, že teď můžu zápas hodnotit doopravdy dobře.“
„Zápas blbec, prohráli jsme vysokým rozdílem, jsme zklamaní,“ hlesl naopak olomoucký trenér Pavel Hapal. Zlobit se může zejména na Sejka, do soboty druhého nejlepšího střelce ligy. Svojí červenou poslal zápas do kopru.
A tak ho teď čeká delší pauza.
„Tohle nemůžeš udělat! Možná je to odpověď na to, proč Sejk není nominovaný do reprezentace, protože tohle je hrozně špatně. Jsou všude kamery, všichni to vidí,“ řekl ve studiu Oneplay Sport fotbalový expert Miroslav Matušovič.
„Samozřejmě si k tomu něco řekneme. Ale on sám o tom už přemýšlí. U každého hráče by mě překvapilo, kdyby něco takového udělal. Máte VAR, musíte být disciplinovaní a nenechat se vyprovokovat,“ kroutil hlavou Hapal. „Byla to hloupost. Velká hloupost.“
„Sejky to ví sám nejlíp. Je to škoda, byl v laufu. Nebudeme mu nic zazlívat, on ublížil nejvíc sám sobě. Každý víme, že to ovlivnilo zápas, ale mohli jsme na to zareagovat daleko lépe,“ zdůraznil Janošek. „Když Vašek odcházel ze hřiště, říkal mi, že necítil, že by Danciho trefil. Ale z opakovaných záběrů to bylo jasné,“ přidal hradecký Čvančara.
Sigma dostala třetí červenou kartu ve třetím venkovním utkání v řadě. Body po vyloučení nechala poslednímu Zlínu i Teplicím. „Tahle červená byla nedisciplinovanost. Vyloučení ve Zlíně pramenilo z individuální chyby, stejně tak v Teplicích. Ale bohužel je to tak, tři venkovní zápasy po sobě, třikrát dohráváme o jednoho méně,“ krčil rameny trenér Hapal.
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Hradec před utkáním se Sigmou nevyhrál v lize pětkrát v řadě, teď tři body získal stylově – nejvyšší soutěžní výhrou v nové malšovické FINEP Areně. Výsledek 5:0 je také dorovnáním historického maxima v období samostatné české ligy. V roce 1995 porazili Hradečtí 5:0 Benešov.
„Chtěli jsme vyhrát za každou cenu!“ pověděl Horejš. „V týdnu jsme byli na společné večeři, hráči i realizační tým. Koukli jsme na Ligu mistrů, bylo to super, skvělý impuls. Nebyla negativní nálada, bylo to skvělý večer, obrovsky nám to pomohlo a utvrdilo mě to, že tu máme vztah, který funguje.“