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Chance Liga 2026/2027

Červená série Sigmy trvá dál. Sejk selhal, Čvančara pálil: Kdo rozdává, musí přijmout

Václav Havlíček
  19:06
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Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě...

Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě utkání s Hradcem Králové. | foto: ČTK

Olomoucký záložník Dominik Janošek (uprostřed) ve střetu s Danielem Horákem a...
Tom Slončík z Hradce Králové slaví gól na 2:0 proti Olomouci.
Sektor fanoušků Olomouce v zápase proti Hradci Králové.
Hráči Hradce Králové slaví úvodní gól Tomáše Čvančary v utkání proti Olomouci.
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Byla to zvláštní sekvence. Útočník hradeckých fotbalistů Tomáš Čvančara nejprve faulem dohrál olomouckého Syllu. O pár vteřin později si vyšlápl u autové čáry na Ghaliho, rovněž po odehrání míče. A na konci všeho dostal červenou kartu útočník Sigmy Václav Sejk. Zcela po právu. Krátce po Čvančarových zákrocích se ohnal po soupeřovi Dancákovi, trefil ho do obličeje a sudí Beneš neváhal.

Hradeckému trenérovi Davidu Horejšovi tak ani moc nevadilo, že se poranil, když ho po nevybíravém zákroku Čvančary trefil v pádu Ghali. Trvalo to pěknou chvíli, než kouč znovu rozchodil kulhající nohu.

Ale bolest přešla záhy.

Sejk ještě dlouze pochodoval po hřišti, čekal, jestli verdikt sudího nezmění VAR. Videoanalytik Sigmy na tribuně vztekle hodil láhví s vodou. I Ghali ukazoval na čtvrtého arbitra gestem televizi.

Jenže revize Benešova rozhodnutí nepřišla.

Hradec Kr. - Olomouc 5:0, domácí vyloučení Sejka tvrdě potrestali

Sigma šla ve 14. kole do deseti už ve 39. minutě.

Krátce před pauzou navíc vymyslel zbytečný, ale hlavně penaltový zákrok Sylla. Provokatér Čvančara se štěstím pokutový kop proměnil a zadělal na pohodlnou výhru Východočechů.

Po pauze to byla rychlá smršť. Druhý gól, třetí, čtvrtý, pátý. Po hodině hry bylo de facto hotovo.

Hradec – Sigma 5:0.

Olomoucký kapitán Dominik Janošek svolal po třetím gólu kolečko, chvíli promlouval spoluhráčům do duše, ale v oslabení šlo nahecovanému Hradci jen těžko konkurovat.

Když Čvančara posléze vystřídal, ještě reagoval na nadávky olomouckého kotle jasným gestem, kterým dával najevo aktuální stav. „Nikde tě nechtěli!“ skandovali na oplátku fanoušci soupeře.

Ale v Hradci začínají mít tmavovlasého dlouhána rádi. Olomouci dal dvě branky a už je na čtyřech zásazích z osmi ligových zápasů. „S jeho působením tady jsem spokojený. Musím ho pochválit. Máme velice dobrý, otevřený vztah, založený na důvěře. Možná mohl dát hattrick, ale raději jsme ho stáhli. Měl žlutou a v tomhle je to s ním složitější,“ kvitoval domácí kouč Horejš.

Chance Liga 2026/27

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Svému svěřenci odpustil i nateklé koleno, které si odnesl po jeho faulu u postranní čáry. „Dal dva góly, takže mu to odpustím. Může si dělat, co chce!“ smál se trenér. „Jestli kouč došel až sem na rozhovor, tak to asi vážné nebude,“ reagoval Čvančara.

