Sejkův snový debut v lize: výhra a dva góly. Je skvělý, chválil trenér

Moc nechybělo, aby si připsal hattrick... Jenže první gól mu rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali.

„Vždy jsem snil o tom, že budu hrát první ligu a při debutu dám gól. Ale v Teplicích jsem hlavně pro to, abych jim pomohl se záchranou. Důležité je, že máme z tak těžkého utkání tři body a ty moje góly jsou jen navíc,“ prohlásil devatenáctiletý děčínský rodák Sejk, který v zimě přišel do Teplic na hostování z rezervy pražské Sparty.

Teplický trenér Jiří Jarošík označil Sejkovu premiéru za snovou. „Je to skvělá vizitka jeho, ale i Žáka,“ upozornil Jarošík. „Sejk hrál v lize poprvé, Žák podruhé a také se trefil. Uvidíme, jak budou držet laťku, ale jsem rád, že se ukázali.“

Sejk si souhru s Filipem Žákem pochvaloval. „Je skvělý, udrží hodně balonů, spoustu toho odběhá a vyhrává souboje. Rozumíme si lidsky i na hřišti,“ řekl mladý útočník.

A jak mu to šlo s Janem Fortelným, který přihrával na první tři góly?

„Když nahrál na druhý Filipovi (Žákovi), tak jsem mu v žertu říkal, aby se zastavil, že při svém debutu chci být hráč utkání,“ smál se Sejk. „Povídal mi, že dám ještě jeden gól. A když jsem ho vstřelil, hned mi připomněl, že on už má tři body za tři nahrávky... Ale vážně, je to hodně o jeho práci, a také celého týmu.“

Byť se Sejk z první trefy radoval zbytečně, nezlomilo ho to. „Chtěl jsem makat dál. Přece nemůžeme přestat hrát, kór, když bojujeme o každý každý bod, abychom se zachránili.“

Mezery v ostravské obraně ho nepřekvapily.

Fotbalisté Teplic slaví branku proti Baníku Ostrava.

„Věděli jsme, že Ostravští dávají hodně gólů, ale na druhou stranu jich i dost dostávají, takže jsme do nich chtěli tlačit a jezdit po celém hřišti.“

Tepličtí do jarní části soutěže vstoupili parádně, když oba dosavadní duely vyhráli.

„Musíme ale dál hrát s plným nasazením. Pořád na sto procent. Valit. Nesmíme vypustit žádný souboj a neustále šlapat,“ burcoval Sejk.

Dodal, že zřejmě nejdůležitější střetnutí jara je před nimi – v příštím kole přivítají poslední Karvinou.

„I to utkání musíme zvládnout za tři body. Jiná cesta není. Přišel jsme do Teplic vyhrávat. A to musíme v každém zápase, jinak nebudu v pohodě,“ prohlásil Sejk.