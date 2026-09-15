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Chance Liga 2026/2027

Sejk o nároďáku: Novináři mě hnali na lavičku! Ale s góly třeba pozvánka přijde

Václav Havlíček
  8:10
Václav Sejk v souboji o míč se Sampsonem Dwehem.

Václav Sejk v souboji o míč se Sampsonem Dwehem. | foto: ČTK

Olomoucký útočník Václav Sejk se raduje z gólu.
Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu Václava Sejka.
Obránce David Lischka z Bohemians (vlevo) si hlídá míč před Václavem Sejkem z...
Olomoucký útočník Václav Sejk (vlevo) a Dominik Plechatý z Artisu Brno
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Minulou středu dostal volno, a tak pohárový zápas v Prostějově, který pro jeho Sigmu skončil vypadnutím, sledoval pouze z tribuny. I tak fotbalista Václav Sejk prožíval každý nezdar i povedenou akci svého týmu. Jde vidět, že pro Olomouc dýchá. Ustálil se na pozici útočníka číslo jedna a zápas co zápas jeho výkonu nechybí tři atributy – bojovnost, obětavost a náběhovost. Třeba jako v neděli proti Plzni.

Nejprve si skvěle naběhl za stopera Dweha a připravil gól pro Ghaliho. Výhru 3:2 sám zařídil gólem hlavou. Podstoupil 14 soubojů – nejvíce ze všech hráčů na hřišti – a i v nastaveném čase jste mohli vidět, jak sprintuje do obrany, aby pomohl přetížené defenzivě před náporem domácích.

Čtyřiadvacetiletý Sejk přišel do Sigmy v zimě. Hned se vědělo, že právě jeho ochota svádět (a vyhrávat) souboje bude jednou z jeho hlavních předností.

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Čekala se co nejdůležitější statistika pro útočníka – góly. A ty se teď dostavily. Trefil se v posledním domácím zápase proti Bohemians, skóroval v Plzni. K tomu přičtěte i parádní ránu proti Mladé Boleslavi, a Sejk je rázem na slušné bilanci osm zápasů – tři góly. Stejný počet branek stihl na jaře za 12 ligových duelů.

Jeho počínání proti Plzni sledoval přímo v Doosan Aréně i nový reprezentační kouč Santi Denia.

„Hodně novinářů už mě vyhazovalo na lavičku, teď se ptáte, jestli myslím na národní tým. Rád bych na to myslel, ale vždy se soustředím hlavně na klub. Vždy jsem se snažil pracovat stejně, abych tomu šel naproti. Chci dávat góly a pomáhat klukům. Moje hra je založena i na tom, že odvedu kus práce pro tým. Ale rád bych dával góly. Když je budu dávat, pozvánka do reprezentace třeba přijde. V hlavě to ale nemám,“ prohlásil útočník, který byl loni kapitánem české reprezentace do 21 let na mistrovství Evropy. „Věřil jsem a celou dobu jsem pracoval tak, abych gólům šel naproti,“ dodal.

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Také trenér Sigmy Pavel Hapal si dobře uvědomuje, že rodák z Děčína je jeho stěžejním hráčem. „Když pominu první zápas v Jablonci, kde to byl celkově špatný výkon, tak Sejky patří celou dobu k našim nejlepším hráčům,“ má jasno.

„Tyhle výkony podává po celou dobu. Běžecky je vynikající, odpracuje to, odedře to. Všichni od něj samozřejmě očekávají góly. Proti Plzni ho vstřelil. Jsme za to samozřejmě rádi. Jeho přidaná hodnota je pro nás právě v tom, že je neskutečně pracovitý,“ zdůraznil Hapal.

Priorita byla někomu patřit

Může Sejk skutečně pomýšlet na reprezentační nominaci? Proč ne! Útočník Patrik Schick ukončil kariéru v národním dresu, Tomáš Chorý, zdá se, ztratil svoji neotřesitelnou pozici ve Slavii, Jan Kuchta se po přestupu do Polska hledá a Jan Kliment, který oželil mistrovství světa kvůli operaci, teď v Sigmě paběrkuje.

Jistě by Sejka přiblížil třeba další přesný zásah – Sigma v neděli (15.00) před vyprodaným stadionem přivítá pražskou Spartu. To bude mač!

Pro Sejka tuze speciální, neboť ve Spartě působil od patnácti let. Pražskému celku patřil až do letošní zimy, než jej oklikou přes nizozemský Heerenveen, kde Sejk hostoval, zlanařila Sigma.

Václav Sejk v reprezentačním dresu.

„Priorita byla někomu konečně patřit. V Nizozemsku jsem zjistil, že moje pozice je jiná, než kterou mi nastínili, když jsem přicházel. A pak přišla nabídka Sigmy. Představili mi projekt, ambice a okamžitě mi řekli, že mě chtějí natrvalo. Že budu moct být součástí projektu na delší dobu. To mě okamžitě zaujalo,“ popsal Sejk.

Do A-týmu Sparty se trvale neprosadil, což je okolo dvacátého roku života těžká písemka, zato od roku 2022 vystřídal šest (!) různých týmů na hostování.

Teď už ale, jak sám zmínil, patří Olomouci, kde se usadil nejen v základní sestavě. Tak teď směr reprezentace?

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1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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