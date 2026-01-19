Sejk je už druhým útočníkem, kterého v zimě Sigma přivedla. Tím prvním je 20letý útočník z Ugandy John Paul Dembe, jenž do Olomouce přestoupil v neděli ze švédského Häckenu. Z hostování v Jablonci navíc Sigma stáhla zpět dalšího hroťáka Antonína Růska.
Za třiadvacetiletého Sejka zaplatí Sigma momentálně devátému týmu nizozemské ligy necelé dva miliony euro. Bývalý mládežnický reprezentant ještě nedávno patřil pražské Spartě, ale od začátku aktuální sezony hostoval právě v Heerenveenu. Nizozemský klub aktivoval ve smlouvě zahrnutou klauzuli na odkup, aby Sejka mohl se ziskem přeprodat právě Olomouci. Sparta tak transfer nemohla ovlivnit.
|
Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku. Na Hanou míří Sejk
„Pozice útočníka byla jednou z těch, kde jsme chtěli zkvalitnit kádr. Václav Sejk zapadá do našich představ perfektně. Je to vítězný typ, hráče s takovou mentalitou potřebujeme. Zájem o něj v Sigmě byl i dřív. Jsem moc rád, že tentokrát už se nám jej podařilo získat, i když jednání nebyla úplně jednoduchá. Věřím, že se mu bude v Olomouci dařit,“ citoval klubový web Sigmy generálního sportovního manažera klubu Pavla Hapala.
Sigmu v zimě opustili útočníci Vašulín a Tijani. I tak mají Hanáci na soupisce hned šest útočníků – Klimenta, Muritalu, Jásira, Růska, Dembeho a nově i Sejka. V B-týmu pak na šanci čekají talenti z olomoucké líhně.
|
Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Sejk se upsal Olomouci
„Jedná se o zajímavého hráče, který splňuje naše představy. I přes své mládí už má zkušenosti ze švédské nejvyšší soutěže i evropských pohárů. Vidíme v něm velký potenciál především do budoucna,“ řekl Hapal k Dembemu.
Konec? Kdepak. Ještě se hledá obránce
Sigma už tak za zimní přestupové období utratila téměř deset milionů eur (v přepočtu přes 240 milionů korun). Na trhu ale ještě nekončí. Nyní by Olomouc ráda posílila také defenzivu.
Společně s letním přestupovým obdobím Sigma přivedla hned devatenáct nových hráčů. Tři z nich (Vašulín, Tijani a obránce Dumitrescu už v klubu nejsou). „Chci hrát poháry, co nejvýš v lize, a uvidíme, jestli se nám to povede. Doufám, že navážeme na to, co se podařilo minulý rok a dostaneme se opět do Evropy,“ prohlásil Sejk.
Sejk začínal s fotbalem v Boleticích nad Labem, posléze se přes Teplice v patnácti letech dostal do pražské Sparty. Za Heerenveen v 17 zápasech Eredivisie vstřelil tři góly. V Nizozemsku působil v minulosti také v Rodě Kerkrade, zkušenosti má i z Portugalska (Famalicao) a Polska (Zaglebie Lubin).
|
Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne
Před odchodem do zahraničí hrál Sejk českou nejvyšší soutěž ještě v Teplicích a Jablonci. V Chance Lize stihl za 55 zápasů jedenáct gólů. Na podzim debutoval v české reprezentaci v duelu se San Marinem.
V mládežnických kategoriích pravidelně reprezentoval, nejvíce v dresu jedenadvacítky, ve které odehrál od roku 2021 celkově 36 duelů a připsal si 13 branek. V uplynulém cyklu byl kapitánem týmu, s nímž se probojoval na mistrovství Evropy.
V Olomouci byl Sejk už předminulý víkend, dotažení jeho transferu do Sigmy brzdila zdravotní prohlídka, která se komplikovala kvůli nedávné Sejkově operaci slepého střeva. Teď by ovšem měl být útočník v pořádku.