A provokace olomouckých fanoušků? „Kdo rozdává, musí umět i přijmout. Jestli moje zákroky byly za hranou? Těžko říct, já nejsem rozhodčí. Viděl jsem na hřišti deset válečníků, chtěl jsem klukům pomoct stejným způsobem. Hradec pomohl mně, když si mě vzal. Teď chci já pomoct klubu. Jsem na kluky hrozně pyšný, že jsme to zvládli a jsem moc rád i za trenéra, že jsme zlomili negativní bilanci.“

„Nemyslím si, že Čváňovy zákroky nějak Sejkyho ovlivnily. Dobře ho známe, víme jaký je. Je to fotbal, kontaktní sport. Tohle nás nemůže rozhodit, musíme udržet emoce na uzdě,“ nabádal kapitán Sigmy Janošek.

Horejš vzal mančaft na večeři, impuls pomohl

Hradecký trenér Horejš uznal, že vítězství bylo ovlivněno vyloučením Sejka. „Na druhou stranu občas máte problém prosadit se i proti deseti. Jsem rád, že teď můžu zápas hodnotit doopravdy dobře.“

„Zápas blbec, prohráli jsme vysokým rozdílem, jsme zklamaní,“ hlesl naopak olomoucký trenér Pavel Hapal. Zlobit se může zejména na Sejka, do soboty druhého nejlepšího střelce ligy. Svojí červenou poslal zápas do kopru.

A tak ho teď čeká delší pauza.

Václav Sejk z Olomouce opouští hřiště po udělené červené kartě ve 39. minutě utkání s Hradcem Králové.
Olomoucký záložník Dominik Janošek (uprostřed) ve střetu s Danielem Horákem a Tomem Slončíkem z Hradce Králové.
Tom Slončík z Hradce Králové slaví gól na 2:0 proti Olomouci.
Sektor fanoušků Olomouce v zápase proti Hradci Králové.
9 fotografií

„Tohle nemůžeš udělat! Možná je to odpověď na to, proč Sejk není nominovaný do reprezentace, protože tohle je hrozně špatně. Jsou všude kamery, všichni to vidí,“ řekl ve studiu Oneplay Sport fotbalový expert Miroslav Matušovič.

„Samozřejmě si k tomu něco řekneme. Ale on sám o tom už přemýšlí. U každého hráče by mě překvapilo, kdyby něco takového udělal. Máte VAR, musíte být disciplinovaní a nenechat se vyprovokovat,“ kroutil hlavou Hapal. „Byla to hloupost. Velká hloupost.“

„Sejky to ví sám nejlíp. Je to škoda, byl v laufu. Nebudeme mu nic zazlívat, on ublížil nejvíc sám sobě. Každý víme, že to ovlivnilo zápas, ale mohli jsme na to zareagovat daleko lépe,“ zdůraznil Janošek. „Když Vašek odcházel ze hřiště, říkal mi, že necítil, že by Danciho trefil. Ale z opakovaných záběrů to bylo jasné,“ přidal hradecký Čvančara.

Sigma dostala třetí červenou kartu ve třetím venkovním utkání v řadě. Body po vyloučení nechala poslednímu Zlínu i Teplicím. „Tahle červená byla nedisciplinovanost. Vyloučení ve Zlíně pramenilo z individuální chyby, stejně tak v Teplicích. Ale bohužel je to tak, tři venkovní zápasy po sobě, třikrát dohráváme o jednoho méně,“ krčil rameny trenér Hapal.

Hráčem měsíce za říjen je ve fotbalové lize olomoucký Sejk, trenérům vládne Veselý

Hradec před utkáním se Sigmou nevyhrál v lize pětkrát v řadě, teď tři body získal stylově – nejvyšší soutěžní výhrou v nové malšovické FINEP Areně. Výsledek 5:0 je také dorovnáním historického maxima v období samostatné české ligy. V roce 1995 porazili Hradečtí 5:0 Benešov.

„Chtěli jsme vyhrát za každou cenu!“ pověděl Horejš. „V týdnu jsme byli na společné večeři, hráči i realizační tým. Koukli jsme na Ligu mistrů, bylo to super, skvělý impuls. Nebyla negativní nálada, bylo to skvělý večer, obrovsky nám to pomohlo a utvrdilo mě to, že tu máme vztah, který funguje.“

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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